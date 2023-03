Caixa de som Bluetooth JBL: 8 modelos por a partir de R$ 232

A JBL é uma marca muito procurada pelos brasileiros ao buscar por uma caixa de som. A empresa oferece modelos Bluetooth que podem ser ideais seu divertimento, para animar festas, fazer eventos ou realizar as atividades físicas. O produto mais barato da lista é a JBL Wind 2, uma caixinha portátil que traz até 10 horas de reprodução de música por preços a partir de R$ 232 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a JBL Boombox 3 conta com 80 W de potência e resistência à água por valores que partem de R$ 2.339. Outra opção é a JBL PartyBox 710, uma caixa profissional indicada para ser usada em casas de shows e casas de festas por cerca de R$ 4.399. Veja a seguir sete caixas de som da JBL para comprar no Brasil.

1 de 7 Lista reúne 8 modelos de caixas de som Bluetooth com potências e tamanhos variados — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo Lista reúne 8 modelos de caixas de som Bluetooth com potências e tamanhos variados — Foto: Maria Alice Freire/TechTudo

Qual melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. JBL Wind 2 - a partir de R$ 232

2 de 7 JBL Wind 2 pode ser acoplada na bicicleta — Foto: Divulgação/JBL JBL Wind 2 pode ser acoplada na bicicleta — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Wind 2 é uma caixa de som portátil que pode ser interessante para quem procura um acessório para atividades físicas ao ar livre. Ela apresenta um formato arredondado e espaço na parte superior para amarrar uma alça. A caixinha traz um visor LED no centro, que mostra o modo de reprodução, a estação sintonizada (se estiver reproduzindo rádio FM) e a quantidade de bateria restante. O item conta com botões power e multimídia na parte lateral e acompanha uma estrutura com encaixe que auxilia no transporte até mesmo em bicicletas. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 232.

A ficha técnica ainda mostra resistência à água, conexão Bluetooth e slot de cartão de memória microSD de até 64 GB. O item promete autonomia de bateria de até 10 horas e potência de 5 Watts. Avaliado com nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth rápida, mas criticam a potência da caixa.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: som não possui alto alcance

Gostou do produto? Compre aqui Compacta JBL Wind 2 R$ 179 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Wind 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Compacta JBL Wind 2 R$ 179 IR À LOJA

2. JBL Go 3 - a partir de R$ 279

3 de 7 JBL Go 3 pode ser carregada pelo USB-C — Foto: Divulgação/JBL JBL Go 3 pode ser carregada pelo USB-C — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Go 3 é uma opção para quem busca uma caixa de som de tamanho mínimo e resistência máxima. Ela mede 8,6 x 6,9 x 4,0 cm, pesa 209 g e traz resistência a líquido e poeira com certificação IP67, sendo um periférico impermeável. Ela conta com uma potência de 4.2W e é conectada aos dispositivos de som por meio do seu Bluetooth 5.1. Seu carregamento é realizado pela entrada USB-C. Ainda de acordo com as informações do fabricante, sua bateria tem duração de até 5 horas em reprodução. Ela é vendida por cerca de R$ 279.

O modelo possui mais de 1.594 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,9 estrelas com destaques à qualidade do som e a potência que surpreende para uma caixa de seu tamanho. Contudo, a duração da bateria foi um ponto que deixou a desejar para alguns consumidores.

Prós: qualidade do som

qualidade do som Contras: sem outras opções de conectividade além do Bluetooth

Gostou do produto? Compre aqui Pequenininha JBL Go 3 R$ 239 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Go 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Pequenininha JBL Go 3 R$ 239 IR À LOJA

4 de 7 JBL Flip 6 tem potência de 30 W — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire JBL Flip 6 tem potência de 30 W — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

A JBL Flip 6 possui uma potência de saída de 30 W, além de funções que deixam o som menos distorcidos e mais limpo, provocando um efeito mais direto e alto. Totalmente sem fio, ela promete uma autonomia média de 12 horas. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 646.

