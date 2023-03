Caixas de som pequenas são ideais para ouvir músicas em qualquer lugar. Empresas como Kimaster, JBL , Sony , Logitech , Anker e Sabala oferecem modelos ideais para carregar na bolsa ou na mochila por preços a partir de R$ 149 , como é o caso da Kimaster K500, que traz 8 W de potência e diferentes cores de LED que podem ser selecionadas ou desligadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1 de 1 Caixa de som pequena: 7 opções para carregar na bolsa ou na mochila — Foto: Divulgação/JBL Caixa de som pequena: 7 opções para carregar na bolsa ou na mochila — Foto: Divulgação/JBL

Caixas de som Wave e Loud são boas? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Kimaster K500 - a partir de R$ 149

A Kimaster K500 é uma opção para quem busca uma caixa de som compacta e versátil. Ela traz 8 W de potência, conectividade Bluetooth, rádio e possui entradas para cabo auxiliar, pen drive e microSD. É possível parear duas Kimaster K500 por meio da função TWS (True Wireless Stereo). A caixa de som possui diferentes cores de LED que podem ser selecionadas ou desligadas. Ela é vendida por valores a partir de R$ 149.

Segundo informações do fabricante, a bateria da K500 tem duração de até 8 horas, que pode ser carregada em 1h30 por meio da entrada USB-C. A caixa possui um microfone embutido, o que a permite responder às chamadas telefônicas. Com certificação IPX6, ela é resistente a jatos e respingos de água. A caixa de som da Kimaster mede 12,1 x 7,3 x 7,4 cm e pesa 300g. Ela possui classificação de 5 estrelas no site da Amazon, com base na avaliação de quatro compradores.

Prós: custo-benefício e várias opções de conectividade

custo-benefício e várias opções de conectividade Contras: potência do som poderia ser maior

Produto desta matéria | TechTudo COM MICROFONE Kimaster K500 R$ 150 IR À LOJA

Todas as ofertas de Kimaster K500 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM MICROFONE Kimaster K500 R$ 150 IR À LOJA

A Sabala DR-100 é uma opção para quem busca mais potência com seus 10 W. Sua bateria possui duração de até 8 horas e leva cerca de 3 horas para ser carregada. Sua conectividade se dá por meio do Bluetooth 5.0 e entrada auxiliar. É possível parear a caixa com outro alto-falante para aumentar a potência do som. Ela possui microfone embutido para responder às ligações telefônicas. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 161.

A DR-100 é resistente a respingos de água e mede 17,5 x 3,8 x 8 cm. Seu peso, segundo informações do fabricante, é de 300 g. A caixa de som está disponível em três opções de cores: vermelho, preto e azul. O material utilizado em sua composição é plástico ABS translúcido. Com quatro avaliações de compradores, a DR-100 é classificada com 4,2 estrelas no site da Amazon, onde é elogiada por seu custo-benefício. A duração da bateria e qualidade do som, no entanto, não agradaram a todos.

Prós: potência de 10 W com até 8 horas de duração da bateria

potência de 10 W com até 8 horas de duração da bateria Contras: duração da bateria poderia ser maior

Produto desta matéria | TechTudo 20 H DE MÚSICA SABALA DR-100 R$ 162 IR À LOJA

Todas as ofertas de SABALA DR-100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 20 H DE MÚSICA SABALA DR-100 R$ 162 IR À LOJA

3. Anker Soundcore Icon Mini - a partir de R$ 175

O modelo Souncore Icon Mini da Anker é destinado para o público que procura uma caixa compacta e resistente. Ela mede 9,5 x 7,6 x 3,6 cm e pesa 212 g, o que segundo a fabricante, a torna menor que uma carta de baralho e tão leve quanto um smartphone. Ela possui certificação IP67 de resistêcia à água. Seu alto-falante tem potência de 3 W com subwoofer que promete som cristalino e graves potentes. O produto é encontrado por cerca de R$ 175.

Além do Bluetooth 4.2 que promete alcance de até 20 metros, a caixa possui entrada para cabo auxiliar e micro USB para seu carregamento. É possível parear duas caixas para quem desejar aumentar o volume da música. A Soundcore Icon Mini também possui microfone embutido. Com quase 230 avaliações no site da Amazon, a Anker Soundcore Icon Mini é classificada com 4,7 estrelas. Como ponto positivo, os consumidores destacaram a qualidade da construção e som da caixa. Um aspecto negativo citado por alguns consumidores é que a duração da bateria é inferior ao indicado pelo fabricante.

Prós: qualidade do som e resistência

qualidade do som e resistência Contras: alguns consumidores relatam que a bateria dura menos que o especificado

Produto desta matéria | TechTudo COM SUBWOOFER Anker Soundcore Icon Mini R$ 175 IR À LOJA

Todas as ofertas de Anker Soundcore Icon Mini × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM SUBWOOFER Anker Soundcore Icon Mini R$ 175 IR À LOJA

4. JBL Go 3 - a partir de R$ 234

A JBL Go 3 é outra opção para quem busca tamanho mínimo e resistência máxima. Ela mede 8.6 x 6.9 x 4.0 cm, pesa 209 g e traz resistência à água e poeira com certificação IP67. Com potência de 4.2W, a caixa é conectada aos dispositivos de som por meio do seu Bluetooth 5.1. Seu carregamento é realizado pela entrada USB-C. O modelo é visto por cifras que partem de R$ 234.

