8 jogos de máfia que você não pode deixar de conferir

Jogos de máfia são conhecidos por apresentarem características muito emblemáticas, como personagens marcantes e histórias dramáticas, repletas de violência e crime. Esses elementos, somados ao fato de lembrarem grandes clássicos do cinema com a temática -- como O Poderoso Chefão -- fazem com que o estilo tenha um lugar especial no coração dos fãs. Sabendo disso, o TechTudo montou uma lista com oito jogos do gênero que você não pode deixar de experimentar, como Scarface e L.A. Noire . Confira a seguir.

1. Mafia: Definitive Edition

O primeiro game da lista é considerado a grande referência dos jogos do gênero. Mafia: Definitive Edition foi lançado pela 2K Games em 2020 e é o remake do primeiro título da saga, lançado em 2002. MDE consegue melhorar absolutamente tudo que o original trouxe, mas ainda mantendo a essência e todos os fatores que fizeram a saga se tornar o sucesso que é.

Na história, controlamos Thomas Angelo, um taxista comum da cidade fictícia de Lost Heaven que, em uma certa noite, se vê cúmplice de uma família mafiosa em uma fuga da polícia. Com isso, o protagonista recebe um convite para ingressar à família Salieri, a fim de crescer cada vez mais dentro da organização e ganhar respeito dos membros e rivais. O título está disponível para PC, PlayStation 4 (PS4) e Xbox One.

2. L.A. Noire

Lançado pela Rockstar Games em 2011, L.A. Noire traz uma dinâmica um pouco diferente. Aqui, controlamos um policial que precisa buscar por pistas, seguir indícios e interrogar suspeitos para desvendar crimes. Quando lançado, o título trouxe uma grande inovação para a época: a possibilidade de jogá-lo inteiramente em preto e branco, como um clássico filme noir.

O enredo, passado na Los Angeles de 1947, traz o protagonista Cole Phelps, um oficial da polícia encarregado de resolver casos criminais em cinco divisões da cidade. A história e ambientação bebe muito na fonte de produções cinematográficas das décadas de 1940 e 1950. O jogo está disponível para PlayStation 3 (PS3), PS4, Xbox 360, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

3. O Poderoso Chefão: The Game

Um dos maiores clássicos da história do cinema ganhou uma adaptação para os videogames em 2006, caindo no gosto de muitos fãs e recebendo diversos elogios da crítica. O Poderoso Chefão foi lançado pela EA e, atualmente, está disponível para Windows, PlayStation 2 (PS2), Xbox, PSP, Xbox 360, PlayStation 3, Wii e Celular.

Mesmo sendo muito fiel ao longa, o jogo possui uma história bem diferente, mas não deixando de fazer referências ao filme. No game, o personagem principal é Aldo Trapani, cujo pai foi assassinado a serviço de Don Corleone, chefe da família Barzini, quando ele era ainda um menino. No geral, o jogo nos coloca em um mundo aberto bem divertido de explorar, trazendo fortes elementos do cinema, ao mesmo tempo em que os adapta de ótima forma para os videogames.

4. Scarface: The World Is Yours

Scarface: The World Is Yours, lançado em 2007, é outro jogo baseado em tramas cinematográficas. Inspirado no filme americano de 1983 de mesmo nome, o jogo da Radical Entertainment foi muito bem recebido e traz uma gameplay divertida e nostálgica.

Na história, vemos uma linha alternativa. Assim, assumimos o controle de Tony Montana na cena final do filme, quando sua mansão é invadida pelos assassinos de Sosa. Tony acaba eliminando os soldados, mas tem sua casa e império de cocaína destruídos. Logo, o protagonista declara vingança e jura fazer qualquer coisa para acabar com o inimigo.

5. Grand Theft Auto: Vice City

Um dos jogos mais conhecidos da história, GTA: Vice City, não poderia ficar de fora lista. Isso porque o game traz uma trama focada em um ex-membro de uma família mafiosa, que vê sua queda e precisa se reerguer para fundar a própria família. O título conta com vários elementos inspirados em obras audiovisuais, como do próprio Scarface e a série de TV de 1984, Miami Vice.

No game, que se passa na cidade fictícia de Vice City em 1986, controlamos Tommy Vercetti, um criminoso que acaba de sair da prisão. A partir daí, Tommy é mal recebido pelo seu antigo chefe e precisa recomeçar do zero para construir tudo que possuía. Lançado para PS2, Xbox e PC, Vice City chegou para Android e iPhone (iOS), além de ganhar uma versão remasterizada em 2021 com o GTA Trilogy, disponível nos consoles mais recentes.

6. Grand Theft Auto IV

Continuando com os jogos da saga Grand Theft Auto, temos GTA 4, lançado em 2008 e disponível para PS3, Xbox 360 e Windows. O game recebeu muitas críticas dos fãs por se levar a sério demais e trazer uma gameplay realista, frustrando quem curtia o estilo arcade dos antecessores. Entretanto, GTA IV possui como ponto mais forte seu ótimo enredo, repleto de drama e violência.

Na história da vez, controlamos Niko Belic, um imigrante do leste europeu que viaja até Liberty City (inspirada em Nova York) para se vingar de um antigo parceiro que o traiu. No desenrolar da trama, o protagonista precisa fazer alianças com mafiosos de vários cantos do mundo (e consequentemente fazendo inimigos) para subir na vida.

Considerado pela comunidade como um jogo "estilo GTA" que deu certo, Sleeping Dogs foi lançado em 2012 pela Square Enix. Quem acha que o jogo é uma simples imitação se engana, afinal, é cheio de personalidade e traz história e ambientação completamente únicas.

A trama se passa em Hong Kong e, no enredo, controlamos o detetive Wei Shen, um agente de Polícia encarregado de combater a máfia chinesa, conhecida como as Tríades. Sendo bem fiel ao local real, Sleeping Dogs foi um marco para a época e é um título muito recomendado para quem gosta do gênero mundo aberto. O jogo está disponível para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e Windows.

Yakuza Kiwami é um remake do primeiro jogo da franquia, lançado originalmente em 2005. Assim como o remake de Mafia, o título consegue elevar praticamente tudo do primeiro jogo, melhorando gráficos e estilo de gameplay.

Na história, assumimos o papel de Kazuma Kiryu, um yakuza que tem sua vida transformada quando seu chefe, Sohei Dojima, tenta estuprar a amiga de infância de Kiryu, Yumi Sawamura. Dojima então é morto e Kiryu é preso após assumir a culpa. Depois de ser solto, ele precisa se reerguer em um Japão tomado pelo crime organizado. O game foi lançado originalmente para PS2 e chegou para PS3 e Wii U, enquanto seu remake foi lançado em 2016 para PS4, Xbox One e PC.

