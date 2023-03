8 jogos com lobisomens para jogar em 2023

Jogos de lobisomem são muito populares, afinal, as criaturas mitológicas marcam presença na cultura popular há décadas. Os títulos The Quarry e The Wolf Among Us , por exemplo, oferecem a oportunidade de experimentar a vida desses híbridos de homem e lobo, além de explorar o universo sobrenatural em que habitam.

Por outro lado, games como Bloodborne e Resident Evil Village põem os jogadores para enfrentar essas feras em confrontos com diferentes níveis de dificuldade e mecânicas. Confira, a seguir, mais detalhes sobre esses e mais jogos que valem a pena jogar em consoles, PCs e celulares Android e iPhone (iOS).

1 de 9 Confira 8 jogos com lobisomens que valem a pena conhecer para desvendar segredos dessas criaturas sobrenaturais — Foto: Reprodução/Steam Confira 8 jogos com lobisomens que valem a pena conhecer para desvendar segredos dessas criaturas sobrenaturais — Foto: Reprodução/Steam

1. Bloodborne - PS5, PS4

Em Bloodborne, da FromSoftware, o jogador encarna um caçador de monstros em Yharnam, uma cidade fictícia atingida por uma terrível praga que transformou muitos dos seus habitantes em seres grotescos e perigosos. Com uma jogabilidade complexa e desafiadora no 'estilo' Souls, a obra se destaca por sua dificuldade extrema e pelos combates contra chefes que exigem o máximo de habilidade e estratégia.

A atmosfera gótica e macabra é outro ponto forte, criando uma sensação constante de tensão e mistério. Com isso, Bloodborne se torna muito mais do que um título de ação e RPG extremamente desafiador — é uma verdadeira obra-prima do gênero, capaz de cativar e impressionar mesmo os mais experientes e exigentes.

2 de 9 Bloodborne é um jogo de ação e terror conhecido por sua jogabilidade desafiadora e uma atmosfera gótica e sombria — Foto: Divulgação/Sony Bloodborne é um jogo de ação e terror conhecido por sua jogabilidade desafiadora e uma atmosfera gótica e sombria — Foto: Divulgação/Sony

2. The Wolf Among Us - PS5, PS4, XBSX/S, XB, PC, And, iOS

The Wolf Among Us é um game de aventura que adapta a série de quadrinhos Fábulas da DC Comics. Nele, o player controla Bigby Wolf, o "Lobo Mau" disfarçado como detetive particular, que trabalha ao lado dos personagens de contos de fadas em uma sociedade secreta na Terra. A trama apresenta intrigas, mortes e perseguições nesse universo sombrio.

Basicamente, ele segue a fórmula de sucesso da Telltale Games, com exploração de ambientes, interação com objetos e outros personagens que afetam o desenrolar da trama. Dessa maneira, mantém a atmosfera sombria e intrigante das HQs.

3 de 9 Em The Wolf Among Us, você investiga um assassinato em um mundo onde personagens de contos de fadas coexistem com humanos — Foto: Reprodução/Steam Em The Wolf Among Us, você investiga um assassinato em um mundo onde personagens de contos de fadas coexistem com humanos — Foto: Reprodução/Steam

3. The Quarry - PS5, PS4, XBSX/S, XB, PC

The Quarry é um jogo de terror interativo desenvolvido pelo estúdio Supermassive Games, conhecido por Until Dawn e a antologia The Dark Pictures. A narrativa cinematográfica apresenta elementos de horror e sobrevivência, em que um grupo de jovens fica preso em um acampamento de verão e luta pela sobrevivência contra moradores locais e criaturas com aparência canina.

A produção traz diferentes modos de jogabilidade, incluindo um modo multiplayer e um modo filme para assistir à história sem jogar ativamente. The Quarry é elogiado por sua narrativa envolvente e pela capacidade de tomar decisões que influenciam o rumo da história, desbloqueando diversos finais diferentes.

4 de 9 Em The Quarry, um grupo de jovens luta pela sobrevivência em um acampamento de verão assombrado por criaturas misteriosas — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Em The Quarry, um grupo de jovens luta pela sobrevivência em um acampamento de verão assombrado por criaturas misteriosas — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

4. The Elder Scrolls V: Skyrim - PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC

O clássico RPG da Bethesda The Elder Scrolls V: Skyrim oferece diversas possibilidades, incluindo a de se transformar em lobisomem. Para isso, é necessário completar missões dos Companions em Whiterun e provar seu valor à guilda. Em seguida, o player deve participar de um ritual de beber sangue para iniciar a transformação.

