Headsets gamer são indicados para quem busca mais conforto e imersão durante a jogatina. Fabricantes como Mancer, GXT, Corsair , Logitech , Cooler Master e Redragon oferecem modelos que partem de R$ 71 , como é o caso do Mancer Twilight, headset com iluminação RGB em alto relevo e entrada P2. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

O Redragon Lamia 2 H320 pode ser uma boa opção para completar o setup, prometendo sons realistas e com almofadas de revestimento memory por cerca de R$ 209. Já o Logitech Zone Vibe 100 não é um modelo específico para jogos, mas oferece microfone com cancelamento de ruído e funcionamento sem fio por aproximadamente R$ 619. Confira abaixo sete headsets para comprar no Brasil em 2023.

1 de 1 Lista reúne 7 headsets para usar no seu PC gamer a partir de R$ 71 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Lista reúne 7 headsets para usar no seu PC gamer a partir de R$ 71 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Fone de ouvido gamer: qual modelo comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

1. Mancer Twilight MCR-TLT-RGB02 - a partir de R$ 71

O Mancer Twilight é um headset gamer com visual clássico e detalhes de iluminação RGB nas conchas em alto-relevo. O modelo oferece um arco estofado, capaz de se ajustar ao tamanho da cabeça para mais segurança maior durante o uso. O microfone é omnidirecional, ou seja, capaz de captar o som vindo de todas as direções.

O headset opera em frequência entre 20Hz e 20KHz e conta com drivers de 50 mm. Avaliado em 5 de 5 estrelas, o acessório se destaca entre os compradores pelo microfone e pelo custo-benefício. No entanto, alguns usuários relataram que é preciso usar adaptadores para conectá-lo aos consoles. O modelo pode ser encontrado por preços que partem de R$ 71.

Prós: custo-benefício e microfone omnidirecional

custo-benefício e microfone omnidirecional Contras: precisa de adaptador ao se conectar em consoles

2. Trust GXT 411 Radius - a partir de R$ 142

O Trust GXT 411 promete áudio claro, detalhado e imersivo, indicado para quem procura um acessório gamer sem precisar investir muito. Ele é equipado com alto-falantes ativos de 40 mm cada, para transmitir todos os detalhes diretamente. Ainda de acordo com a marca, o modelo possui um microfone com som nítido e regulagem de altura.

As almofadas devem proporcionar conforto para quem procura um acessório para horas prolongadas de uso. Além disso, ele conta com um cabo auxiliar de um metro para funcionar. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas na Amazon, o produto se destaca pelo custo-benefício e pela qualidade do som. Ele pode ser adquirido por cerca de R$ 142.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

3. Corsair HS35 - a partir de R$ 143

O Corsair HS35 é um equipamento que pode tornar as horas de entretenimento mais confortáveis, principalmente devido aos auriculares leves, ajustáveis, com estrutura em viscoelástico e revestidos em pelúcia. O usuário pode controlar o volume e o silenciador na estrutura da concha, além de remover o microfone por completo quando desejar. O modelo tem a certificação Discord, indicando o headset para chats de voz, além de ser compatível com várias plataformas, como PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e dispositivos móveis.

O headset é vendido por preços a partir de R$ 143 e acompanha um fio com conector de 3,5 mm. A responsividade do som é de 113 dB e o modelo tem peso de 480 gramas. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas na Amazon, o produto recebe destaque para o áudio e pela fácil conectividade nos aparelhos. No entanto, compradores ressaltam que ele é um pouco desconfortável após determinado tempo de uso.

Prós: certificação Discord e microfone removível

certificação Discord e microfone removível Contras: o revestimento das almofadas não é de couro

4. Redragon Lamia 2 H320 - a partir de R$ 209

O Redragon Lamia 2 H320 é um modelo de headset intermediário da marca e conta com diferenciais como a iluminação RGB Chroma Mark II. Ele oferece um visual estiloso comparado aos outros modelos da linha, além de som surround 7.1 e ótima ambientalização, segundo a fabricante. O modelo pode ser adquirido por cerca de R$ 209.

As almofadas de material memory prometem conforto durante o uso, enquanto o microfone estendido pode ajudar na experiência de jogar online com amigos. O modelo tem conexão via USB e deve ser compatível com vários equipamentos. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o produto se destaca pela qualidade sonora e pelo microfone. No entanto, apresenta reclamações no quesito conforto.

Prós: qualidade do áudio

qualidade do áudio Contras: apresenta reclamações sobre o conforto

5. Logitech G335 - a partir de R$ 426

O Logitech G335 é outro modelo com foco no público gamer. O acessório chama atenção por ter estrutura leve, pesando menos de 240 gramas, o que deve torná-lo confortável. Ainda, possui haste de cabeça com regulagem de tamanho e earpads acolchoados com espuma viscoelástica. Os alto-falantes tsão de 40 mm e o modelo possui conexão P2. Seu microfone ainda traz o sistema "flip-to-mute", que permite mutá-lo apenas com um toque.

O modelo está disponível nas cores branco e azul, verde água e lilás e totalmente preto, por cifras a partir de R$ 426. Ele é compatível com celulares, PCs e consoles. Na Amazon, é classificado por consumidores com nota 4,7 de 5, com destaque para a beleza e o conforto do modelo. Todavia, alguns comentários criticam a qualidade do microfone e do isolamento do áudio.

Prós: qualidade do som

qualidade do som Contras: consumidores criticam o isolamento acústico

6. Logitech Zone Vibe 100 - a partir de R$ 619

O som do headset Zone Vibe 100, da Logitech, é emitido por meio de drivers de 40 mm, para áudios mais profundos, enquanto os controles por botões localizados na concha auxiliam na reprodução. A construção é feita com 25% de plástico reciclado, tornando o modelo mais leve que muitos concorrentes, segundo a marca. As almofadas laterais são feitas em tecido de malha macia, com espuma de memória na parte interna. Ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 619 na Amazon.

O headphone sem fio deve entregar cerca de 20 horas de reprodução, ou 18 horas em chamadas de voz. Já o pareamento acontece por meio de Bluetooth 5.2. O microfone tem as funcionalidades flip-to-mute e cancelamento de ruído, minimizando os sons externos com uma maior clareza. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores listam a captação do microfone como destaque, além de ser um headphone leve. No entanto, relatam problemas de emparelhamento.

Prós: cancelamento de ruído

cancelamento de ruído Contras: problemas no emparelhamento

7. Cooler Master MH650 - a partir de R$ 710

O MH650, da Cooler Master, pode ser uma opção interessante para quem procura um headset para partidas demoradas e com uma experiência mais imersiva. O som surround 7.1 virtual e o microfone de boom omnidirecional devem proporcionar áudio e comunicação de alta qualidade. O design é finalizado num material preto fosco com iluminação RGB personalizável nas conchas. O periférico pode ser comprado por preços que partem de R$ 710.

As conchas e a haste são acolchoadas, enquanto a estrutura permite alterações na altura e no tamanho. Os drivers de neodímio de 50 mm prometem um ambiente sonoro limpo e direto, já o som surround 7.1 virtual expande o potencial de alcance. A conectividade é feita via entrada USB e indicada para consoles e PC. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas na Amazon, o periférico se destaca pela luz RGB personalizável. No entanto, o microfone pode decepcionar.

Prós: luz RGB personalizável

luz RGB personalizável Contras: microfone frágil

