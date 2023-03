1 de 1 8 câmeras digitais para capturar as melhores fotos em 2023 — Foto: Divulgação/Panasonic 8 câmeras digitais para capturar as melhores fotos em 2023 — Foto: Divulgação/Panasonic

Qual câmera comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

A Sony Cyber-Shot DSC-WX500 é ideal para quem está em busca de uma câmera para fazer selfies ou gravar vlogs. Ela foi pensada para oferecer qualidade de imagem e facilidade para o transporte. O modelo é compacto e tem as medidas de 10,16 cm de comprimento por 5,81 cm de altura. O monitor LCD conta com um ângulo de inclinação de 180 graus, o que facilita a visão para selfies. A lente óptica 30x conta com tecnologia Zeiss e proporciona nitidez brilhante com distorção mínima da imagem. Já o sensor CMOS Exmor é retroiluminado com 18,2 megapixels que absorve mais cor para conseguir um nível de detalhe maior.

Para o processamento da imagem está presente a tecnologia BIONX X, que promete detalhes e cores mais realistas. A câmera tem ainda um algoritmo de deteção de objetos espaciais que torna o foco automático mais rápido. A Cyber-Shot ainda traz funções de edição de imagem como efeitos para abrir olho ou definir brilho e intensidade das cores. É compatível com sistema iOS e Android para fazer compartilhamento das imagens. A Sony garante que o item tem uma capacidade de obter 400 fotos ou gravar 75 minutos com uma única carga. A câmera é encontrada no site da Amazon por valores a partir de R$ 3.599 e recebeu nota 4,4 de 5 dos compradores. Os compradores comentam que a facilidade de uso, a qualidade da lente e do zoom.

Prós: possibilidade de edição de imagem na própria câmera

possibilidade de edição de imagem na própria câmera Contras: é uma câmera de design básico

Gostou do produto? Compre aqui COMPACTO Sony Cyber-Shot DSC-WX500 R$ 3.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony Cyber-Shot DSC-WX500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPACTO Sony Cyber-Shot DSC-WX500 R$ 3.599 IR À LOJA

2. Canon EOS REBEL T7+ S18-55 IS II BR - a partir de R$ 3.569

A Canon EOS REBEL T7+ S18 IS II também enquadra-se na categoria compacta com indicação para fotógrafos iniciantes, seja amador ou profissional. Além disso, apresenta um design ergonômico para facilitar o uso e dar mais segurança. Traz ainda 11 funções personalizáveis e 33 definições ajustáveis. A EOS REBEL T7+ conta com processador Digic 4+, que promete ser mais rápida que os modelos antecessores da marca e pode fazer até três fotos por segundo. O produto aparece na Amazon por valores a partir de R$ 3.569.

Já o sensor é o APS-C de 24,1 megapixels que promete maior definição e qualidade das imagens. Para o visor se encontra uma tela LCD de três polegadas com cores vibrantes. A bateria é o modelo LP-E10 que proporciona 500 fotos (visor) ou 260 fotos (Live View). Também conta com a possibilidade de edição de imagem como alteração da cor e compatibilidade com impressoras e celulares. As entradas disponíveis são USB, disparador remoto e HDMI. O ISO é de 100 a 6400, podendo ser expansível até 12800. As gravações de vídeo são em Full HD de 30 FPS. O modelo ainda conta com flash pop-up e lentes intercambiáveis para trabalhar com diferentes possibilidades. Recebeu nota 4,8 de 5, com comentários que comprovam ser uma boa opção para quem está iniciando na fotografia e algumas reclamações sobre o fato de não acompanhar cabo de dados e cartão de memória.

