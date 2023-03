Entre tantos momentos assim na história dos videogames, alguns se destacaram ao ponto de não saírem mais da memória daqueles que tiveram que encará-los. Sabendo disto, o TechTudo reuniu 7 sustos em jogos que os jogadores nunca vão esquecer. Confira a seguir.

Outlast é um jogo que usa o recurso tão bem que ficou conhecido por ele — Foto: Divulgação/Red Barrels

1. O primeiro encontro com o Morcego Humano (Batman: Arkham Knight)

Os jump scares estão mais concentrados nos jogos do gênero de terror. No entanto, muitas desenvolvedoras não perdem a chance de assustar os jogadores em jogos de ação, aventura, entre outros. Principalmente se esses jogos possuem uma temática mais sombria. Esse é o caso de Batman: Arkham Knight, a conclusão da aclamada trilogia Arkham desenvolvida pela Rocksteady. Nesta aventura, o Batman segue na jornada para proteger Gotham, dessa vez contra o Espantalho e outros supercriminosos.

Há um bom número de sustos durante o jogo. A maioria deles tem como destaque o Coringa, que surge de repente nos momentos mais inesperados possíveis para acelerar os batimentos cardíacos do jogador. Porém, mesmo com toda a fama do maior vilão do universo de Batman, nenhum jump scare supera o primeiro encontro com o Morcego Humano. O inimigo está no topo de um prédio, no momento que você utiliza do Bat Gancho para chegar no local. Sem aviso, ele aparece para causar um gigantesco susto.

Por mais que Arkham Knight não seja um jogo de terror, o susto que os jogadores tomam quando encontram o Morcego Humano nunca é esquecido — Foto: Reprodução/Youtube

2. Lisa está atrás de você (P.T Silent Hill)

P.T. (Playable Teaser) é a demonstração de um jogo de terror psicológico e survival horror em primeira pessoa do universo de Silent Hill. Dirigido por Hideo Kojima, P.T. envolve a exploração de uma casa e resolução de puzzles. Durante a experiência, o teaser não economiza na quantidade e na qualidade dos jump scares. Beira o impossível para jogadores de primeira viagem não ficarem horrorizados com as aparições macabras do fantasma da antagonista Lisa.

Não importa o local que você esteja na casa, Lisa sempre dará um jeito de mostrar que está de olho em seus movimentos. Seu foco, a princípio, é apenas o terror psicológico de aparecer sem muita surpresa em determinados cômodos da casa. No entanto, há situações em que ela ataca e que certamente não é nada agradável. Especialmente quando ouvimos o rádio, de repente, dizer: "Look behind you" (Olhe atrás de você). Ao olhar para trás, bem, haverá uma surpresa.

P.T. Silent Hill conta com momentos aterrorizantes por conta da antagonista Lisa — Foto: Divulgação/Kojima Productions

3. Os cachorros-zumbi (Resident Evil)

Resident Evil foi lançado pela Capcom em 1996 e ajudou a popularizar o gênero survival horror na época. Apesar de uma gameplay um pouco difícil de se acostumar, o primeiro jogo da franquia obteve muito sucesso com sua atmosfera de filme de terror, a possibilidade de jogar com dois personagens, muitos puzzles bem elaborados e uma história interessante e com bons plot twists. Claro que um game do tipo não terá pena do jogador e se aproveitará de alguns momentos, principalmente os mais silenciosos, para fazê-lo saltar de sua cadeira.

Um dos sustos que mais marcaram os jogadores de Resident Evil envolve a primeira aparição dos cachorros zumbis, em um corredor vazio da mansão. Você está explorando o local quando, de repente, um cachorro salta pela janela, quebrando o vidro e dando início a uma música de tensão. Ao optar por correr, você se depara com um segundo cachorro aparecendo da mesma forma para te atacar. Tudo o que se pensa neste momento é chegar à sensação de segurança que a porta logo à frente irá conceder. Uma porta tão perto, mas também tão distante.

A apresentação do cachorro zumbi no primeiro Resident Evil não é muito amigável — Foto: Divulgação/Capcom Production Studio 4

4. Chris Walker (Outlast)

Survival horror em primeira pessoa, Outlast foi desenvolvido pela Red Barrels e lançado no ano de 2013. O game tem como protagonista um jornalista investigativo, que vai até um remoto hospital psiquiátrico para verificar os mistérios envolvendo o local. Outlast é geralmente mencionado como um dos jogos mais assustadores de todos os tempos por conta da quantidade exagerada sangue e violência, além da aparição de inimigos que tão aterrorizantes que devem ter feito uma visita aos sonhos de muitos jogadores.

