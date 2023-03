7 notebooks com tela Full HD para comprar a partir de R$ 1.399

Notebooks com tela Full HD permitem que os usuários tenham praticidade e qualidade para assistir conteúdos, jogar, editar fotos e vídeos, além de outras tarefas da rotina. A partir de R$ 1.399 já é possível adquirir o Positivo Duo, que possui tela Full HD de 11,6 polegadas com funcionamento touchscreen e também pode ser usado como tablet. Ainda para quem busca notebooks voltados para atividades básicas, mas com tela maior, o Vaio FE15 e o Samsung Galaxy Book 2 possuem displays de 15,6 polegadas e valores perto dos R$ 2.324 e R$ 2.999, respectivamente.

O Positivo Duo C4128B-1 deve agradar quem procura um dispositivo para realizar as atividades básicas do dia a dia com versatilidade e custo-benefício. Ele é um notebook 2 em 1, que também pode ser utilizado como tablet através da tela touchscreen de 11,6 polegadas, com suporte para até 10 toques simultâneos. O aparelho permite uma inclinação de tela de 360º e acompanha uma caneta. O laptop possui processador Celeron N4020 de 2,8 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento flash de 128 GB. Ainda nas especificações, o sistema operacional é o Windows 11 Home, o teclado tem padrão PT-BR com 83 teclas, além do botão power e de três teclas de acesso rápido.

Com design sóbrio e feito para ser portátil, o notebook mede 1,7 x 27,7 x 18,9 cm e pesa 1,15 kg. Sua bateria promete autonomia de mais de seis horas. O modelo mais barato da lista soma 105 avaliações no site da Amazon e classificação de 4 estrelas. Os compradores avaliam que o notebook atende bem às necessidades básicas, como estudo e atividades de escritório, mas não possui desempenho para rodar jogos exigentes. Interessados precisam investir aproximadamente R$ 1.399.

Prós

Contras

O notebook Vaio FE15 é outra opção para quem preza pelo custo-benefício. Traz SSD de 256 GB para armazenamento interno, memória RAM de 4GB e processador Intel i3 de 10ª geração, que atinge até 4,1 GHz. A versão de entrada do FE 15 promete ótimo desempenho para atividades cotidianas e deve responder bem ao uso de softwares um pouco mais pesados. A tela Full HD é de 15,6 polegadas, enquanto o teclado tem padrão ABNT 2, seção numérica, 105 teclas e oferece resistência à água. O modelo possui um design discreto, todo em cinza-escuro, e o sistema operacional é o Linux Debian 10. Segundo o fabricante, a bateria oferece uma autonomia para até sete horas.

O notebook possui 19 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação em 4,5 estrelas. Os usuários elogiam o desempenho, o design e o custo benefício do Vaio FE 15. No entanto, a dificuldade para a instalação de drivers deixou alguns clientes desapontados. O laptop apresenta dimensões de 1,98 x 35,9 x 24 cm, pesa 1,7 kg e custa cerca de R$ 2.324.

Prós

Contras

3. Samsung Book 2 - a partir de R$ 2.999

A versão de entrada do Samsung Book 2 também é voltada para suprir as necessidades do usuário comum, oferecendo bom desempenho e custo-benefício. Para isso, ele conta com memória RAM de 4 GB, processador i3 de 12ª geração com velocidade de até 4,1 GHz e SSD de 256 GB. Ele possui slot extra para HDs de até 1 TB e também para expandir a memória RAM em até 32 GB. A tela de 15,6 polegadas é antirreflexo, enquanto o teclado full size tem extensão numérica, que promete maior precisão, ergonomia e redução na fadiga ao digitar. Seu sistema operacional é o Windows 11 Home.

No site da Amazon, o notebook possui mais de 430 avaliações de compradores e classificação de 4,7 estrelas. De acordo com avaliações de alguns usuários, os pontos positivos são o bom desempenho em tarefas básicas e a beleza no design. Já a duração da bateria deixa alguns compradores insatisfeitos. O notebook apresenta dimensões de 1,8 x 35,8 x 23,7 cm, pesa 1,8 kg e pode ser comprado a partir de R$ 2.999.

Prós

Contras

4. Lenovo IdeaPad 3i - a partir de R$ 3.049

O Lenovo IdeaPad 3i é uma opção para quem busca mais desempenho sem pesar tanto no bolso. O modelo traz 8 GB de memória RAM, processador i5 de 11ª geração com velocidade de 4,2 GHz e SSD de 256 GB para armazenamento interno. Assim, o notebook promete bom desempenho até mesmo ao rodar jogos mais recentes. Para atividades de alto desempenho, ele oferece sistema de resfriamento inteligente e o recurso Q Control, que permite controlar a velocidade da ventoinha. A versão intermediária do 3i aqui listada conta com tela de 15,6 polegadas antirreflexiva, slot extra para HD de até 1 TB e bateria com duração de oito horas. O sistema operacional é o Windows 11 Home.

