Dia Internacional da Mulher: 7 sites que toda mulher precisa conhecer

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta quarta-feira (8) em todo o mundo. Desde o início dessa comemoração, que tem origem no movimento operário de Nova York no começo do século passado, o mundo avançou muito em relação à igualdade entre gêneros, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Hoje, a luta pelos direitos da mulher acontece também na Internet , com a presença de plataformas como "Se Candidate, Mulher!" — que auxilia pessoas do sexo feminino a conseguirem emprego" — e "Mapa do Acolhimento" — para apoiar vítimas de violência doméstica. Outros sites, como o StopNCII, ainda ajudam a combater a pornografia de vingança.

Pensando nas necessidades e interesses femininos da atualidade, o TechTudo reuniu sete sites que toda mulher deveria conhecer. A lista está recheada de páginas de utilidade pública, desde portais com conteúdo informativo e profissional a ferramentas que visam a proteção desse grupo. Confira em detalhes a seguir.

1 de 8 Lista reúne seis sites que toda mulher deveria conhecer; veja — Foto: Brooke Cagle/Unsplash Lista reúne seis sites que toda mulher deveria conhecer; veja — Foto: Brooke Cagle/Unsplash

📝 Qual a melhor operadora de celular atualmente na sua região? Comente no Fórum do TechTudo

1. Portal Geledés: para se informar sobre gênero e raça

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), no Brasil, apenas 12,8% das mulheres negras têm acesso ao ensino superior — número que equivale a pouco menos da metade do de mulheres brancas, 26,5%. É diante dessa realidade que o trabalho do Portal Geledés se faz importante. O site é o espaço virtual do Geledés Instituto da Mulher Negra, uma organização da sociedade civil fundada em 1988 que se posiciona contra o racismo e o sexismo. Entre suas abas, é possível encontrar materiais sobre gênero, raça e diáspora africana, como notícias e artigos exclusivos.

2 de 8 Portal Geledés é o espaço virtual do Geledés Instituto da Mulher Negra — Foto: Reprodução/Geledés Portal Geledés é o espaço virtual do Geledés Instituto da Mulher Negra — Foto: Reprodução/Geledés

Além de ser o espaço de expressão pública das ações realizadas pelo instituto, o portal também armazena e divulga contribuições de pessoas afrodescendentes nas mais variadas modalidades de expressões culturais. É possível, inclusive, enviar o seu próprio texto para avaliação e curadoria da equipe do Geledés. Desde abril de 2021, a professora e pesquisadora Antonia Aparecida Quintão é a presidenta da organização.

2. Se Candidate, Mulher!: para encontrar vagas e conseguir um novo emprego

A startup Se Candidate, Mulher! tem como missão resolver o problema da desigualdade de gênero dentro das organizações por meio da inserção de mulheres no mercado de trabalho. Vale lembrar que o país conta com 7,5 milhões de mulheres desempregadas — segundo estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2022 —, o que torna a iniciativa ainda mais importante. Criada por Jhenyffer Coutinho e Fernanda Miranda, a startup tanto incentiva mulheres a se candidatarem às vagas que desejam quanto promove projetos e ações afirmativas em empresas para atração e contratação de funcionárias.

3 de 8 Se Candidate, Mulher! é uma startup que conecta mulheres ao mercado de trabalho — Foto: Reprodução/Se Candidate, Mulher! Se Candidate, Mulher! é uma startup que conecta mulheres ao mercado de trabalho — Foto: Reprodução/Se Candidate, Mulher!

No site, é possível encontrar as abas "Para Empresas" e "Para Mulheres". Na última, é oferecida uma capacitação para processos seletivos, com foco em marca pessoal, currículo, oratória e revisão do LinkedIn. Também são oferecidas aulas bônus com diversos assuntos, entre eles maternidade, mulheres negras, LGBTQIA+, PCD e 50+. A Se Candidate, Mulher! oferece planos em que é possível ter acesso a todos esses materiais e mentorias por períodos determinados de tempo.

3. Rede Mulher Empreendedora: para aquelas que querem ser mulheres de negócios

Segundo estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em 2022, o número de mulheres à frente de negócios no Brasil é de 10,1 milhões, o equivalente a 34% do mercado. Com o objetivo de alavancar essa estatística, a Rede Mulher Empreendedora (RME) fomenta o protagonismo feminino no empreendedorismo e auxilia mulheres a se inserirem no mercado de trabalho.

4 de 8 A Rede Mulher Empreendedora é uma organização que fomenta o protagonismo feminino no empreendedorismo — Foto: Reprodução/RME A Rede Mulher Empreendedora é uma organização que fomenta o protagonismo feminino no empreendedorismo — Foto: Reprodução/RME

A RME oferece um programa gratuito de mentorias online (rmementorias.net.br) para conectar empreendedoras que estão dando os primeiros passos no mundo dos negócios a mulheres mais experientes na área. As sessões acontecem nas modalidades individual e coletiva, pelo Zoom e YouTube. A plataforma também oferta cursos gratuitos (cursosrme.net.br) sobre marketing, liderança, gestão de finanças e construção de marca, entre outros temas relativos a empreendedorismo.

