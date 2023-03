Benchmark: entenda como funcionam os testes de desempenho para PC gamer

Você faz o seu computador trabalhar no limite, como se não houvesse amanhã? Brincadeiras à parte, existem uma série de testes que conseguem mostrar a performance máxima do seu notebook, desktop ou do seu PC gamer e comparar os resultados a outros hardwares do mercado. A Americanas explica como funcionam os chamados testes de estresse ou benchmarks.

A expressão benchmark (referência, na tradução literal) começou a ser usada no mundo corporativo e nas startups para definir as análises das melhores práticas utilizadas por um segmento ou pela concorrência. Ou seja, são processos ou estratégias já utilizadas e que deram certo.

Na informática, os testes de benchmark têm como objetivo analisar o hardware de um computador, incluindo o funcionamento do processador, da memória RAM, do armazenamento e da placa de vídeo. Os programas que fazem essa análise apresentam um comparativo com outras máquinas, sejam desktops ou notebooks, e com componentes específicos, gerando comparativos, gráficos e uma nota para a performance geral e para as partes do hardware.

Esses testes, que podem ser realizados por diversos aplicativos gratuitos ou pagos, ajudam a avaliar o desempenho do computador de forma detalhada, comparar a performance dos componentes com concorrentes similares e com outros mais modernos, e ainda indicar possíveis melhorias e upgrades que você pode fazer, antes de investir em uma máquina totalmente nova.

O que os aplicativos de benchmark fazem com o computador?

De forma geral, os programas de benchmark realizam um teste de estresse com o seu computador ou PC gamer, colocando-o para simular um trabalho que exija o máximo da performance por um período estendido e testar os limites do processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, etc.

Como um computador é formado por vários componentes trabalhando juntos, algumas partes vão ter maior peso na nota final do desempenho. Além disso, existem aplicativos que medem a performance de periféricos específicos, principalmente, o processador e a placa de vídeo. E também há aplicativos que fazem testes em smartphones e tablets.

Alguns dos principais aplicativos para benchmark são PCMark, 3DMark, UserBenchmark e Geekbench.

Benchmark para games

Grandes games e títulos AAA para PC costumavam disponibilizar aplicativos para o jogador baixar antes do lançamento, a fim de conferir se o seu PC gamer ou notebook era capaz de rodar o título e em qual qualidade.

As "versões benchmark" não eram jogáveis, mas traziam imagens e vídeos para demonstrar os gráficos e o gameplay, além de indicar se o hardware era suficiente para aquele título.

Atualmente, as desenvolvedoras e os estúdios disponibilizam as especificações mínimas e recomendadas, que são divulgadas pelos veículos que cobrem a indústria dos games. Também existem sites especializados, como o PCGameBenchmark, que oferecem testes automáticos online para cada título.

Temperatura é essencial

Uma das principais questões com os testes de estresse é a elevação da temperatura do hardware, o que vai acontecer, em razão da máquina ser levada a trabalhar perto do seu limite máximo. Assim, você também terá noção do desempenho do sistema de resfriamento, sejam ventoinhas, resfriamento líquido ou outro tipo.

No entanto, é essencial monitorar o computador durante os testes e evitar que a temperatura chegue próximo de 90°C.

Alguns aplicativos interrompem os testes se identificam que o computador está alcançando uma temperatura perigosa, mas outros não são tão sofisticados e podem até danificar a sua máquina.

Por isso, em todos os testes, esteja pronto para interromper se perceber que o PC está ficando muito quente e as temperaturas indicadas estão chegando no limite. E evite fazer testes de estresse em computadores mais antigos, para não danificá-los permanentemente.