7 games de sobrevivência para jogar em PC fraco

Jogos de sobrevivência possuem uma base sólida de fãs, atraídos por aventuras em territórios hostis com recursos limitados, mas bastante liberdade criativa. No entanto, eles costumam exigir muito dos requisitos gráficos dos PCs, por conta da grande quantidade de elementos processados simultaneamente. Logo, tal condição pode ser um obstáculo para alguns jogadores. Pensando nisso, o TechTudo reuniu sete games do gênero que são acessíveis para computadores com configurações básicas, como processadores Core i3 ou inferiores, 4 GB de memória RAM e placa de entrada. Confira a seguir.

Confira 7 jogos de sobrevivência que podem rodar em PC fraco — Foto: Reprodução/Steam

Don’t Starve Together funciona basicamente como uma versão multiplayer online do jogo indie Don't Starve. Nele, até 6 participantes podem se divertir juntos, ao mesmo tempo que tentam sobreviver em um mundo estranho. Para isso, eles devem coletar recursos para superar a fome, a insanidade, o clima e criaturas perigosas. O título desenvolvido e publicado pela Klei Entertainment roda de forma satisfatória em PCs fracos (via Steam) e é acessível à maioria dos usuários.

Don't Starve Together - Requisitos mínimos Requisitos mínimos: PC Mac Linux Sistema operacional: Windows Vista, 7 ou 8 Lion (OSX 10.7.X) SteamOS + Linux Processador: 1,7 GHz ou superior Intel 2,0 GHz 1,7 GHz ou superior Memória RAM: 1 GB 4 GB 1 GB Placa de vídeo: Radeon HD 5450 ou superior c/ 256 MB VRAM Nvidia ou ATI Radeon HD 5450 ou superior c/ 256 MB VRAM Armazenamento: 3 GB de espaço disponível 3 GB de espaço disponível 3 GB de espaço disponível

Don't Starve Together traz o desafiador jogo de sobrevivência em uma versão multiplayer independente do original, mas semelhante em conteúdo — Foto: Reprodução/Microsoft Store

This War of Mine é um jogo de sobrevivência em zona de guerra do 11 bit studios. É recomendado para jogadores com computadores menos modernos que possuam sistemas operacionais Windows, macOS ou Linux. Nele, o jogador controla um grupo de civis durante o Cerco de Sarajevo na Guerra da Bósnia nos anos 1990, lutando contra falta de medicamentos, alimentos e outras ameaças. Também é preciso gerenciar seu abrigo durante o dia e explorar o exterior à noite para obter suprimentos, mas cada decisão pode afetar a segurança do grupo.

Requisitos mínimos - This War of Mine Requisitos mínimos: PC Mac Linux Sistema operacional: Windows Vista ou superior macOS X 10.6 Ubuntu 16.04 Processador: 2.4 GHz Dual Core 2.4 GHz Dual Core 2.4 GHz Dual Core Memória RAM: 2 GB 2 GB 2 GB Placa de vídeo: GeForce GTX 260 ou Radeon HD 5770 c/ 1024 MB VRAM GeForce GTX 260 ou Radeon HD 5770 c/ 1024 MB VRAM GeForce GTX 260 ou Radeon HD 5770 c/ 1024 MB VRAM

This War of Mine é um game de sobrevivência em zona de guerra ideal para computadores menos pontentes — Foto: Reprodução/Xbox Game Store

Terraria é um jogo de aventura e exploração com elementos de construção e combate. Desenvolvido pela Re-Logic, o jogo pode ser considerado uma espécie de "Minecraft em 2D", sendo caracterizado por novos desafios surgindo à medida que o jogador progride. É necessário construir moradias, pescar, coletar moedas e destruir inimigos, e ao longo do jogo, o player precisa derrotar chefes para avançar na história, o que exige estratégia e colaboração.

O jogo está disponível para PC (via Steam) e foi posteriormente lançado para consoles modernos, smartphones Android e iPhone (iOS) com modo co-op, PVP e mundos únicos criados aleatoriamente.

Terraria - Requisitos mínimos Requisitos mínimos: PC Mac Linux Sistema operacional: Windows XP ou superior macOS X 10.9.5 - 10.11.6 Ubuntu 14.04 LTS Processador: 2.0 Ghz 2.0 Ghz 2.0 Ghz Memória RAM: 2.5 GB 2.5 GB 2.5 GB Placa de vídeo: 128 MB de VRAM e compatível com Shader Model 2.0+ 128 MB de VRAM e compatível com OpenGL 3.0+ 128 MB de VRAM e compatível com OpenGL 3.0+ Armazenamento: 200 MB de espaço disponível 200 MB de espaço disponível 200 MB de espaço disponível

Terraria é um jogo de plataforma 2D que fica bastante complexa com o tempo — Foto: Reprodução/Steam

Com gráficos simples e visão de cima dos ambientes, esse survival horror da Acid Wizard Studio conta com uma atmosfera de suspense bem elaborada para aproveitar em computadores (Windows, macOS ou Linux). Darkwood é ambientado em uma floresta da Polônia, na época da União Soviética, e permite que o player explore o local durante o dia para obter recursos e tomar ações que mudam o enredo. À noite, porém, é necessário se proteger em seu esconderijo para não se tornar próxima vítima de monstros sanguinários.