4. Marie Claire: para ficar por dentro de tudo que interessa a mulher

A Marie Claire é uma revista voltada para o público feminino com origem em 1937, na França. Desde 1991, ela é publicada no Brasil pela Editora Globo, tratando sobre assuntos como moda, beleza, política, saúde, cultura, sexo e maternidade. No site da publicação é possível encontrar reportagens sobre os temas citados e entrevistas especiais, além de ter acesso à revista digital, exclusiva para assinantes da Marie Claire.

5 de 8 Site da Marie Claire, uma das maiores revistas femininas do Brasil — Foto: Reprodução/TechTudo Site da Marie Claire, uma das maiores revistas femininas do Brasil — Foto: Reprodução/TechTudo

5. Glamour: para saber tudo sobre moda e beleza

O site Glamour cobre os principais assuntos relacionados à beleza e ao mundo fashion, englobando temas como skin care, cabelo, maquiagem e lifestyle. O portal ainda aposta em reportagens sobre personalidades que provam que a moda é para todos.

6 de 8 O site Glamour aborda temas como skin care, cabelo, maquiagem e lifestyle — Foto: Reprodução/Glamour O site Glamour aborda temas como skin care, cabelo, maquiagem e lifestyle — Foto: Reprodução/Glamour

Além das temáticas citadas, a Glamour também oferece o Beauty Club, uma comunidade em que os usuários podem se inscrever para ter acesso a experiências exclusivas e receber produtos em casa sem nenhum custo. Ainda é possível assinar a revista, a Glamour Digital, recebida pelos membros mensalmente.

6. Stop NCII: para combater pornografia de vingança

Stop NCII é um site desenvolvido pela Meta para combater a pornografia de vingança. Derivada da expressão em inglês "revenge porn", a prática é caracterizada pela divulgação de fotos e/ou vídeos íntimos sem o consentimento do parceiro. Segundo dados da Iniciativa para Direitos Civis Cibernéticos, 93% das vítimas dessa prática admitem ter sofrido sequelas emocionais, sendo que 51% consideraram cometer suicídio. Outro dado importante é que, em 90% dos casos, os alvos são mulheres.

A ferramenta, lançada em 2021, visa evitar que conteúdos pessoais e íntimos sejam compartilhados sem o consentimento do usuário no Facebook e no Instagram. A pessoa que quer se proteger desse tipo de prática deve criar um cadastro da plataforma e subir as fotos e/ou vídeos em questão. Segundo a Meta, o material não sai do dispositivo do usuário, mas serve para criar um código numérico correspondente àquela imagem, chamado de hash, que funciona como uma espécie de marca digital. Caso alguém tente publicar esse conteúdo, será possível identificá-lo por meio do hash, e a publicação não será permitida.

7 de 8 StopNCII: plataforma da Meta visa prevenir o compartilhamento de fotos íntimas sem consentimento nas redes sociais — Foto: Reprodução/StopNCII StopNCII: plataforma da Meta visa prevenir o compartilhamento de fotos íntimas sem consentimento nas redes sociais — Foto: Reprodução/StopNCII

Vale ressaltar que a prática de pornografia de vingança é considerada crime de importunação sexual. A Lei n. 13.718 prevê pena de um a cinco anos de reclusão se o ato for feito com finalidade de vingança ou humilhação.

7. Mapa do Acolhimento: para apoiar vítimas de violência

O Mapa do Acolhimento é uma rede feminista que acolhe vítimas de violências doméstica contra pessoas do sexo feminino. A iniciativa é composta por psicólogas e advogadas de todo o país. Vale lembrar que, durante o primeiro semestre de 2022, foram registradas mais de 31 mil denúncias e 169 mil violações sobre esse tipo de crime no Brasil.

8 de 8 O Mapa do Acolhimento é uma uma rede de apoio feminista composta por psicólogas e advogadas de todo o Brasil dispostas a acolher vítimas de violência de gênero — Foto: Reprodução/Mapa do Acolhimento O Mapa do Acolhimento é uma uma rede de apoio feminista composta por psicólogas e advogadas de todo o Brasil dispostas a acolher vítimas de violência de gênero — Foto: Reprodução/Mapa do Acolhimento

Por meio do site, é possível se voluntariar para prestar serviços ao Mapa do Acolhimento ou ainda pedir ajuda a profissionais. E não somente psicólogas e advogadas podem contribuir com a iniciativa: o portal tem um espaço de apoio financeiro com opções de doação única ou mensal.

Veja também: 3 apps gratuitos para descobrir sua paleta de cores