É importante destacar que, embora ser um lobisomem possua benefícios, como maior força e resistência, também existem desvantagens, como a impossibilidade de usar magias, equipar itens ou roubar corpos. Além disso, a transformação pode afetar o comportamento dos NPCs.

5 de 9 Skyrim é um RPG ambientado em um vasto mundo de fantasia com muitas possibilidades de escolha e ação — Foto: Reprodução/TheGamer Skyrim é um RPG ambientado em um vasto mundo de fantasia com muitas possibilidades de escolha e ação — Foto: Reprodução/TheGamer

5. Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest - PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC

Desenvolvido pela Different Tales, Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest é uma visual novel baseada no universo do RPG de mesa Lobisomem: O Apocalipse. Ela permite que os jogadores sejam transportados para uma floresta primitiva localizada no centro da Europa, onde devem enfrentar as forças da destruição em uma guerra antiga pela natureza. Em geral, o game conta com uma narrativa envolvente e desafiadora, com decisões difíceis que afetam o protagonista e o mundo ao seu redor, tornando tudo mais realista e emocionante.

6 de 9 Embarque em uma emocionante jornada na luta pela natureza como um Garou em Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest — Foto: Reprodução/PlaySation Embarque em uma emocionante jornada na luta pela natureza como um Garou em Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest — Foto: Reprodução/PlaySation

6. Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - PS5, PS4, XBSX/S, XB, PC

O título da Cyanide Studio coloca o usuário sob a pele de Cahal, um poderoso Garou (lobisomem) em busca de redenção na guerra entre lobisomens e a empresa de petróleo Endron, que serve a entidade destruidora Wyrm. Há diferentes formas de jogar, como transformar-se em lobo para passar despercebido pelos inimigos, ou em Crinos, uma fera atroz, para destruir tudo à sua frente.

Também há a possibilidade de interagir com outros personagens na forma humana e aprender novas habilidades e combos para aniquilar adversários. Embora não tenha tantas características de RPG quanto Heart of the Forest, é uma experiência única e frenética para quem busca combate selvagem.

7 de 9 Werewolf: The Apocalypse - Earthblood te coloca no papel de Cahal, um poderoso lobisomem em busca de redenção — Foto: Reprodução/Steam Werewolf: The Apocalypse - Earthblood te coloca no papel de Cahal, um poderoso lobisomem em busca de redenção — Foto: Reprodução/Steam

7. Resident Evil Village - PS5, PS4, PS VR2, XBSX/S, XB, SW, PC

O enredo de Resident Evil Village segue a história de Ethan Winters, apresentado em Resident Evil 7: Biohazard, tentando resgatar sua filha, Rosemary, após Chris Redfield assassinar sua esposa e sequestrar o bebê. Para isso, ele tem que se infiltrar em um vilarejo misterioso repleto de monstros, incluindo os licanos -- bestas parecidas com lobisomens que serão seus inimigos durante grande parte da campanha.

O game recebeu críticas positivas do público e da crítica, principalmente por apresentar vilões com personalidade e carisma. Além disso, foi recentemente lançada uma atualização que o torna compatível com o visor de realidade virtual PlayStation VR2, proporcionando ainda mais imersão em primeira pessoa.

8 de 9 Em Resident Evil Village, Ethan Winters enfrenta lobisomens e outros monstros em busca de sua filha raptada em uma vila isolada — Foto: Divulgação/Capcom Em Resident Evil Village, Ethan Winters enfrenta lobisomens e outros monstros em busca de sua filha raptada em uma vila isolada — Foto: Divulgação/Capcom

8. The Sims 4: LobiSims - PS5, PS4, XBSX/S, XB, PC

Com a expansão LobiSims, o famoso simulador da EA Games ofereceu a oportunidade de jogadores experimentarem a vida como lobisomem em Moonwood Mill. É possível escolher seu próprio destino, se juntando a uma matilha, encontrando um par ou vivendo sozinhos. Além disso, você adquire habilidades e temperamentos únicos, influenciados pelas fases da lua, que permitem a descoberta dos segredos por meio de interações com outros Sims e leitura de livros.