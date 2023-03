Boiuna, Cuca, Curupira: conheça todas as lendas de Cidade Invisível

A série ficou conhecida por trazer mais da mitologia brasileira para as telas e não é diferente na nova temporada. Na continuação, Eric (Marco Pigossi) se envolve ainda mais no universo do folclore, enquanto investiga a morte de sua esposa e luta contra forças malignas. Nesta lista do TechTudo, você confere todas as lendas que aparecem em Cidade Invisível e quais atores são responsáveis pelos personagens na produção da Netflix.

Boto-cor-de-rosa

Um dos nomes mais conhecidos do folclore no Brasil faz referência ao golfinho de água doce, muito comum no rio Amazonas. Na lenda, o boto vira um homem conquistador em noites festivas e engravida mulheres na região. Assim, muitas pessoas que foram abandonadas grávidas culpam o boto-cor-de-rosa. Na série, o personagem é interpretado por Victor Sparapane (Jezabel) e, como no conto, ele utiliza um chapéu que esconderia o orifício no topo da cabeça, presente tanto em seu corpo animal, quanto em sua figura humana.

Iara

Iara, a sereia brasileira, também se tornou popular por diferentes tribos indígenas na Amazônia. A lenda, que recebeu influência de contos portugueses, fala sobre uma guerreira que entrou em conflito com os seus irmãos. Em uma das versões da história, ela é assassinada pela própria família e jogada no rio. Porém, criaturas marítimas a resgataram, transformando-a em parte mulher, parte peixe.

Seu canto sedutor atrai homens e Iara é conhecida por afogar navegadores que chegassem perto, além de enlouquecer aqueles que conseguissem escapar. Em Cidade Invisível, a entidade é representada por Camila, personagem de Jessica Córes (Brasil Imperial).

Saci-pererê

Outra figura folclórica conhecida por todo o país, Saci-pererê é um menino negro, com apenas uma perna, que usa uma carapuça vermelha característica. Acredita-se que ele é responsável por proteger ervas e plantas da floresta, tendo possível origem entre tribos indígenas no Sul do país. Saci, que já ganhou diversas adaptações na história, é conhecido por suas pegadinhas e travessuras, que enganam e confundem pessoas ao seu redor. A lenda é contada na série da Netflix por meio de Isaac, menino simples e divertido, interpretado por Wesley Guimarães (Irmandade).

Cuca

Além de ser conhecida no país, Cuca é uma das personagens mais comentadas de Cidade Invisível. A lenda é personificada em Inês, interpretada por Alessandra Negrini. No folclore brasileiro, Cuca é uma bruxa com cabeça de lagarto, que dorme apenas uma vez a cada sete anos. Ela é conhecida por aterrorizar crianças que se recusam a dormir ou desobedecem aos pais, sendo até mesmo citada em canções de ninar. Figuras semelhantes à Cuca são observadas em folclores europeus, principalmente da Espanha e Portugal, que ganham nomes como Coca e Coco.

Tutu

A história de Tutu Marambá tem origem semelhante ao Bicho-Papão, figura obscura e misteriosa que assombra crianças à noite. Acredita-se que o conto é baseado em crenças africanas e, no Nordeste brasileiro, o personagem ganha forma viva em um porco-do-mato. Essa versão é contada em Cidade Invisível, quando Inês permite que Tutu, interpretado por Jimmy London (Passaporte para Liberdade), apareça em sua versão humana.

Curupira

Curupira é conhecido pelos cabelos de fogo e pés invertidos, para confundir caçadores e invasores que possam rastreá-lo na floresta. A série da Netflix aborda as principais características do personagem, que tem como objetivo de vida proteger a natureza. Em Cidade Invisível, Curupira é Iberê, de Fábio Lago (Tropa de Elite).

Nos episódios, o homem vive nas ruas e tenta controlar os seus poderes, desacreditado de sua missão frente aos avanços humanos no meio-ambiente. No enredo, ele também é marcado pelo mau-humor e falta de paciência com as brincadeiras de Isaac.

Corpo-seco

Corpo-seco é outra figura não tão conhecida do folclore brasileiro, mas que tem uma grande importância em Cidade Invisível. Na lenda, ele é um rapaz que passou sua vida em conflito com outros, desobedecendo os pais e cometendo grandes pecados. Como resultado, sua alma não foi aceita nem no Céu, nem no Inferno e permanece vagando pela Terra. Na série, ele é interpretado por Eduardo Chagas que faz o personagem Antunes, com uma história de destruição da natureza e briga com vários grupos ambientalistas.

Matinta Perê

Folclore muito conhecido na região Norte do Brasil, Matinta Perê é uma bruxa que se transforma em pássaro, com capacidade de dar gritos altos. Assim, ela tortura quem está ao seu redor, fazendo com que as vítimas prometam coisas impossíveis, apenas para que o barulho pare. Em Cidade Invisível, Matinta Perê é interpretada por Letícia Spiller. Uma adição da segunda temporada, ela se transforma em coruja e aparece com um visual desleixado e misterioso.

Mula Sem Cabeça

A origem da Mula Sem Cabeça pode variar, normalmente associada a mulheres que cometeram pecados ao longo da vida. A versão muito popular, adotada pela série, fala de uma pessoa que se apaixonou por um padre e, como punição, perdeu a cabeça - que foi substituída por chamas de fogo. O folclore pode ter origem em lendas europeias, com forte impacto das morais cristãs. Simone Spoladore interpreta a entidade em Cidade Invisível.

Boiuna

Boiuna é uma cobra que vive nas profundezas de rios ou lagos. Sua história é bem disseminada pelo Norte e Nordeste do Brasil e a personagem é conhecida pelo seu olhar marcante, que assusta moradores da região. Cidade Invisível traz a característica em Débora, interpretada por Zahy Tentehar, que consegue hipnotizar as pessoas com os olhos. Ela é uma nova personagem da segunda temporada, atuando como uma das vilãs na continuação.

Lobisomem

O lobisomem é conhecido em várias culturas, com diferentes interpretações. No Brasil, costuma-se ouvir que o primeiro filho menino após sete meninas será metade lobo, transformando-se em noites de lua cheia. O personagem em Cidade Invisível fica por conta de Tomás de França - que faz Bento - e, no enredo, se torna lobo em seu 13º aniversário. É mais um integrante inédito que aparece nos novos episódios do título da Netflix.

Zaori

Personagem popular no Sul do Brasil, os homens Zaoris nascem em uma Sexta-feira Santa, com olhos mágicos. Os seres têm a capacidade de enxergar a riqueza de uma terra, detectando, por exemplo, minas de ouro escondidas. Em Cidade Invisível, Lazo é um dos Zaoris, que é escravizado e obrigado a trabalhar para garimpeiros na região. A interpretação é feita por Mestre Sebá.