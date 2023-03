7 jogos de alien que você precisa dar uma chance

Jogos de alien são ideais para players que gostam de explorar os confins do universo e descobrir vida fora da Terra. Para a sorte deles, títulos como Alien: Isolation , Kerbal Space Program e High on Life estão disponíveis para consoles, PCs e dispositivos móveis. Além desses, há uma série de outros games que oferecem aventuras intergalácticas onde seres extraterrestres podem ser aliados ou inimigos. Por isso, se você gosta de lugares repletos de bizarrices, tecnologias avançadas e mistérios de ficção científica, veja, a seguir, uma lista repleta de jogos de alienígena.

Kerbal Space Program é um game indie no estilo sandbox em que você gerencia o programa espacial dos Kerbals, uma raça de ETs não muito inteligente. A jogabilidade é baseada em física realista, o que torna sua mecânica de tentativa e erro viciante, com uma variedade de elementos que podem ser usados para a construção de veículos espaciais.

O famoso survival horror Dead Space foi lançado originalmente em 2008 e, agora, refeito pela Motive para as plataformas PS5, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store). Assim como a primeira versão, o remake se passa em uma nave mineradora no espaço, onde o engenheiro Isaac Clarke deve eliminar criaturas criadas por uma infecção alienígena para poder resgatar sua namorada.

O título publicado pela EA conta com gráficos atualizados, uma narrativa revisada, mecânica de gravidade zero aprimorada e a adição de voz ao protagonista. Assim, ele proporciona uma experiência intensa e perturbadora de tiro em terceira pessoa com elementos de sobrevivência e horror.

3. Destroy All Humans!

Ambientado nos anos 1950, durante uma invasão extraterrestre, Destroy All Humans! põe o jogador no papel de Crypto-137, um extraterrestre maléfico cujo objetivo é coletar DNA humano para aniquilar a raça. Por conta disso, o jogo exibe uma vasta seleção de armas e habilidades psíquicas personalizáveis, permitindo que o player se prepare para enfrentar uma intensa batalha.

O título original de 2005 foi remasterizado pela Black Forest Games e Pandemic Studios, sendo relançado para as plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e GOG). Além disso, Destroy All Humans! está no catálogo do Xbox Game Pass, aumentando ainda mais a sua acessibilidade.

Alien: Isolation é um game de terror e sobrevivência para diversas plataformas, incluindo Android, iOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store). A história segue Amanda Ripley, filha da icônica personagem Ellen Ripley, em busca de respostas sobre o desaparecimento de sua mãe. Para isso, ela tem que escapar do implacável Xenoformo e outras ameaças que habitam a estação espacial Sevastopol.

Desenvolvido pela Creative Assembly e publicado pela Sega, Alien: Isolation traz uma boa carga de aventura, suspense e stealth. A produção apresenta um alien praticamente imortal que persegue a heroina ao longo da jornada, assimilando onde Amanda se esconde e tornando cada vez mais difícil encontrar um local seguro.

High on Life é um FPS em primeira pessoa e aventura desenvolvido pela Squanch Games. A história acompanha um jovem que precisa defender a Terra da invasão do cartel alienígena G3, que busca usar a humanidade como uma droga. A fim de cumprir essa missão, o protagonista conta com a ajuda de uma arma falante chamada Kenny, que é um dos personagens principais do jogo.

Há um arsenal de armas vivas personalizáveis e personagens monstruosos, bem como desafios de plataforma, exploração e combate. Em suma, High on Life oferece uma boa dose de humor absurdo para usuários de consoles Xbox (incluso no Game Pass) e PC (via Steam e Epic Games Store).

Em Galaxy Life, da Phoenix Network, jogadores podem montar sua própria colônia espacial para lutar contra os Starlings, aliens laranjas que querem dominar a galáxia. Com amigos, é possível explorar planetas, treinar soldados, desenvolver tecnologias e criar gadgets incríveis — como minas, escudos de energia e armadilhas.

O game de PC combina elementos de vários gêneros, como tower defense e RTS, além de recursos de PvP competitivo. Se preferir, é possível se juntar a seus amigos para vencer em guerras de alianças épicas. A competição é acirrada, e cada vitória permite subir nos placares de líderes semanais, mensais ou de todos os tempos.

Prey , shooter em primeira pessoa, é um excelente jogo do gênero de ficção científica e terror. O enredo começa com o personagem Morgan Yu acordando em seu apartamento em uma estação espacial, que logo descobre estar infestada por um organismo chamado "Tifão". Por conta disso, ele deve usar habilidades e recursos para descobrir os segredos da estação, enfrentando vários desafios em um mundo aberto, hostil e desconhecido.

Produzido pela Arkane Studios, o game está disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (via Steam e Epic Games Store). Fora isso, ele pode ser encontrado no Xbox Game Pass e na PS Plus.