De acordo com as informações do fabricante, sua bateria tem duração de até 5 horas e leva 2h30 para ser carregada. A Go 3 possui mais de 21,5 mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas, com elogios à qualidade do som e a potência que surpreende para uma caixa de seu tamanho. Contudo, a duração da bateria foi um ponto que deixou a desejar para alguns consumidores.

Prós: qualidade do som

qualidade do som Contras: sem outras opções de conectividade além do Bluetooth e bateria com curta duração

Produto desta matéria | TechTudo Pequenininha JBL Go 3 R$ 239 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Go 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Pequenininha JBL Go 3 R$ 239 IR À LOJA

A JBL Clip 4 é outra opção no segmento de caixas de som compactas oferecida pela JBL. Ela mede 13,5 x 8,6 e 4,6 cm e pesa 239 g. Com potência de 5 W, a bateria possui autonomia de até 10 horas, com tempo estimado de três horas para a carga total. A Clip 4 possui certificação IP67, ou seja, é resistente à água e poeira. Sua conectividade ocorre exclusivamente via Bluetooth 5.1. A caixa ainda possui uma entrada USB-C para o seu carregamento. O modelo é encontrado por valores que partem de R$ 295.

O design da Clip 4 foi planejado para oferecer mais proteção e praticidade. Seu mosquetão que se assemelha a um cadeado permite que a caixa de som seja presa a cintos, alças ou fivelas para transporte. A caixa de som foi avaliada por mais de 1,2 mil pessoas no site da Amazon e é classificada com 4,9 estrelas. A qualidade do som combinada com a boa autonomia foi o principal ponto elogiado pelos consumidores. No entanto, alguns usuários relataram que a qualidade do material deixou a desejar.

Prós: bateria com duração de até 10 horas, design que permite a caixa ficar pendurada em várias superfícies com segurança

bateria com duração de até 10 horas, design que permite a caixa ficar pendurada em várias superfícies com segurança Contras: sua única opção de conectividade é via Bluetooth

Produto desta matéria | TechTudo TRANSPORTE FÁCIL JBL Clip 4 R$ 309 IR À LOJA

Todas as ofertas de JBL Clip 4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TRANSPORTE FÁCIL JBL Clip 4 R$ 309 IR À LOJA

A caixa de som Sony SRS-XB13 tem potência de 5 W e possui uma bateria que promete duração de até 16 horas. A SRS-XB13 pesa 253 g e dimensões de 9,5 x 7,6 x 7,6 cm. A conexão da caixa com outros dispositivos se dá por meio do Bluetooth 4.2 com alcance de até 10 m. Ela possui uma entrada USB-C para o seu carregamento. Segundo a Sony, a caixa de som leva aproximadamente quatro horas e meia para completar a sua carga. O nível da bateria pode ser acompanhado por meio do dispositivo que estiver conectado à caixa. O produto pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 380.

O produto da Sony também oferece microfone embutido, que permite responder às chamadas telefônicas diretamente pela caixa. Ela ainda é resistente à água e poeira com certificação IP67. A SRS-XB13 é classificada com 4,5 estrelas no site da Amazon. Entre as mais de 110 avaliações, os consumidores elogiam a qualidade do som da caixa, mas criticam a ausência de entrada para cabo auxiliar.

Prós: bateria com duração de até 16 horas

bateria com duração de até 16 horas Contras: não possui entrada auxiliar

Produto desta matéria | TechTudo COMPACTA Sony SRS-XB13 R$ 432 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony SRS-XB13 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMPACTA Sony SRS-XB13 R$ 432 IR À LOJA

7. Logitech Wonderboom 2 - a partir de R$ 577

A Logitech Wonderboom 2 é indicada para quem busca uma caixa compacta sem abrir mão de um som potente. A caixa atinge os 10 W de potência, mede 10,2 x 9,35 cm e pesa 425 g. A nova versão da linha Wonderboom conta com a tecnologia Outdoor Boost para obter um áudio mais nítido e mais alto, especialmente ao ar livre. Segundo a fabricante, a bateria da Wonderboom 2 tem autonomia de até 13 horas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 577 para comprar o produto.

A caixa de som possui Bluetooth 5.0 e pode ser pareada com outra Wonderboom para proporcionar o dobro da potência. Com certificação IP67, ela é resistente à água e poeira. Com mais de 3,3 mil avaliações no site da Amazon, a Logitech Wonderboom 2 é classificada com 4,8 estrelas com elogios à duração da sua bateria, portabilidade, som limpo e potente. A qualidade dos graves, no entanto, desagradou alguns consumidores.

Prós: potência de 10 W e bateria com até 13 horas de duração

potência de 10 W e bateria com até 13 horas de duração Contras: alguns consumidores relataram que a qualidade do grave da caixa deixa a desejar

Produto desta matéria | TechTudo RESISTENTE Logitech WONDERBOOM 2 R$ 577 IR À LOJA

Todas as ofertas de Logitech WONDERBOOM 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESISTENTE Logitech WONDERBOOM 2 R$ 577 IR À LOJA

Amazon Echo Dot 4: unboxing e tudo sobre a caixinha smart