Caixa de som Gradiente: veja 5 modelos portáteis ou potentes

A Gradiente apresenta amplo catálogo de caixas de som no Brasil. A empresa oferece modelos por preços a partir de R$ 749 , como é o caso da Gradiente GSP200, que traz 50 W de potência e bateria de seis horas de duração. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Gradiente GCA201 apresenta efeito de luzes e conexão Bluetooth por valores que partem de R$ 900. Outra opção é a Gradiente GCA203, que conta com dois woofers de 10 polegadas e entrada para microfone e guitarra por cerca de R$ 2.040. Veja a seguir cinco caixas da Gradiente para comprar no Brasil.

1 de 1 Caixa de som Gradiente: 5 modelos portáteis ou potentes para conhecer — Foto: Divulgação/Gradiente Caixa de som Gradiente: 5 modelos portáteis ou potentes para conhecer — Foto: Divulgação/Gradiente

1. Gradiente GSP200 - a partir de R$ 749

A Speaker Explosion GSP200 é uma opção econômica e prática para quem quer levar a música para todos os lugares. Esta caixa de som conta com 50 W de potência, bateria de 6h de duração, conexão Bluetooth e tecnologia Smart Audio, que permite uma fácil conexão com outros dispositivos do mesmo modelo. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 749.

Avaliada com uma nota média de 4,3 de 5 estrelas pelos compradores da Amazon, com nota máxima em 68% de suas avaliações, o modelo tem design moderno e acabamento refinado na cor preta, além de possuir detalhes em cobre e uma alça para transporte.

Prós: valor acessível e praticidade

valor acessível e praticidade Contras: caixa de menor potência da lista

2. Gradiente GST107 - a partir de R$ 816

A caixa de som vertical Vibrance GST107 tende a ser indicada para quem procura unir sofisticação e potência. Isso porque possui acabamento em cobre metalizado e 1000 W de potência, além do efeito sonoro espacial 3D, que simula um som surround, podendo ser conectado via Bluetooth com a televisão para criar um ambiente de cinema. O produto é visto por cerca de R$ 816.

Avaliado com uma nota média de 5 de 5 estrelas pelos compradores da Amazon, com nota máxima em 100% de suas avaliações, o modelo conta ainda com dois woofers de 5,25 polegadas, que entregam graves densos e um som mais imersivo.

Prós: efeito sonoro espacial 3D

efeito sonoro espacial 3D Contras: caixa fixa

3. Gradiente GCA201 - a partir de R$ 900

A caixa de som Extreme Colors GCA201 pode ser interessante para quem busca um estilo moderno sem deixar a qualidade do som de lado. Além disso, seu efeito de luzes Power Colors Lights se une à caixa de som Bass Boom de 400 W na criação de um ambiente mais imersivo e animado. O produto é encontrado por cerca de R$ 900.

Avaliada com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos compradores da Amazon, com nota máxima em 79% de suas avaliações, o modelo possui entrada USB, P2 e P10, além de conexão Bluetooth.

Prós: caixa potente, com boas opções de conectividade

caixa potente, com boas opções de conectividade Contras: por ser um modelo robusto, a caixa é pouco prática no quesito mobilidade

4. Gradiente GCL104 - a partir de R$ 999

A Gradiente GCL104 pode ser uma opção interessante para quem busca um som imersivo. O modelo conta com a função Gradiente Connect, que permite conectar duas caixas de som GCL104 e criar um efeito estereofônico para aumentar a potência sonora do ambiente. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 999.

Além disso, a tecnologia Power Color Lights cria uma atmosfera festiva com efeitos de luz em várias cores. Ela possui uma bateria interna recarregável com autonomia de 3h30 e potência de 400 W.

Prós: caixa potente, com bons efeitos de iluminação

caixa potente, com bons efeitos de iluminação Contras: bateria de baixa duração

A caixa de som Extreme Colors GCA203 pode ser uma boa escolha para quem busca muita potência e qualidade sonora em um só lugar. Com a função Mega Bass, dois woofers de 10 polegadas e potência de 1000 W, a caixa GCA203 reforça os graves e aumenta a sensibilidade sonora. O modelo também conta com uma bateria recarregável com autonomia de até 5h, conexão Bluetooth, entrada para microfone e guitarra, além de função gravação.

Avaliado com uma nota média de 5 de 5 estrelas pelos compradores da Amazon, com nota máxima em 100% de suas avaliações, o modelo se destaca pela qualidade sonora dos graves, bem como pela duração da bateria. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.040 para comprar o produto.

Prós: som potente com graves densos

som potente com graves densos Contras: valor elevado