O formato cilíndrico permite que o usuário possa ouvir tanto na vertical quanto na horizontal sem perder a qualidade sonora. Para quem procura de ouvir música na praia ou na piscina, o modelo vem com certificação IP67. O recurso JBL PartyBoost ainda permite se conectar a outras caixinhas de som e reproduzir a mesma música em vários aparelhos. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, os compradores pontuaram que ela alcança volumes altos e se destaca em eventos com ambientes externos sem problemas.

Prós: formato cilíndrico e sem fio

formato cilíndrico e sem fio Contras: bateria acaba com facilidade no volume máximo

Gostou do produto? Compre aqui GRAVES PODEROSOS JBL Flip 6 R$ 655 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Flip 6 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GRAVES PODEROSOS JBL Flip 6 R$ 655 IR À LOJA

5 de 7 JBL Charge 5 possui um único woofer com 40 W de potência — Foto: Divulgação/JBL JBL Charge 5 possui um único woofer com 40 W de potência — Foto: Divulgação/JBL

A JBL Charge 5 é um dos modelos mais populares da empresa. A caixa de som traz poucas melhorias em relação à versão anterior, mas ela acaba sendo uma opção para quem procura praticidade e qualidade sonora para uso pessoal e doméstico. Ela possui um único woofer com 40 W de potência sonora, mas isso pode ser aumentado com o recurso PartyBoost, em que ela permite parear com outros dispositivos da marca, criando um som estéreo e nítido. O produto é vendido por cerca de R$ 949.

O acessório promete até 20 horas de reprodução de música. Seu material é reforçado e é a prova de poeira e água. Para aqueles que conectam o celular ao aparelho via cabo, é possível carregar o smartphone com o power bank embutido na caixa. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, o aparelho se destaca pela qualidade sonora, resistência e bateria. Porém, tende a decepcionar na altura do volume e alcance.

Prós: portátil, resistente e com bateria duradoura

portátil, resistente e com bateria duradoura Contra: potência e volume em locais abertos tendem a ser baixo

6 de 7 JBL Xtreme 3 é recomendada para festas — Foto: Divulgação/JBL JBL Xtreme 3 é recomendada para festas — Foto: Divulgação/JBL

A Xtreme 3 é uma caixa de som portátil recomendada para festas. Ela possui um som de alta qualidade e mais imersivo. O modelo conta com 29,8 x 13,6 x 13,4 cm e cerca de 2 Kg. São 50 W de potência e Original Pro Sound, com quatro drivers e dois radiadores de graves, que prometem um som potente, com graves profundos e nitidez nos detalhes. Ela é vendido por cerca de R$ 1.479.

O modelo conta com alça para transporte e também a função Party Boost, para parear vários equipamentos da marca e um som estéreo, além de uma classificação IP67. Ainda conforme a fabricante, a Xtreme 3 possui uma anatomia de até 15 horas de reprodução. Avaliada em 4.8 de 5 estrelas, ela se destaca pelo custo-benefício e pelo alto alcance sonoro em áreas externas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: problemas de conexão no Bluetooth

Gostou do produto? Compre aqui Tweeter JBL Xtreme 3 R$ 1.479 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Xtreme 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Tweeter JBL Xtreme 3 R$ 1.479 IR À LOJA

6. JBL Boombox 3 - a partir de R$ 2.339

7 de 7 JBL Boombox 3 tem visual robusto e proteção contra água — Foto: Divulgação/JBL JBL Boombox 3 tem visual robusto e proteção contra água — Foto: Divulgação/JBL

A JBL BoomBox 3 possui formato cilíndrico e apresenta uma alça reforçada no topo para facilitar o transporte de acessórios que não são compactos. O novo modelo conta um subwoofer de 80 W RMS, dois alto-falantes intermediários de 40 W, dois tweeters de 10 W RMS e uma construção resistente, sendo uma opção interessante para quem procura um acessório para festas. Inclusive, este modelo conta com certificação IPX7, podendo ser resistente a até 90 cm de profundidade na água sem sofrer danos. O produto é visto por valores a partir de R$ 2.339.

