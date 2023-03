7 TVs Full HD para assistir a filmes e séries por a partir de R$ 1.721

TVs com resolução Full HD podem ser interessantes para aqueles que desejam assistir a séries e filmes com uma qualidade de imagem satisfatória. Empresas como Samsung , LG , Semp, Multilaser , Aiwa, TCL e AOC oferecem modelos por preços que se iniciam em R$ 1.721 , como é o caso da Aiwa ‎AWS-TV-43-BL-01, que possui 43 polegadas e, vem com os aplicativos de streaming Netflix e Amazon Prime Video já instalados. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Semp 43R5500, conta com resolução de 1920 x 1080 pixels, pode ser gerenciada por comando de voz e é vista por aproximadamente R$ 1.999. Outra opção é a LG 43LM6370, que possui três entradas HDMI, duas conexões USB, taxa de atualização de 60 Hz e é vendida por cerca de R$ 2.590. Veja a seguir sete televisores Full HD disponíveis no Brasil em 2023.

A Aiwa ‎AWS-TV-43-BL-01 pode ser uma alternativa para os que buscam um modelo mais em conta. De acordo com as especificações da fabricante, o equipamento vem com uma tela de LED de 43 polegadas, bordas ultrafinas de 1,4 mm e tecnologia Dolby Audio, que promete oferecer uma experiência semelhante aos cinemas. A TV está disponível por preços que começam em R$ 1.721.

O modelo conta com uma taxa de atualização de 60 Hz, uma entrada USB e três conexões HDMI para conectar videogames, aparelhos de Blu-Ray e outros equipamentos. Além disso, a TV também acompanha os aplicativos de streaming Netflix e YouTube. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade de imagem e som. Porém, alguns apontam que a loja online não oferece muitos aplicativos para serem instalados.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores se queixam que ela não oferece muitos aplicativos para serem instalados

A TCL 43S615 pode ser mais uma opção em conta para os que gostam de assistir a filmes e séries. Segundo a fabricante, o item possui uma tela de LED, de 43 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, bordas minimalistas e tecnologia Hight Dynamic Range (HDR), que visa aprimorar a qualidade de cor da imagem. A TV pode ser encontrada a partir de R$ 1.729.

A marca destaca que o aparelho é compatível com os aplicativos de streaming, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Amazon Prime Video, Globoplay, DirecTV GO e outros que podem ser baixados na Google Play Store. Na parte de conectividade, a TV dispõe de uma porta LAN, duas HDMI, uma USB, uma AV e uma RF para antenas. O modelo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o equipamento. No entanto, alguns reclamam que o sistema operacional é lento.

Prós: compatível com diversos serviços de streaming

compatível com diversos serviços de streaming Contras: diferente do modelo anterior, este só conta com duas entradas HDMI

Outra alternativa de TV Full HD é a UN43T5300AGXZD, da Samsung. De acordo com a fabricante, o modelo acompanha uma tela LED de 43 polegadas, com taxa de atualização de 60 Hz e resolução de 1920 x 1080 pixels. Além disso, o equipamento também oferece suporte aos principais streamings da atualidade, como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ e Spotify. O produto é vendido a partir de R$ 1.750.

A TV conta com duas entradas HDMI, uma USB e uma para áudio e vídeo (AV). Também é possível conectar o televisor na internet por meio de um cabo de rede (LAN) ou por Wi-Fi. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que o aparelho entrega imagem e som de qualidade. Porém, alguns relatam que o controle é um pouco confuso.

Prós: cumpre com o prometido

cumpre com o prometido Contras: alguns compradores consideram o controle confuso

4. AOC Roku TV 43S5195/78G – a partir de R$ 1.850

A Roku TV 43S5195/78G, da AOC, é mais uma escolha para TV de 43 polegadas. Segundo as especificações da marca, o modelo vem com tela de LED, com resolução de 1920 x 1080 pixels e frequência de 60 Hz. As funcionalidades da televisão podem ser gerenciadas pelo aplicativo Roku Mobile App, disponível em celulares Android e iOS. Este produto pode ser adquirido por valores que partem de R$ 1.850.

Na parte de conectividade, o televisor possui três entradas HDMI e duas USB. O modelo também é compatível com diversos aplicativos de streaming, entre eles: HBO Max, Netflix, Amazon Prime Video, GloboPlay, Disney+ e YouTube. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon e os compradores destacam positivamente o design e a praticidade na hora de configurar. Contudo, alguns reclamam que o sistema operacional não permite instalar alguns aplicativos básicos.

Prós: modelo possui recursos que podem ser gerenciados via aplicativo de celular

modelo possui recursos que podem ser gerenciados via aplicativo de celular Contras: os compradores reclamam que o sistema operacional não permite instalar alguns aplicativos

5. Multilaser Experience 40 TL056 – a partir de R$ 1.898

A TL056, da Multilaser, é mais uma opção para quem busca uma TV para assistir a filmes e séries. Diferente de outros modelos desta lista, este conta com uma tela DLED, de 40 polegadas. A fabricante destaca que o equipamento possui a função DNR, que visa reduzir a granulação da imagem. O item pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.898.

Segundo a fabricante, o modelo também é compatível com os aplicativos de streaming Netflix e YouTube, possui três entradas HDMI, duas USB, uma AV e uma conexão RJ45, para cabo LAN. Além disso, a TV também pode se conectar à internet por meio do Wi-Fi. Na Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores ressaltam que a imagem é nítida. No entanto, alguns reclamam que o televisor não permite instalar outros serviços de streaming.

Prós: modelo dispõe de duas entradas USB

modelo dispõe de duas entradas USB Contras: possui tela de 40 polegadas, inferior aos demais modelos mais baratos desta lista

A Semp 43R5500 é mais uma escolha para os que buscam uma TV que não ultrapasse o valor de R$ 2 mil. De acordo com a fabricante, este item possui tela LED de 43 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz. Outra característica é que as funcionalidades do modelo podem ser gerenciadas via comando de voz, por meio do aplicativo da Roku. O equipamento está disponível a partir de R$ 1.999.

O modelo também permite conexão por HDMI, USB e Wi-Fi. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade da imagem e do áudio. Porém, alguns reclamam que tiveram problemas na função de volume e para resolver, foi preciso restaurar as configurações para o padrão de fábrica.

Prós: permite gerenciar as funcionalidades por comando de voz

permite gerenciar as funcionalidades por comando de voz Contras: as vantagens oferecidas podem não justificar o valor cobrado

A LG 43LM6370 é a opção mais cara desta lista. Assim como outros itens desta lista, este também possui uma tela de 43 polegadas, no formato LED, com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz. Além disso, o modelo conta com tecnologia para aprimorar as cores da imagem de maneira dinâmica e Dolby Audio, que visa melhorar o som da TV. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 2.590.

O produto apresenta três entradas HDMI, duas USB, uma RF e também pode ser conectado por Wi-Fi. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os compradores se mostram bastante satisfeitos com a qualidade da TV.

Prós: tecnologia que promete aprimorar as cores da imagem

tecnologia que promete aprimorar as cores da imagem Contras: preço elevado

