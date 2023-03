Os computadores All-in-One podem ser uma boa escolha para quem precisa de um computador, mas não quer se preocupar em comprar peças separadas e realizar as montagens. Além disso, os equipamentos auxiliam na economia de espaço. Empresas como LG , Dell e Positivo oferecem produtos por preços a partir de R$ 2.099 , como é o caso do Positivo Union C464AI-21, que conta com um processador Intel Celeron e 4 GB de memória RAM . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 1 All-in-One: 5 computadores completos para economizar espaço — Foto: Viviane Werneck/TechTudo All-in-One: 5 computadores completos para economizar espaço — Foto: Viviane Werneck/TechTudo

Como montar um PC gamer barato? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

O Positivo Union C464AI-21 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo acompanha um processador Intel Celeron, de dois núcleos, 4 GB de memória RAM no padrão DDR4, com frequência de 1600 MHz, 64 GB de HD, placa de vídeo integrada, e sistema operacional Linux. O equipamento está disponível a partir de R$ 2.099.

Além disso, o computador também vem com uma webcam com qualidade HD e um leitor para cartões. Na parte externa, o modelo dispõe de um monitor de 21,5 polegadas, widescreen, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, um mouse e um teclado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: sistema operacional Linux, que pode causar estranheza para alguns usuários acostumados com Windows

Gostou do produto? Compre aqui VISOR LED Positivo Union C464AI-21 R$ 2.099 IR À LOJA

Todas as ofertas de Positivo Union C464AI-21 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VISOR LED Positivo Union C464AI-21 R$ 2.099 IR À LOJA

O Positivo Union C4120B-21 é mais uma alternativa para os que não querem gastar muito. O computador oferece uma tela LED de 21,5 polegadas, widescreen, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e acompanha um kit com teclado e mouse sem fio. Segundo a fabricante, o modelo vem com um processador Intel Celeron, 4 GB de memória RAM, um SSD de 120 GB e placa de vídeo integrada. O item é visto por valores que se iniciam em R$ 2.391.

Este produto também dispõe de uma webcam HD, dois leitores de cartões e vem com o sistema operacional Windows 11 Home instalado. No site da Amazon, o computador é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores apontam que ele é funcional para o uso caseiro. Porém, os consumidores também relatam que o material é bastante frágil.

Prós: SSD de 120 GB

SSD de 120 GB Contras: possui apenas 4 GB de memória RAM

Gostou do produto? Compre aqui 4 GB Positivo Union C4120B-21 R$ 2.391 IR À LOJA

Todas as ofertas de Positivo Union C4120B-21 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 4 GB Positivo Union C4120B-21 R$ 2.391 IR À LOJA

O Union C4500B-21 é outra opção oferecida pela Positivo. Assim como os dois itens anteriores, este modelo também vem com um processador Intel Celeron, de dois núcleos e 4 GB de memória RAM. Já o armazenamento, dispõe de um HD tradicional, de 500 GB. O equipamento também acompanha um kit com teclado e mouse sem fio. Interessados podem obter o computador pela economia de R$ 2.999.

O produto possui um monitor de LED de 21,5 polegadas, widescreen, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, dois leitores de cartões, cinco saídas USB 3.0 e uma porta HDMI. O modelo também vem com o sistema operacional Windows 11 Home instalado.

Prós: atende à proposta

atende à proposta Contras: vem com HD tradicional no lugar de um SSD

Gostou do produto? Compre aqui 8 GB Positivo Union C4500B-21 R$ 2.999 IR À LOJA

Todas as ofertas de Positivo Union C4500B-21 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 GB Positivo Union C4500B-21 R$ 2.999 IR À LOJA

O LG ‎MC-7687AB pode ser uma escolha para quem busca algo mais potente. De acordo com as especificações da marca, este modelo vem equipado com um processador Intel Core i5, de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, HD tradicional de 1 TB e sistema operacional Windows 10. Além disso, ele também acompanha um kit com teclado e mouse sem fio. É possível obter o computador por aproximadamente R$ 3.948.

Já o monitor oferece uma tela de 23,8 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Este produto é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores elogiam a qualidade oferecida pelo computador e se mostram satisfeitos com o equipamento.

Prós: 8 GB de memória RAM

8 GB de memória RAM Contras: embora conte com 1 TB de armazenamento, não é um SSD

Gostou do produto? Compre aqui 23.8" LG ‎MC-7687AB R$ 3.948 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG ‎MC-7687AB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 23.8" LG ‎MC-7687AB R$ 3.948 IR À LOJA

O Dell Inspiron AIO-i1200-M20 é o item mais caro desta lista. Segundo a fabricante, o computador dispõe de um processador Intel Core i5, de 12ª geração, 8 GB de memória RAM DDR4 de 3.200 MHz, um armazenamento em SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 11 Home. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 4.919.

O modelo acompanha um kit com teclado e mouse sem fio, monitor de 23,8 polegadas, com bordas finas e resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. Além disso, o computador também possui quatro portas USB 3.1, uma USB-C e duas entradas HDMI. Avaliado com 3,9 de 5 estrelas na Amazon, os compradores afirmam que o produto atende às expectativas.

Prós: 256 GB de SSD e processador Intel Core i5 de 12ª geração

256 GB de SSD e processador Intel Core i5 de 12ª geração Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 8 GB Dell Inspiron AIO-i1200-M20 R$ 4.919 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dell Inspiron AIO-i1200-M20 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 8 GB Dell Inspiron AIO-i1200-M20 R$ 4.919 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?