Ela conta com recurso PartyBoost, função que permite conectar diversos alto-falantes compatíveis, incrementando o alcance e qualidade do som no ambiente. Além disso, a BoomBox 3 promete uma autonomia de bateria de até 24 horas. Além disso, ela é capaz de funcionar como power bank para recarregar a bateria de celulares por meio de cabo USB. Avaliado em 4,8 estrelas, os compradores destacam a sua bateria. No entanto, relatam que ela é um pouco pesada.

Prós: portátil, resistente e bateria durável

portátil, resistente e bateria durável Contras: é uma caixa de som pesada

Gostou do produto? Compre aqui PREMIUM JBL Boombox 3 R$ 2.667 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Boombox 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PREMIUM JBL Boombox 3 R$ 2.667 IR À LOJA

7. JBL PartyBox 310 - a partir de R$ 3.210

A PartyBox 310 apresenta um formato vertical e duas rodinhas na traseira, o que auxilia na hora da locomoção. Ela pode ser ideal para quem procura uma caixa de fácil transporte para festas. A parte frontal traz dois alto-falantes com sistemas circulares de iluminação LED, enquanto a superior fornece uma alça fixa. Este modelo da marca especializada em música apresenta 240 W de potência e resposta de frequência de 35 Hz a 20 mil Hz. Além disso, o sistema de luzes fornece cinco modos de iluminação diferentes. Este modelo é altamente indicado para festas, independente de serem realizadas em ambientes abertos ou fechadas, devido ao certificado IPX4. O produto é vendido por cerca de R$ 3.210.

De acordo com a fabricante, o modelo disponibiliza um espaço destinado para apoiar celulares. O sistema do eletrônico ainda permite o pareamento com dispositivos móveis ou até duas caixas de som (do mesmo modelo) por meio da conectividade Bluetooth e aposta em uma autonomia de bateria robusta de até 18 horas. Na interface de conexão cabeada, é possível encontrar duas entradas P10 para microfones, e uma porta USB para alimentação e conectividade com outros aparelhos. Avaliada com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a performance potente de reprodução sonora e o acabamento sólido. No entanto, alertam que a autonomia de bateria é inferior ao que foi anunciada.

Prós: duas entradas P10 para instrumentos musicais

duas entradas P10 para instrumentos musicais Contras: não é possível controlar o sistema de luzes

Gostou do produto? Compre aqui 240 WATTS JBL PartyBox 310 R$ 3.210 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL PartyBox 310 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 240 WATTS JBL PartyBox 310 R$ 3.210 IR À LOJA

8. JBL PartyBox 710 - a partir de R$ 4.399

A PartyBox 710 pode ser uma fiel aliada para quem procura uma caixa de som no formato torre para uma festa. Este modelo da JBL conta com uma opção de luzes de LED customizáveis com 800 W RMS de potência sonora, sendo indicada para eventos ao ar livre. Para incrementar o ambiente, ainda é possível conectar duas outras caixas de som via Bluetooth para complementar o alcance sonoro. O produto pode ser visto por cerca de R$ 4.399.

Devido às suas funções, o comprador ainda pode conectar dois microfones à caixa de som, que também possui uma conexão para violão e outros instrumentos. Além disso, para facilitar o transporte, ela conta com rodinhas de transporte e certificação IPX4, sendo um acessório resistente à água. Tendo o máximo de avaliação, o modelo conta com dois woofers e 2 tweeters. Assim, ela permite cantar simultaneamente com a música, sendo uma boa opção para quem procura ter um karaokê.

Prós: facilidade em conectar acessórios e alcance sonoro

facilidade em conectar acessórios e alcance sonoro Contras: apesar das rodinhas, ela é pesada para transporte

Gostou do produto? Compre aqui COM LUZES JBL PartyBox 710 R$ 4.449 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL PartyBox 710 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM LUZES JBL PartyBox 710 R$ 4.449 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?