AltaVista, Cadê e Aonde: relembre sites de busca que fizeram sucesso

AltaVista e Cadê são alguns exemplos de sites de busca que fizeram sucesso no país antes do lançamento do Google em 1998. Os dois portais foram criados no começo dos anos 90. Altavista competiu no Brasil com o Cadê? e se diferenciava do rival por utilizar a mesma tecnologia usada no futuro pelo Google .

Os mecanismos de busca são sistemas de recuperação de informações que agem como gigantescos guias telefônicos, destinados a ajudar os usuários a localizar websites e dados específicos. Conheça a história de Altavista, Cadê e outros 9 sites de busca.

1. Cadê?

Criado em 1995, o site Cadê? é considerado o primeiro buscador brasileiro. Seus autores foram Gustavo Viberti e Fabio Oliveira. O site de busca se caracterizava por ser uma espécie de repositório de páginas, pois todas as suas entradas eram feitas manualmente e conferidas por uma equipe. Anos depois, o serviço foi vendido para o Yahoo e até hoje sua página principal redireciona para o site do Yahoo Search.

2. Altavista

O Altavista é outro site de busca que fez parte dos primeiros buscadores da Internet brasileira. Criado em 1994, o Altavista competiu no Brasil com o Cadê? e se diferenciava do rival por usar robôs para identificar sites e catalogá-los, a mesma tecnologia usada no futuro pelo Google. O serviço e o domínio também foram comprados pelo Yahoo e encerrados no ano de 2013.

3. Aonde

O Aonde, site de busca, foi muito usado antes do surgimento do Google. Criado em 1996, continua ativo até hoje, sem ter sido vendido a nenhuma empresa maior. Além de buscas, a plataforma também vende outros produtos relacionados à Internet, como templates para websites.

4. Cuil

O site Cuil foi inaugurado em 2008, mas teve vida curta. O buscador foi criado pelos ex-funcionários do Google Anna Patterson e Russel Power, tentou se diferenciar do concorrente por trazer ícones dos sites pesquisados. Além disso, o site alegava ter o maior banco de dados de qualquer página de busca, com mais de 120 bilhões de entradas. Apesar de ter atraído muito investimento, o Cuil foi encerrado em 2010 e, na época, detinha apenas 0,2% do mercado de buscas.

5. Yandex

O Yandex Browser, um buscador russo, foi criado pelos programadores Arkady Volozh e Arkady Borkovsky em 1997 e logo se tornou um dos sites mais usados daquele país, com uma fatia do mercado maior que a do próprio Google na Rússia. Atualmente, a plataforma conta com vários serviços diferentes, como métricas, armazenamento na nuvem, mapas e um navegador próprio.



6. Baidu

O Baidu é a alternativa chinesa ao Google e o site mais usado naquele país. A plataforma foi lançada em 2000 e segue o modelo de negócios da gigante de buscas, diversificando seus serviços com outros recursos, que incluem armazenamento na nuvem, mapas e outros conteúdos. Com o passar do tempo, o Baidu expandiu seu alcance para outras partes do mundo, inclusive no Brasil, onde o site possui uma versão de seu buscador totalmente em português.



7. Ask.com

Conhecido originalmente como “Ask Jeeves”, o Ask.com não é necessariamente um mecanismo de busca e sim um serviço com um objetivo mais definido: responder a perguntas específicas dos usuários. A plataforma surgiu em 1999 e foi criada pelos programadores Garrett Gruener e David Warthen. Continua funcionando até hoje e chegou a contar com um sistema de buscas, que foi abandonado em 2010 por que não conseguia competir com o Google.



8. Sapo

O site de buscas português Sapo foi criado em 1995 pela Universidade de Aveiro (Portugal), e se tornou popular no Brasil nos anos seguintes como alternativa de busca ao Cadê?. Com o tempo, o serviço do site foi expandido, com a adição de novos recursos, como e-mail. Atualmente, o Sapo se converteu em um provedor de Internet e expandiu seus negócios para outros países de língua portuguesa, como o Timor Leste.

9. Lycos

O Lycos é um sistema de busca que foi criado como um projeto de pesquisa pelo programador Michael Loren Mauldin, na Universidade de Carnegie Mellon em 1994. O site foi um dos mais usados no final da década de 90 e também a primeira empresa baseada na Internet a se tornar rentável.

Foi vendido ao Terra em 2000 e, desde então, foi revendido para outras empresas, sendo atualmente possuído pelo indiano Ybrant Digital. A plataforma, entretanto, continua funcionando e atualmente fornece outros recursos como e-mail e hospedagem de sites.

10. Yahoo

Um dos maiores concorrentes do Google, o Yahoo foi fundado em 1994 pelos engenheiros Jerry Yang e David Filo. Ao contrário de outros mecanismos da época, o objetivo do site era ser um diretório de websites organizados em tópicos. O site se expandiu como um portal da web, agregando serviços como notícias, Yahoo Respostas, Yahoo Grupos, e Yahoo Mail.

11. MSN Search

A alternativa da Microsoft para o mercado de buscas surgiu em 1999 e usava o banco de dados do Altavista antes de ter o seu próprio. Com o passar do tempo, o serviço passou por diversas reformulações, inclusive trocando de nome para Windows Live Search e, em seguida, Live Search. O site passaria por uma última transformação e, a partir de 2009, passou a se chamar Bing, que atualmente é o segundo sistema de buscas mais usados do mundo.



