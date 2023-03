Além de The Last of Us: 6 jogos que merecem adaptação em série ou filme

The Last of Us , série da HBO Max , chegou ao fim no último domingo (12) após nove episódios. O seriado adaptou o jogo de mesmo nome desenvolvido pela Naughty Dog e foi um sucesso de audiência. Acontece que, além desse, o mundo dos games conta com outros títulos que tem tramas bem aprofundadas e que poderiam ser adaptadas, como Arcane e Cyberpunk: Edgerunners. Pensando nisso, o TechTudo elaborou uma lista com seis jogos que também merecem uma chance de serem produzidos na televisão ou no cinema. Confira, a seguir, quais são eles.

2 de 8 Red Dead Redemption 2 foi um marco na indústria dos jogos e poderia ser transformado em série ou filme por contar com enredo bem aprofundado. — Foto: Reprodução/Xbox Store Red Dead Redemption 2 foi um marco na indústria dos jogos e poderia ser transformado em série ou filme por contar com enredo bem aprofundado. — Foto: Reprodução/Xbox Store

Destiny, lançado em 2014, é um MMO de ação e FPS desenvolvido pela Bungie, mesma criadora de Halo — que já possui uma série live-action pela Paramount+. Na trama futurística, a humanidade possui uma tecnologia de ponta. Com a chegada do Viajante, um ser de origem misteriosa, os humanos adquiriram conhecimento para colonizar outros planetas e prosperar, vivenciando a Era Dourada.

A paz da humanidade, no entanto, foi interrompida com a chegada da Escuridão. Em uma manobra para salvar os seres humanos, o Viajante se sacrificou e de sua morte se iniciou o Colapso, marcando o fim da Era Dourada. Então, os sobreviventes construíram a Última Cidade, na Terra, logo abaixo de onde a entidade misteriosa ficava. Destiny 2, segundo título da série, continua a história do primeiro jogo diretamente.

3 de 8 Destiny é um MMO e FPS de ação desenvolvido pela Bungie — Foto: Divulgação/Bungie Destiny é um MMO e FPS de ação desenvolvido pela Bungie — Foto: Divulgação/Bungie

Com um enredo que une diversos elementos da ficção científica, Destiny poderia se tornar uma série de várias temporadas ou uma franquia de filmes. No jogo, há muitos cenários, planetas, costumes e personagens que poderiam ser explorados nas telonas ou na TV. Além disso, a adaptação seria uma ocasião perfeita para se aprofundar nos Guardiões, que são responsáveis por proteger a Última Cidade e a Torre.

Apesar de contar com exemplos recentes como Godless (2017), Yellowstone (2018) e Vingança e Castigo (2021), o gênero Western (ou faroeste, em português) não é tão frequente quanto outros na televisão. No entanto, ostenta clássicos do cinema como Sete Homens e Um Destino (1960) e Era Uma Vez no Oeste (1968). No mundo gamer, o Velho Oeste é bem representado pela série Red Dead Redemption.

Nos jogos da franquia, os jogadores acompanham grupos de sujeitos fora da lei tentando sobreviver ao início do século 20 nos Estados Unidos. Para lidar com as complicações de suas vidas, os protagonistas muitas vezes se envolvem em assaltos, roubos e lutas pela sobrevivência. Com um mundo vasto e rico em detalhes, personagens bem trabalhados e uma história cheia de ação, Red Dead Redemption seria uma ótima adaptação.

4 de 8 Red Dead Redemption é uma série de sucesso desenvolvida pela Rockstar Games, criadora de GTA e Bully — Foto: Divulgação/Rockstar Red Dead Redemption é uma série de sucesso desenvolvida pela Rockstar Games, criadora de GTA e Bully — Foto: Divulgação/Rockstar

Na TV ou no cinema, os jogos da Rockstar Games teriam chance de aprofundar ainda mais seus personagens e atrair o público com suas histórias. Red Dead Redemption tem tudo para se tornar um clássico do Western, especialmente se a recepção dos telespectadores for como a dos críticos de videogame e do público gamer.