Prós: é leve e fácil de manusear, uma boa opção para iniciantes

é leve e fácil de manusear, uma boa opção para iniciantes Contras: não acompanham cartão de memória

Gostou do produto? Compre aqui LIVE VIEW Canon EOS REBEL T7+ S18-55 IS II BR R$ 3.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Canon EOS REBEL T7+ S18-55 IS II BR × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LIVE VIEW Canon EOS REBEL T7+ S18-55 IS II BR R$ 3.599 IR À LOJA

3. Canon EOS M200 15-45 - a partir de R$ 3.756

A EOS M200 é o modelo da Canon indicado para criadores de conteúdos. Trata-se de um equipamento compacto com cerca de apenas 299g e feito em policarbonato de alta resistência. O visor de LCD de três polegadas articulável é sensível ao toque e pode ser inclinado em até 180 graus para facilitar as selfies e gravações de vlogs. Já a bateria além de ser de grande autonomia é de fácil substituição. O modelo pode ser adquirido na Amazon por cifras a partir de R$ 3.756.

No quesito técnico a câmera conta com 24,1 megapixels e ISO de varia de 100 a 256000, o que facilita a captura de imagens mesmo em ambientes com pouca luz. Para o foco ela traz a tecnologia Dual Pixel AF que garante um foco rápido e preciso, incluindo o reconhecimento do olho. As gravações de vídeo podem ser no modo 4K, 24p e Full HD e tem a possibilidade de gravações em vertical para as redes sociais e conector HDMI que facilita as transmissões. Até oito tipos de lentes podem ser utilizados na Canon EOS M200 e com o adaptador mais 80 tipos de lentes se adaptam a câmera. As avaliações dão nota 4,7 de 5 com muitos elogios para a qualidade e facilidade de uso.

Prós: é bem leve e fácil de utilizar

é bem leve e fácil de utilizar Contras: não tem opções de edição de imagem na própria câmera

Gostou do produto? Compre aqui SENSOR CMOS Canon EOS M200 15-45 R$ 3.756 IR À LOJA

Todas as ofertas de Canon EOS M200 15-45 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SENSOR CMOS Canon EOS M200 15-45 R$ 3.756 IR À LOJA

A Lumix DC-FZ80 é o modelo da Panasonic indicado para os criadores de conteúdo, especialmente youtubers. O item conta com estabilização óptica com sensores giroscópios e um zoom de até 120x. Traz também microfone interno com captação em stereo. As gravações podem ser feitas em resolução 4K com aplicação da ultra focagem que mantém o foco mesmo em cenários com muito movimento. O modelo pode ser visto por cerca de R$ 4.049.

O visor é de três polegadas e a câmera tem um peso médio de 617 g. Para a conexão está disponível entrada micro USB e conectividade Wi-Fi. Foi avaliada com nota 4,4 de 5, com elogios ao zoom e alguns comentários que afirmam ser uma câmera para iniciantes. Também há reclamações que avaliam a qualidade das imagens como ruim.

Prós: zoom de 120x

zoom de 120x Contras: poucas funções pelo preço e reclamações sobre a qualidade das imagens

Gostou do produto? Compre aqui LIVE VIEW Panasonic Lumix DC-FZ80 R$ 4.049 IR À LOJA

Todas as ofertas de Panasonic Lumix DC-FZ80 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. LIVE VIEW Panasonic Lumix DC-FZ80 R$ 4.049 IR À LOJA

5. Canon PowerShot SX620 HS - a partir de R$ 4.098

A Canon PowerShot SX620 HS é um modelo compacto, que cabe no bolso mas com um design elegante e visor LCD de três polegadas. As gravações são feitas na resolução Full HD (1080p) em formato MP4 e conta com tecnologia estabilizador óptico que garante imagens nítidas e filmes estáveis em qualquer situação. Ela tem ainda zoom de 25x com objetiva ultra grande angular e CMOS de 20,2 megapixels. A câmera está disponível por valores a partir de R$ 4.098.

Outras funções interessantes são o Modo Automático com deteção de 32 cenas e a possibilidade de boas gravações ainda que em ambientes de baixa luminosidade. Ela também permite conectividade Wi-Fi para compartilhar imagens com smartphone e transferência para a Canon Connect Station com um único toque. As avaliações dão nota 4,4 de 5, com elogios à qualidade e ressalvas de que apesar de ser muito boa, é um modelo para fotógrafos amadores.

