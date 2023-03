9 séries da Disney dos anos 2000 para assistir online e matar a saudade

Quem foi criança ou adolescente no começo dos anos 2000 deve se lembrar da programação de seriados do Disney Channel, exibidos no Brasil pelo programa Zapping Zone (2001 - 2012). Atualmente, séries que fizeram sucesso nesse período como Hannah Montana, Zack & Cody: Gêmeos em Ação, Jonas, As Visões de Raven e No Ritmo podem ser vistas no serviço do Disney+ , com todas as temporadas e episódios completos.

Para aqueles que nunca esqueceram essas produções e querem embarcar na nostalgia, o TechTudo separou as nove principais séries exibidas no Disney Channel que estão disponíveis atualmente no streaming. São comédias e musicais que alavancaram a carreira de astros como Miley Cyrus, Jonas Brothers, Zendaya, Raven-Symoné e Hillary Duff. Você confere informações sobre elenco e repercussão do público de cada um dos seriados a seguir.

Hannah Montana (2006 - 2011)

A hoje estrela mundial Miley Cyrus teve seu primeiro papel de destaque midiático ao interpretar a superstar adolescente Hannah Montana na série homônima do Disney Channel. A produção rendeu quatro temporadas, com 98 episódios ao todo, e dois longas-metragens: o filme concerto Hannah Montana & Miley Cyrus: O Melhor dos Dois Mundos (2008) e a comédia musical Hannah Montana: O Filme. Todas as produções estão disponíveis no Disney+.

No seriado, Miley Stewart (Cyrus) é uma garota de 14 anos que esconde dos amigos seu alter ego Hannah Montana, uma popstar loira de sucesso global. Somente seu irmão Jackson (Jason Earles) e seu pai, o artista country Robby Ray Stewart (Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus na vida real), sabem do seu segredo. Além dos nomes citados, integram o elenco Emily Osment (Jovem Sheldon), Mitchel Musso (Par de Reis) e Moises Arias (Samaritano). Em votação de 41 mil usuários no IMDb, o seriado tem nota 5,2.

Lizzie McGuire (2001 - 2004)

Outra atriz e cantora a ter visibilidade mundial em uma série da Disney foi Hillary Duff (How I Met Your Father), ao ser protagonista do show Lizzie McGuire. Mesmo com duas temporadas, a sitcom teve 65 episódios, além de um filme lançado em 2003 (também disponível no Disney+). O elenco do seriado conta com Lalaine (A Mentira), Adam Lamberg (Beautiful Loser), Jake Thomas (Uma Noite Muito Louca), Hallie Todd (O Último Campeão) e Robert Carradine (da franquia A Vingança dos Nerds).

O seriado tem como tema as mudanças, medos e aventuras da protagonista Lizzie (Duff) em sua jornada à vida adulta. Um dos recursos de Lizzie é confessar seus sentimentos em quebras de quarta parede, ao conversar com o público com sua versão animada. Para lidar com suas confusões, ela tem o apoio dos amigos Miranda Sanchez (Lalaine) e David "Gordo" Gordon (Lamberg). A produção tem nota 6,6 no IMDb, em votação de 20 mil usuários.

Zack & Cody: Gêmeos em Ação (2005 - 2008)

Depois de realizarem alguns papéis no cinema onde interpretavam o mesmo personagem (como em O Paizão), os atores gêmeos Dylan e Cole Sprouse protagonizaram Zack & Cody: Gêmeos em Ação, sitcom de comédia com 87 episódios divididos em três temporadas. Posteriormente, a dupla ainda emplacou uma série sequência, chamada Zack & Cody: Gêmeos à Bordo, no ar entre 2008 e 2011. Ambas as produções estão completas no Disney+.

Na primeira série, os irmãos Zack (Dylan) and Cody Martin (Cole) aprontam diversas confusões em um hotel de luxo onde a mãe dos dois trabalha como cantora. Depois, Zack e Cody continuaram suas aventuras, desta vez em um cruzeiro cinco estrelas e sem a presença da mãe deles. Outra produção protagonizada pelos gêmeos disponível no Disney+ é o longa Zack & Cody: O Filme, com enredo voltado à ficção científica. Gêmeos em Ação tem nota 6,6 no IMDb, enquanto Gêmeos à Bordo tem nota 6,3.

As Visões da Raven (2003 - 2007)

As previsões aleatórias da protagonista Raven Baxter garantem a comédia de As Visões de Raven, que rendeu ao Disney Channel 100 episódios divididos em quatro temporadas. Protagonizado pela atriz e cantora Raven-Symoné (Dr. Doolitle), o seriado conta com elenco principal de Orlando Brown (A Família Radical), Anneliese van der Pol (Bratz: O Filme), Kyle Massey (Cory na Casa Branca), Rondell Sheridan (A Casa da Raven), T'Keyah Crystal Keymáh (Cosby), entre outros. A série rendeu dois spin-offs: Cory na Casa Branca (2007 - 2008) e A Casa da Raven (2017 - presente)

Raven Baxter (Symoné) é uma jovem que vive sendo surpreendida por previsões do futuro. Com a ajuda dos amigos Eddie Thomas (Brown) e Chelsea Daniels (Anneliese), além do irmão Cory (Massey), ela tenta realizar os presságios, o que rende muitas dores de cabeça graças às confusões em que ela se mete. As Visões da Raven tem nota 6,6, com 20 mil avaliações no IMDb.