No site da Amazon, o Lenovo IdeaPad 3i conta com mais de 660 avaliações e classificação de 4,8 estrelas. O notebook é elogiado pelo bom desempenho ao rodar jogos e programas pesados, além do teclado confortável e do custo-benefício. A duração da bateria, no entanto, deixou a desejar de acordo com alguns usuários. O laptop mede 2 x 36 x 23,6 cm, pesa 1,7 kg e custa cerca de R$ 3.049.

Prós

Contras

5. Lenovo Ideapad Gaming 3i - a partir de R$ 3.800

O design arrojado e o nome já mostram que o Lenovo Ideapad Gaming 3i é destinado para o público gamer. A ficha técnica indica processador i5 de 10ª geração com velocidade de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB, mas o diferencial vai para a placa de vídeo dedicada NVIDIA Geforce GTX 1650 de 4 GB. Ele oferece tela antirreflexo de 15,6 polegadas e teclado retroiluminado padrão PT-BR com seção numérica. De acordo com o fabricante, a bateria tem mais de nove horas de autonomia, o que promete horas de diversão sem se preocupar com o carregador. O modelo é vendido por aproximadamente R$ 3.800.

A versão mais simples do Ideapad Gaming 3i aqui listada possui duas opções de sistemas operacionais: Windows 10 Home e Linux. A estrutura oferece slots extras para a expansão de memória RAM em até 32 GB e para SSD de até 512 GB. São 180 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os compradores elogiam o design, o desempenho e o custo-benefício do notebook em comparação a outras opções para o público gamer. No entanto, alguns relatam que a duração da bateria deixa a desejar, mesmo com a utilização de programas leves.

Prós

Contras

6. Acer Nitro 5 - a partir de R$ 4.559

O design moderno do Acer Nitro 5 deixa claro que a opção também é voltada para o público gamer. Ele deve rodar os jogos de última geração sem muita dificuldade, pois acompanha 8 GB de memória RAM, processador i5 de 11ª geração com velocidade de até 4,5 GHz, SSD de 512 GB e placa de vídeo dedicada Nvidia Geforce GTX 1650 de 4 GB. Sua tela é de 17,3 polegadas e tem taxa de atualização de 144 Hz, para maior imersão durante os jogos com movimentos mais fluidos e suaves. O teclado retroiluminado traz padrão ABNT 2, possui uma tecla de overclock para aumentar o desempenho do hardware, além de extensão numérica. O sistema operacional é o Windows 11 Home.

O Acer Nitro 5 oferece boas opções para upgrade, como expansão de memória RAM para até 64 GB e dois slots extras: um SATA 3, que suporta HDs e SSDs de até 2 TB, e um slot híbrido M2 compatível com placa de vídeo, SSDs e HDs de até 1 TB. O notebook soma mais de 320 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os usuários elogiam o desempenho e o custo-benefício do aparelho. No entanto, comentários negativos citam problemas na fonte de alimentação.O Acer Nitro 5 possui dimensões de 2,5 x 40 x 28,8 cm, pesa 2,8 kg e pode ser comprado a partir de R$ 4.559.

Prós

Contras

7. Acer Swift 3 - a partir de R$ 4.999

O Acer Swift 3 é a opção para quem busca um notebook leve para rodar programas pesados. Ele combina os 16 GB de memória RAM, SSD de 512 GB e processador i7 de 11ª geração com o design ultrafino de 1,6 x 32,2 x 21, 2 cm e 1,2 kg. Além da elegância, o design com acabamento em metal prateado promete resistência e durabilidade. De acordo com as informações da fabricante, a bateria possui autonomia de até 17 horas. O modelo mais caro da lista é visto por aproximadamente R$ 4.999.

O Acer Swift 3 traz ainda leitor biométrico e um slot extra para SSDs de até 512 GB. Com 12 avaliações no site da Amazon, sua classificação é de 4,9 estrelas, elogiado pelo seu desempenho e leveza. Ele possui teclado retroiluminado no padrão ABNT 2 e touchpad multi-gestual, com comandos para cortana, Action Center e outros aplicativos da Microsoft. Seu sistema operacional é o Windows 11 Home e a tela Full HD tem 14 polegadas.

Prós

Contras

