7 jogos clássicos que dão adeus com o fim da eShop no Nintendo 3DS e Wii U

Com o fim da eShop no Nintendo 3DS e Wii U marcado para o dia 27 de março, alguns títulos dos consoles ficarão indisponíveis, pois não estão à venda em outras plataformas. Acontece que esses games marcaram época com seus enredos incríveis e gameplay divertidas, de forma que seria uma pena perdê-los de vez. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com sete clássicos da Nintendo exclusivos da eShop para você poder aproveitar a última oportunidade de adicioná-los à sua biblioteca. Confira a seguir.

1 de 8 Veja sete jogos para comprar antes no fim da eShop no Nintendo 3DS e Wii U — Foto: Reprodução/Nintendo Veja sete jogos para comprar antes no fim da eShop no Nintendo 3DS e Wii U — Foto: Reprodução/Nintendo

1. Metroid: Samus Returns (3DS)

Em Metroid: Samus Returns, criado pela MercurySteam, o jogador assume o papel de Samus Aran, que enfrenta perigosas formas de vida alienígena em um planeta hostil para eliminar a ameaça dos Metroids. O game é uma reimaginação com gráficos atualizados de Metroid 2 para Game Boy, e apresenta novos movimentos e habilidades para lidar com os desafios em side-scrolling. Vencedor do prêmio de Melhor Jogo Portátil no The Game Awards de 2017, o título está disponível por US$ 39,99 (cerca de R$ 210 na cotação atual).

2 de 8 Em Metroid: Samus Returns, a heroína Samus Aran deve explorar um planeta infestado de criaturas alienígenas e encontrar novas habilidades para progredir — Foto: Divulgação Em Metroid: Samus Returns, a heroína Samus Aran deve explorar um planeta infestado de criaturas alienígenas e encontrar novas habilidades para progredir — Foto: Divulgação

Saindo por US$ 19,99 (aproximadamente R$ 105) na Nintendo eShop, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds é um jogo para o Nintendo 3DS que se passa muitos anos após o clássico de 1991, The Legend of Zelda: A Link to the Past. Nele, o jogador assume novamente o papel de Link, que, agora, tem a habilidade de se transformar em um desenho animado e andar pelas paredes para resolver quebra-cabeças e explorar locais escondidos.

A aventura se estende para o reino de Lorule, uma versão espelhada de Hyrule. Além disso, o game apresenta um sistema de aluguel de itens e quebra da linearidade da aventura, além de resgatar elementos clássicos, como o combate desafiador.

3 de 8 The Legend of Zelda: A Link Between Worlds é um game de aventura em que Link deve explorar Hyrule e Lorule para resgatar a princesa Zelda — Foto: Divulgação/Nintendo The Legend of Zelda: A Link Between Worlds é um game de aventura em que Link deve explorar Hyrule e Lorule para resgatar a princesa Zelda — Foto: Divulgação/Nintendo

O quarto título da série de RPG de fantasia da Capcom apresenta jogabilidade semelhante aos antecessores, porém com maior ênfase no cenário das batalhas. Graças a um sistema de combates verticais, os jogadores podem escalar e se posicionar em locais estratégicos para caçar monstros, e até mesmo montá-los.

Ainda, é possível explorar diversas regiões com expedições geradas aleatoriamente, desbloqueando novas localidades conforme cumprem missões e enfrentam ameaças inesperadas. Para jogar Monster Hunter 4, é preciso desembolsar US$ 29,99 (cerca de R$ 158).

4 de 8 Monster Hunter 4 Ultimate é um jogo de RPG de ação em que os jogadores caçam monstros, criam equipamentos e exploram um mundo vibrante e cheio de desafios — Foto: Divulgação/Capcom Monster Hunter 4 Ultimate é um jogo de RPG de ação em que os jogadores caçam monstros, criam equipamentos e exploram um mundo vibrante e cheio de desafios — Foto: Divulgação/Capcom

Donkey Kong Country Returns foi adaptado para o Nintendo Wii U e 3DS como um modo mais difícil para os fãs hardcore. A história segue DK em uma missão para recuperar seu estoque de bananas, que foi roubado por uma tribo maluca. Assim, a jogabilidade, que é em plataformas, traz fases específicas, uma barra de energia maior e efeitos 3D para descobrir e explorar atalhos. O jogo está disponível por US$ 19,99 (cerca de R$ 105).

5 de 8 Em Donkey Kong Country Returns, Donkey e Diddy Kong precisam recuperar seu estoque de bananas roubado pelos Tikis malignos — Foto: Divulgação/Nintendo Em Donkey Kong Country Returns, Donkey e Diddy Kong precisam recuperar seu estoque de bananas roubado pelos Tikis malignos — Foto: Divulgação/Nintendo

Na época em foi lançado para o Nintendo 3DS, em 2001, Mario Kart 7 trouxe muitas novidades para a franquia. Entre elas, a inclusão de asas-deltas, que permitem aos corredores planar por um breve período durante as corridas, e a possibilidade de explorar as pistas de formas inusitadas. Custando atualmente US$ 29,99 (cerca de R$ 158 na cotação atual), o título ainda permite que o jogador personalize a carroceria e as rodas do veículo.

6 de 8 Mario Kart 7 é um jogo de corrida em que personagens da série Mario competem em karts em uma variedade de pistas temáticas — Foto: Divulgação/Nintendo Mario Kart 7 é um jogo de corrida em que personagens da série Mario competem em karts em uma variedade de pistas temáticas — Foto: Divulgação/Nintendo

Disponível por US$ 19,99 (cerca de R$ 105) na versão digital, Super Mario 3D Land é um jogo de plataforma que se concentra na exploração de cenários 3D, lembrando o clássico Super Mario 64, mas mantendo a jogabilidade dos títulos anteriores. Aqui, o objetivo não é caçar estrelas, mas chegar ao final da fase em determinado tempo.

Entre os destaques estão a possibilidade de usar o traje Tanooki para flutuar gentilmente ou atacar oponentes, e novos inimigos, como Goombas, com caudas, e uma Piranha Plant, que cospe tinta para obscurecer a visão do jogador.

7 de 8 Super Mario 3D Land é um dos maiores clássicos da Nintendo e em breve pode ficar indisponível — Foto: TechTudo Super Mario 3D Land é um dos maiores clássicos da Nintendo e em breve pode ficar indisponível — Foto: TechTudo

7. Luigi's Mansion (3DS)

Luigi's Mansion é um jogo de aventura sobrenatural onde o personagem Luigi deve salvar seu irmão, Mario, que está aprisionado em uma mansão assombrada. Com a ajuda do inventor Professor E. Gadd e seu aspirador experimental, o Poltergust 3000, o protagonista deve explorar a mansão, desvendar quebra-cabeças e capturar fantasmas para encontrar as chaves que dão acesso a novas áreas. A ferramenta pode ser usada para descobrir tesouros escondidos e lançar elementos como fogo, água ou gelo contra obstáculos e inimigos.

Em geral, Luigi's Mansion para 3DS mantém a mesma fórmula utilizada na versão original para GameCube e pode ser comprado por US$ 39,99 (cerca de R$ 210 na cotação atual da moeda) na Nintendo eShop.

8 de 8 Luigi's Mansion coloca o jogador na pele de Luigi, que deve explorar uma mansão assombrada para resgatar seu irmão Mario — Foto: Reprodução/Amazon Luigi's Mansion coloca o jogador na pele de Luigi, que deve explorar uma mansão assombrada para resgatar seu irmão Mario — Foto: Reprodução/Amazon