Desenvolvido pela Supergiant Games, Hades se tornou um sucesso na época do seu lançamento. No The Game Awards 2020, o título saiu vitorioso nas categorias "Melhor Jogo de Ação" e "Melhor Jogo Independente". No entanto, também foi indicado a "Jogo do Ano", "Melhor Direção de Arte", "Melhor Narração", "Melhor Narrativa", "Melhor Trilha Sonora/Música" e "Melhor Atuação".

Na trama do jogo, os jogadores acompanham a história de Zagreus, que decidiu conquistar a sua liberdade ao escapar do Submundo, o reino do deus Hades. Ao longo da história, diversos detalhes sobre os deuses, a família do protagonista e o próprio mundo inferior são revelados para os usuários.

5 de 8 Hades, da Supergiant Games, — Foto: Divulgação/Supergiant Hades, da Supergiant Games, — Foto: Divulgação/Supergiant

Com o sucesso de Arcane, que adapta uma parte das histórias de League of Legends (LOL), da Riot Games, os fãs de videogame começaram a se questionar quais outros títulos dariam uma boa animação. Hades, além de possuir uma ótima trilha sonora, tem um visual único, desenhado à mão, que encheria os olhos de qualquer espectador. Unindo essa característica com a boa história, a produção da Supergiant Games poderia se tornar uma série bem sucedida.

4. A Plague Tale

A Plague Tale conta a história dos irmãos Amicia e Hugo. Em 1348, o Reino da França foi tomado por uma praga, que deixou um cenário de destruição e horror por todo o país. Para piorar a situação, a Inquisição buscava pela dupla em todos os lugares, uma vez que o garotinho possuía habilidades misteriosas que serviriam para por o plano do grupo em prática.

Se você jogou o título da Asobo Studio, sabe que ele possui ótimos recursos para se tornar uma série ou filme de terror e suspense. Além do carisma de seus protagonistas, um seriado ou longa inspirado no game prenderia a atenção de seus espectadores com seus cenários cheios de destruição e tensão. Para finalizar, o mistério envolvendo os poderes de Hugo seria um ponto-chave para manter o público interessado na trama.

6 de 8 A Plague Tale conta a história dos irmãos Amicia e Hugo durante uma era sombria — Foto: Reprodução/Good Old Games A Plague Tale conta a história dos irmãos Amicia e Hugo durante uma era sombria — Foto: Reprodução/Good Old Games

Control, da Remedy Entertainment, é um jogo de aventura e ação em terceira pessoa. Na trama, os jogadores controlam a protagonista Jesse Faden, que possui poderes sobrenaturais. Em busca de respostas, ela vai até o Departamento Federal de Controle, uma agência responsável por estudar e armazenar fenômenos sobrenaturais. No entanto, o lugar é invadido por uma força chamada Ruído, forçando a protagonista a se tornar a diretora da agência por meio de um ritual. Agora, ela precisa acabar com a ameaça.

Com uma história complexa e às vezes até confusa, Control seria o tipo de série ou filme que agradaria aquelas pessoas que adoram um quebra-cabeça. Cheio de mistérios sobrenaturais, o jogo tem o seu mérito por prender a atenção do espectador com seus ambientes deformados e caóticos, além de contar com o clássico perigo sobrenatural.

7 de 8 Control tem como protagonista Jesse Faden, que está envolvida em uma trama cheia de mistérios — Foto: Reprodução/Steam Control tem como protagonista Jesse Faden, que está envolvida em uma trama cheia de mistérios — Foto: Reprodução/Steam

6. The Elder Scrolls

A série The Elder Scrolls, da Bethesda Game Studios, é uma franquia de RPG de ação. A série possui diversos elementos medievais dispostos em um mundo de fantasia, que é povoado por raças e criaturas distintas. Um dos títulos mais conhecidos pelos jogadores é o The Elder Scrolls V: Skyrim, que é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos.

Na trama, que é situada no norte do continente fictício Tamriel, os jogadores controlam Dragonborn. Esse ser é um guerreiro destinado a salvar o mundo das destruições do terrível dragão conhecido como Alduin. O game é recheado de elementos fantasiosos, como magia, lobisomens e vampiros. Com uma longa história, o título tem potencial para se tornar uma série de muitas temporadas, assim como aconteceu com outro RPG famoso: The Witcher.