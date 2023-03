Aplicativo para descobrir senha de Wi-Fi: veja os 5 melhores apps

Existem alguns aplicativos para descobrir senha de Wi-Fi disponíveis para celulares Android e iOS ( iPhone ) É possível baixar apps na Google Play Store e App Store que oferecem o recurso de localizar senha de Wi-Fi e pontos de redes de internet liberadas. Após ativar a localização no aplicativo, o usuário consegue por meio das plataformas descobrir onde há hotspots com acesso liberado na região em que está.

A maior parte dos apps funciona de forma colaborativa, de maneira que os próprios usuários cadastram a senha das redes Wi-Fi de locais como clínicas, bares, restaurantes, lanchonetes e outros comércios e locais públicos com internet liberada. A função é útil para descobrir Wi-Fis gratuitos sem ter que ir até o local para solicitar o código. Conheça cinco aplicativos para descobrir senha de Wi-Fi.

O Instabridge é um app colaborativo para compartilhamento de senhas de rede Wi-Fi. Com ele, os usuários adicionam os locais que apresentam pontos de internet com Wi-Fi liberado para que todos possam ter acesso. A ideia é que os usuários compartilhem a senha de espaços como clínicas, bares, lanchonetes, parques, entre outros locais públicos ou comerciais, sem que seja necessário solicitar o código.

Disponível para celulares Android e iPhone (iOS), Instabridge é gratuito para a busca de senhas. A plataforma oferece uma versão premium que custa R$ 499,99/ano e remove anúncios e disponibiliza VPN para navegação nas redes.

Ao abrir o app pela primeira vez, é necessário realizar um login com a conta do Google ou Facebook. Após o cadastro, a tela inicial já exibe os pontos de Wi-Fi mais próximos da sua localização. Nesta área, você pode tanto tocar em cima do nome da rede, como pressionar em “Mostrar senha” para visualizar o código. Uma outra forma de localizar redes disponíveis é por meio do menu “Mapa” na barra inferior do app. Ali, os pontos de internet liberados são representados por bolinhas verdes e você pode navegar no mapa por meio de gestos e movimentos de pinça.

O Wi-Fi Finder é mais uma opção para encontrar redes Wi-Fi liberadas. A página inicial do app conta com um mapa em que é possível localizar os pontos de acesso mais próximos. Ao tocar em um deles, o app informa qual é o tipo de local, como restaurante ou hotel, a intensidade do sinal, a velocidade para download e upload em Mbps e se aquela rede é boa ou não para jogos, assistir vídeos etc. O Wi-Fi Finder está disponível na Google Play Store e é gratuito para visualização das redes.

Há ainda uma versão paga que custa R$ 4,83/mês no plano trimestral ou R$ 1,92/mês no plano anual e remove anúncios e libera a função de mapa offline, recurso que permite baixar o mapa de Wi-Fi de algum local antecipadamente para visualização mesmo sem internet. Para usar o Wi-Fi Finder, basta abrir o app e conceder acesso à sua localização. Automaticamente, os pontos de redes mais próximos serão exibidos no mapa. Depois, toque em um deles para verificar a estabilidade, velocidade de conexão etc.

3. Wi-Fi Magic

O Wi-Fi Magic é outra alternativa de plataforma colaborativa de compartilhamento de pontos Wi-Fi. O app apresenta no mapa interativo tachas verdes e vermelhas, representando os locais com Wi-Fi liberado. As tachas vermelhas representam os locais que tem internet com senha divulgada e as tachas verdes são as redes totalmente livres para conexão. O Wi-Fi Magic está disponível para Android e é gratuito, mas contém uma versão premium que custa R$ 9,99/ano para remover os anúncios.

Para usar o Wi-Fi Magic, basta abrir o aplicativo e realizar um cadastro com e-mail, senha, nome etc. Depois, é preciso habilitar localização e conceder permissão ao app. Em seguida, toque em alguma das redes e depois em “Conectar”, caso ela seja livre. Se a rede tiver senha, o código será exibido também.

4. Wi-Fi Master

O Wi-Fi Master é um aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) que apresenta a função de localizar os pontos de redes próximos, tanto privados quanto públicos. O app também conta com o mapa de rede em que é possível visualizar a localização de redes Wi-Fi no local desejado. O Wi-Fi Master é totalmente gratuito.

Para usá-lo, basta abrir o app, habilitar a localização e tocar no símbolo de mapa no canto inferior direito ou verificar na lista de redes próximas, se há alguma opção aberta para uso nas proximidades.

5. Wi-Fi Map

Outra alternativa para encontrar redes Wi-Fi liberadas é o Wi-Fi Map. O app está disponível para Android e iPhone (iOS) e exibe as redes com senha compartilhada por outros usuários na região em que você está. O app também conta com a opção de baixar os mapas offline para usar em caso de viagens, por exemplo. A plataforma é gratuita para uso, mas oferece uma versão premium que custa R$ 53,99/ano e está liberado para teste grátis por três dias. A opção remove anúncios e fornece mapas offline de forma ilimitada.

Para usar o Wi-Fi Map, basta abrir o aplicativo, habilitar a localização e conceder permissão ao app para acessá-la. Depois, toque em Wi-Fi Map para visualizar os pontos de internet com senha liberada. Ao tocar em um deles, o app também exibe a estabilidade da conexão.

Como descobrir a senha de Wi-Fi salva no celular

Para descobrir uma senha de Wi-Fi salva no iPhone (iOS), vá em “Ajustes” e pressione em “Wi-Fi”. Depois, toque na rede que você deseja ver a senha. Em seguida, pressione na senha oculta. Use o Face ID ou Touch ID para desbloquear e exibir o código.

No Android, o processo pode ser feito no menu “Configurações”. Após abrir, vá em “Rede e internet”. Depois pressione a opção “Internet”. Encontre a rede desejada e vá no ícone de engrenagem. Selecione, então, a opção “Compartilhar” e confirme o código de desbloqueio. Em seguida, escaneie o código QR ou copie e cole a senha que estará disponível na tela.

Outras formas de descobrir a senha do Wi-Fi pelo Android e iPhone (iOS)

Uma outra forma de descobrir a senha do Wi-Fi é pelo Google Lens. Para isso, vá na aba de configurações do aparelho e procure pelo menu “Wi-Fi”. Depois, pesquise pelo código QR e pressione em “Salvar como imagem” para enviar o item para a galeria do celular. Em seguida, abra a imagem no Google Lens e toque no menu “Pesquisa” para visualizar o código desbloqueado.