Entre os vilões que aparecem para te atormentar em Outlast, talvez o mais emblemático seja Chris Walker, um detento enorme, de aparência nada amigável e dotado de muita força e resistência. Walker é o clássico inimigo de jogos de survival horror que sempre aparecerá quanto menos você esperar. Por exemplo, quando você está em um corredor, e ele sai de uma porta de repente e começa o ataque. O tema musical de Walker também colabora para deixar esse e outros momentos ainda mais inesquecíveis.

Chris Walker é uma das principais fontes de terror em Outlast — Foto: Reprodução/Paste Magazine

5. O necromorfo do elevador (Dead Space)

Dead Space é um survival horror de ficção científica lançado em 2008 e que recebeu um remake recentemente, em janeiro de 2023, desenvolvido pela Motive Studios. O jogo foca na missão do engenheiro Isaac Clarke no interior da nave espacial USG Ishimura, onde deverá encarar as assustadoras criaturas chamadas de necromorfos enquanto realiza reparos no local e procura por sua namorada, a médica Nicole Brennan.

Aqui, os Necromorfos são as causas dos principais sustos de Dead Space. Entre eles, destaca-se o susto dentro do elevador nos primeiros minutos de jogo. Depois que você observa os necromorfos pela primeira vez, a opção é correr para dentro de um elevador que há nas proximidades. Ao chegar no local, tudo indica que você poderá respirar um pouco, quando uma destas criaturas aparece subitamente tentando abrir a porta, sem sucesso.

Por ser no começo de Dead Space, o susto no elevador é um dos mais emblemáticos entre os jogadores — Foto: Divulgação/Motive Studios

6. Alma surgindo na escada (F.E.A.R)

F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon) é um popular FPS de terror desenvolvido pela Monolith Productions e lançado em 2005 para PC. O game coloca o jogador no papel de um membro de uma força especial designada a encarar ameaças desconhecidas. Os principais inimigos são soldados clonados, que passam a sensação de o jogo ser apenas um FPS normal. No entanto, o verdadeiro elemento de terror está na própria capa de F.E.A.R e naquela que é considerada a verdadeira antagonista de toda a franquia, a garota espectral Alma Wade.

Alma é aquela personagem que vai surgir na sua frente sem avisos com o único objetivo de causar um jump scare. Entre seus momentos em F.E.A.R, aquele que deve ter deixado até os mais corajosos estáticos frente à televisão é famosa cena da escada. Você está caminhando normalmente e percebe que precisa descer uma escada. Quando seu personagem se vira para começar a descida, é o momento que você nota que Alma está logo atrás. Após surgir, a garota começa a se desintegrar enquanto o jogo emite um som agudo e bastante desconfortável.

Alma aparecendo na escada é um susto inevitável em F.E.A.R — Foto: Reprodução/Youtube

7. O primeiro fantasma (Fatal Frame)

Lançado em 2001, Fatal Frame é um game de terror desenvolvido pela Tecmo. O jogo tem como protagonista a jovem Miku Hinasaki e traz uma mecânica bastante inovadora ao utilizar uma câmera especial para encarar os fantasmas, principais inimigos que você encontra durante a jogatina. Embora o jogo seja em terceira pessoa, a utilização da câmera faz com que a perspectiva se altere para a primeira pessoa. É nessa situação que os principais sustos ocorrem, visto que você terá os fantasmas muito próximos de sua tela quando precisar utilizar de sua "arma".

Além da câmera, as cutscenes são as principais causas dos sustos em Fatal Frame. Essa característica é apresentada logo no primeiro fantasma que você precisa encarar no game. Primeiro, a cena acontece com um som perturbador e um fantasma surgindo de repente, bem na frente da protagonista. Logo em seguida, começa sua batalha contra ele. Embora seja um inimigo simples de se lidar, ele é perturbador por ser sua primeira experiência em Fatal Frame.

Fatal Frame possui uma coleção grande de sustos, mas o primeiro fantasma é marcante por ser a primeira experiência com os jump scares — Foto: Divulgação/Tecmo Co., Ltd.