Darkwood - Requisitos mínimos Requisitos mínimos: PC Mac Linux Sistema operacional: Windows Vista ou superior macOS X 10.8 Ubuntu 12.04 (64 bits) Processador: Intel Core 2 Duo 2.8Ghz ou equivalente Intel Core 2 Duo 2.8Ghz ou equivalente Intel Core 2 Duo 2.8Ghz ou equivalente Memória RAM: 4 GB 4 GB 4 GB Placa de vídeo: GeForce 8800GT ou ATI Radeon HD 4850 GeForce 8800GT ou ATI Radeon HD 4850 GeForce 8800GT ou ATI Radeon HD 4850 Armazenamento: 6 GB de espaço disponível 6 GB de espaço disponível 6 GB de espaço disponível

Darkwood é um survivor horror que se destaca pelo suspense e pela exploração do ambiente — Foto: Reprodução/Steam

Starbound é um jogo de aventura espacial no estilo sandbox que, por conta de seus gráficos relativamente simples, não exige muito de máquinas menos potentes. Em suma, o jogador é livre para explorar planetas e galáxias — inclusive, de outros jogadores no modo multiplayer cooperativo. Nessas viagens espaciais, é possível coletar itens para sobreviver e melhorar sua nave e equipamentos.

O game da desenvolvedora Chucklefish está disponível para computador (Windows, macOS e Linux), via Steam, GOG e Microsoft Store. Além disso, faz parte do catálogo do Xbox Game Pass para PC.

Starbound - Requisitos mínimos Requisitos mínimos: PC Mac Linux Sistema operacional: Windows XP ou superior macOS X 10.9 ou superior Debian Stable, Ubuntu 12.04 LTS ou superior Processador: Core 2 Duo Intel CPU (64 bits) Core 2 Duo Memória RAM: 2 GB 2 GB 2 GB Placa de vídeo: 256 MB de VRAM e compatível com directx 9.0c Não aplicável 256 MB de VRAM e compatível com OpenGL 2.1 Armazenamento: 3 GB de espaço disponível 3 GB de espaço disponível 3 GB de espaço disponível

Em Starbound, explore planetas e galáxias, coletando itens para sobreviver — Foto: Reprodução/Steam

6. 60 Seconds!

60 Seconds! conta a história de uma família que, de repente, teve sua pacata vida no subúrbio interrompida pelo apocalipse nuclear. Com apenas 60 segundos antes da explosão de uma bomba atômica, o player tem que buscar mantimentos pela casa e resgatar a sua família. Depois, deve tomar decisões difíceis e racionar bens vitais para sua sobrevivência. Produzido pela Robot Gentleman, o game está disponível para as principais plataformas, incluindo PC e Mac (via Steam e Epic Games Store).

60 Seconds! - Requisitos mínimos Requisitos mínimos: PC Mac Sistema operacional: Windows XP SP3 (32/64 bits) ou superior macOS X 10.6 ou superior Processador: Intel Core 2 Duo 2.0+ GHz ou equivalente AMD CPU Intel Core 2 Duo 2.0+ GHz Memória RAM: 4 GB 4 GB Placa de vídeo: Geforce 8800 GT ou AMD Radeon HD2900 XT c/ 512MB VRAM Placa gráfica dedicada com 512MB VRAM Armazenamento: 3 GB de espaço disponível 3 GB de espaço disponível

Em 60 Seconds!, o objetivo é sobreviver com sua família em um abrigo nuclear — Foto: Reprodução/Steam

7. Forager

Foreger é um jogo 2D de sobrevivência e exploração inspirado em Stardew Valley e The Legend of Zelda. O título oferece várias atividades para o jogador, como construir fazendas, pescar, minerar e vender seus lucros. Depois, basta vender tudo o que produziu para lucrar o máximo possível. É possível viver essa aventura frenética em pixel art em plataformas como PC (via Steam e GOG), consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e smartphones Android e iOS.

Forager - Requisitos mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows XP ou superior Processador: 1.2Ghz Memória RAM: 1024 MB Placa de vídeo: 512 MB de VRAM Armazenamento: 200 MB de espaço disponível