Prós: é bem compacta e de fácil transporte

é bem compacta e de fácil transporte Contras: preço elevado para uma câmera de poucas possibilidades

Gostou do produto? Compre aqui ALTA RESOLUÇÃO Canon PowerShot SX620 HS R$ 4.098 IR À LOJA

Todas as ofertas de Canon PowerShot SX620 HS × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTA RESOLUÇÃO Canon PowerShot SX620 HS R$ 4.098 IR À LOJA

6. Canon Powershot G7 X Mark III - a partir de R$ 5.968

A Canon Powershot G7 X Mark III é uma câmera com indicação para criadores de conteúdo que desejam tornar os seus vlogs mais profissionais. O modelo grava vídeos em resolução 4K e produz fotografias com 20,1 megapixels, com disparos que permitem congelar momentos rápidos. O zoom é de 24 mm grande-angular de f/1.8-2.8 num corpo compacto de até 4,2x. A entrada de microfone é de 3,5 mm e o carregamento por cabo USB.

O visor é uma tela LCD inclinável para facilitar os enquadramentos. A câmera ainda pode ser utilizada para transmissões ao vivo e tem conectividade Bluetooth e Wi-Fi. A nota é de 4,4 de 5, com elogios para a qualidade do produto e reclamações sobre o foco. O modelo é vendido por cerca de R$ 5.968.

Prós: disparos de alta velocidade para congelar momentos

disparos de alta velocidade para congelar momentos Contras: muitas reclamações sobre o foco da câmera

Gostou do produto? Compre aqui DSLR Canon Powershot G7 X Mark III R$ 5.748 IR À LOJA

Todas as ofertas de Canon Powershot G7 X Mark III × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. DSLR Canon Powershot G7 X Mark III R$ 5.748 IR À LOJA

A Canon 7542 traz o processador Digic 8 embutido, que permite disparos contínuos de até 8 FPS. Seu sensor é de 30,3 megapixels, novo processador e o foco automático dual-pixel. As gravações podem ser realizadas na resolução 4K. Já o ISO conta com uma faixa ampla de 100 a 40.000, o que permite bons registros mesmo em ambientes de baixa luminosidade.

O visor LCD é de 3,15 polegadas e tem conectividade Bluetooth e Wi-Fi. No site da Amazon recebe nota 4,8 de 5, com muitos comentários elogiando a qualidade da câmera e a colocando como um modelo de entrada. O modelo é visto por valores que partem de R$ 7.748.

Prós: ISO de 100 a 40.000

ISO de 100 a 40.000 Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH Canon 7542 R$ 7.748 IR À LOJA

Todas as ofertas de Canon 7542 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH Canon 7542 R$ 7.748 IR À LOJA

8. Nikon Coolpix P1000 - a partir de R$ 8.199

A Nikon Coolpix P1000 é um modelo indicado para quem pretende capturar figuras longa distância. Para isso conta com zoom óptico de 125x com distância focal de 24 - 300 mm. A luminosa objetiva NIKKOR de f/2.8, sensor de imagem de 16 MP e compatibilidade com RAW. O visor LCD de 3,2 polegadas e 921.000 pontos pode ser inclinado e girado em praticamente todas as direções. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 8.199 para comprar o produto.

As gravações são na resolução 4K/UHD com áudio em estéreo e conta ainda com a redução de vibração para vídeos e fotos mais estáveis. Tem ainda a aplicação SnapBridge que mantém a câmera sempre ligada ao seu dispositivo inteligente por meio da tecnologia Bluetooth e conectividade Wi-Fi. As avaliações dão nota 4,6 de 5, com elogios para a qualidade da câmera e do zoom e reclamações do aplicativo.

Prós: zoom de 125x

zoom de 125x Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui WI-FI Nikon Coolpix P1000 R$ 8.199 IR À LOJA

Todas as ofertas de Nikon Coolpix P1000 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. WI-FI Nikon Coolpix P1000 R$ 8.199 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?