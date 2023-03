7 jogos que fizeram sucesso nos consoles, mas que não chegaram para PC

Com o avanço da tecnologia e pela necessidade das empresas de buscarem cada vez mais atingir novos públicos, é possível encontrar jogos para praticamente todas as plataformas disponíveis, inclusive computadores. Entretanto, há alguns jogos que, apesar de terem feito um enorme sucesso em consoles, nunca foram disponibilizados para PC. Sabendo disso, o TechTudo montou uma lista contendo sete títulos de grande sucesso como Red Dead Redemption , God of War 3 e Bloodborne .

1. Red Dead Redemption

Red Dead Redemption é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, lançado em 2010 pela Rockstar Games. O game se passa no Velho Oeste americano, em 1911, e segue a história de John Marston, um ex-fora da lei que é obrigado a trabalhar para o governo dos Estados Unidos depois de sua família ter sido sequestrada.

A jogabilidade permite que o jogador explore o vasto mundo aberto, participe de missões e interaja com personagens não-jogáveis. Além disso, o jogo também apresenta um modo multiplayer online, onde os players podem formar gangues e lutar por territórios. Red Dead Redemption está disponível para PlayStation 3 (PS3), Xbox 360, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

2. God of War III

God of War 3 é um jogo de ação e aventura no estilo hack'n slash, desenvolvido pela Santa Monica Studio e lançado em 2010 originalmente para PS3. O jogo é o terceiro da franquia principal e continuação direta de God of War II, seguindo a história de Kratos, um guerreiro espartano que busca vingança contra os deuses gregos que o traíram.

A gameplay combina elementos de combate com puzzles e exploração, e inclui batalhas épicas contra chefes gigantes. O jogo também apresenta um sistema de evolução, que permite que o jogador melhore as skills e as armas de Kratos à medida que avança na história. God of War III está disponível exclusivamente para PlayStation 3, ficando disponível também para PS4 e PS5 na versão remasterizada.

Uncharted 2: Among Thieves é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, desenvolvido pela Naughty Dog e lançado em 2009. O jogo segue a história de Nathan Drake, um caçador de tesouros que se envolve em uma busca pelo tesouro de Marco Polo, o lendário explorador.

A jogabilidade inclui combate, escalada e puzzles, e é caracterizada por sua narrativa cinematográfica e sequências de ação frenética. Além disso, o jogo também apresenta um modo multiplayer online, no qual players podem enfrentar uns aos outros em diversas modalidades. Uncharted 2: Among Thieves está disponível apenas para PS3.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa, desenvolvido pela Nintendo e lançado originalmente em 1998 para Nintendo 64. O game segue a história de Link, um jovem herói que deve impedir Ganondorf de conquistar Hyrule e resgatar a Princesa Zelda.

A gameplay mistura de forma fantástica a exploração, combate, puzzles e o uso de itens como o boomerang e a ocarina. Além disso, o jogo também apresenta um sistema de dia e noite, de forma que certas ações só podem ser realizadas em determinados horários. O título está disponível para Nintendo 64, GameCube, Nintendo 3DS e Wii U.

Vale dizer que, apesar de não ter uma versão oficial disponibilizada para PC, The Legend of Zelda: Ocarina of Time conta com um port criado por fãs. Isso só foi possível porque os responsáveis por seu desenvolvimento, o grupo Harbour Masters, criou um novo código-fonte para o jogo, impedindo a Nintendo de ter direitos sobre. Inclusive, ele tem um nome diferente: Ship of Harkinian.

Castlevania: Symphony of the Night é um jogo de plataforma e RPG lançado em 1997 para o PlayStation. O game segue a história de Alucard, filho de Drácula, enquanto ele luta contra monstros em um castelo. Symphony of the Night é considerado um dos melhores jogos da série Castlevania, graças à sua jogabilidade divertida e história envolvente.

O jogo é famoso por sua mecânica de exploração de mundo aberto, e, nele, o jogador é livre para explorar todo o castelo enquanto enfrenta monstros, coleta itens e adquire habilidades especiais. Castlevania: Symphony of the Night foi lançado para PlayStation e hoje pode ser jogado no Xbox 360, PlayStation 4 e Xbox One. Para jogá-lo em PC, é preciso usar um emulador.

Gears of War 2 é um jogo de tiro em terceira pessoa desenvolvido pela Epic Games e lançado exclusivamente para o Xbox 360 em 2008. A história se passa seis meses após o primeiro Gears of War e segue o protagonista Marcus Fenix, que lidera uma equipe de soldados da Coalizão para enfrentar a ameaça dos Locusts, uma raça de monstros subterrâneos que invadiram a superfície.

O título possui uma gameplay intensa, com uma grande variedade de armas e habilidades para enfrentar os mais diversos inimigos. É possível jogá-lo tanto em modo campanha single player quanto em cooperativo, com limite para até dois jogadores. Vale dizer que o jogo também está disponível no Xbox One, graças à compatibilidade com versões anteriores.

7. Bloodborne

Para encerrar, Bloodborne, um jogo de ação estilo "Souls" com elementos de RPG, lançado em 2015 para PS4. O game é ambientado em uma cidade gótica fictícia chamada Yharnam, onde o jogador assume o papel de um caçador em busca de uma cura para uma doença que assola a cidade. O título ganhou o coração dos fãs por sua gameplay desafiadora e envolvente, com uma grande variedade de armas e habilidades para desbloquear.

Apesar de ainda hoje ser exclusivo de PlayStation, existem rumores de que Bloodborne quase ganhou uma versão para PCs. No entanto, ela teria sido cancelada pela Sony devido a problemas do port e com o estúdio que estava responsável por seu desenvolvimento, o Virtuos -- que também esteve envolvido na produção de Horizon Zero Dawn para computadores.