Sunny Entre Estrelas (2009 - 2011)

Após a participação no filme Camp Rock (ao lado do trio Jonas Brothers), a atriz e cantora Demi Lovato protagonizou a série de comédia Sunny Entre Estrelas. O show teve duração curta, com apenas 47 episódios em duas temporadas. Integram o elenco da série Tiffany Thornton (Sem Sentido!), Sterling Knight (17 Outra Vez!), Brandon Mychal Smith (Na Batida do Coração), Doug Brochu (iCarly) e Allisyn Ashley Arm (Férias Sangrentas de Verão).

Sunny (Lovato) é uma garota do meio-oeste americano que ganhou um concurso nacional para estrelar uma série de TV gravada em Hollywood chamada Sem Sentido!. Destinada a seguir em frente com o trabalho, Sunny tem de se acostumar com o clima da cidade, além de manter a amizade com os colegas de set Tawni (Thornton), Grady (Brochu), Nico (Smith) e Zora (Arm ). Após a saída de Lovato, os demais atores seguiram seus papéis no spin-off Sem Sentido!, produção que leva o nome da sitcom mostrada na série. Sunny Entre Estrelas tem nota 6 no IMDb.

Jonas (2009 -2010)

O trio pop Jonas Brothers, durante o começo da fama, teve um seriado no Disney Channel. Intitulado apenas Jonas, a série de comédia musical foi exibida entre 2009 e 2010 com 34 episódios divididos em duas temporadas. Foi na segunda e última season que a série foi renomeada para Jonas L.A., fazendo referência à nova locação do seriado. Chelsea Kane (Poção da Juventude), Nicole Anderson (Meninas Malvadas 2) e John Ducey (Bad Judge) integram o elenco principal.

O seriado mostra o cotidiano dos irmãos Joe, Kevin e Nick Lucas (em alteração ao sobrenome Jonas) ao terem uma vida dividida entre afazeres cotidianos e a carreira do grupo como popstars. Eles contam com a ajuda da estilista e assistente Stella Malone (Kane) para resolverem boa parte de seus problemas. Jonas tem nota 4,6 no IMDb.

Cory na Casa Branca (2007–2008)

Com o encerramento da série As Visões de Raven em 2007, foi lançado no mesmo ano o derivado Cory na Casa Branca, onde o protagonista é o irmão de Raven, Cory Baxter (Kyle Massey). Comparado à série original, o spin-off teve duração mais curta, com apenas 34 episódios. Fazem parte do elenco Rondell Sheridan, Jason Dolley (Boa Sorte, Charlie), Maiara Walsh (Diários de Intercâmbio), Madison Pettis (Treinando o Papai), entre outros.

Cory vai parar na Casa Branca após seu pai, Victor Baxter (Sheridan), ser contratado como cozinheiro da residência presidencial. Lá ele conhece outros adolescentes que são filhos de pessoas importantes do governo, como a estrangeira e filha de diplomata Meena Paroom (Walsh) e o filho de senador Newton "Newt" Livingston III (Jason Dolley), onde juntos aprontam diversas confusões no local. Cory na Casa Branca tem nota 5 no IMDb.

Mano a Mana (2000 - 2003)

A sitcom familiar estrelada por Shia LaBeouf (Transformers) e Christy Carlson Romano (Cadete Kelly) foi um dos principais sucessos da Disney no começo dos anos 2000. Mano a Mana teve três temporadas, com 65 episódios ao todo, além de um longa-metragem lançado em 2003. Integram também o elenco Nick Spano (Um Amor que Acaba em Pizza), Tom Virtue (Bonnie), Donna Pescow (Os Embalos de Sábado à Noite), A.J. Trauth (A Moeda da Sorte), Margo Harshman (The Big Bang - A Teoria), entre outros.

Na cidade de Sacramento, Califórnia (EUA), vive a família Stevens. Nela, os irmãos Louis (LaBeouf) e Ren (Romano) vivem se metendo em encrencas por serem bastante diferentes entre si. Enquanto Louis é imaturo e preguiçoso, Ren é inteligente e esforçada - personalidades essas que são as causas dos conflitos entre os dois. Mano a Mana tem nota 7,6 no IMDb.

No Ritmo (2010 - 2013)

Atualmente popular com o papel de MJ na franquia Homem-Aranha do MCU e Rue em Euphoria, a atriz Zendaya já foi protagonista em uma série do Disney Channel. A estrela contracena com Bella Thorne (A Vingadora) nesta comédia musical que rendeu três temporadas com 75 episódios ao todo. Completam o time do elenco Davis Cleveland (Rufus), Roshon Fegan (Camp Rock 2), Adam Irigoyen (Away), Caroline Sunshine (The Outfield), e mais.

As amigas Rocky Blue (Zendaya) e CeCe Jones (Thorne) sonham em ser dançarinas de sucesso. Para realizar tal meta, as duas se inscrevem em um concurso de dança local que será transmitido pela TV. A dupla tem a ajuda de Flynn (Cleveland), irmão de CeCe, para emplacarem entre as favoritas da disputa. No Ritmo tem nota 4,9 no IMDb.

