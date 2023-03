A Philips apresenta amplo portfólio de caixas de som no Brasil. A empresa oferece modelos por preços a partir de R$ 159 , como é o caso da Philips TAS3505/00, que traz potência de 5 W e resistência à água. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Philips EB10 promete autonomia de bateria de até 20 horas e conexão Bluetooth por valores que partem de R$ 399. Outra opção é a Philips TAX3206/78, indicada para quem busca uma caixa de som potente e ainda traz luzes de LED por cerca de R$ 1.166. Veja a seguir cinco caixas da Philips para comprar.

1 de 4 Caixa de som Philips: 5 modelos por a partir de R$ 159 — Foto: Aline Batista/TechTudo Caixa de som Philips: 5 modelos por a partir de R$ 159 — Foto: Aline Batista/TechTudo

Qual a melhor caixa de som portátil? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

2 de 4 Philips TAS3505/00 apresenta potência sonora de 5 W — Foto: Divulgação/Philips Philips TAS3505/00 apresenta potência sonora de 5 W — Foto: Divulgação/Philips

O modelo TAS3505/00 é a opção mais em conta da lista. Além do preço, que pode atrair quem busca valores acessíveis, a ficha técnica também conta com atrativos. A potência sonora é de 5 W e a bateria promete autonomia de dez horas. Já a estrutura mede cerca de ‎5,6 x 5,6 x 12 cm e acomoda cinco botões em relevo que podem controlar volume, reprodução e conectividade. O produto é vendido por valores que partem de R$ 159.

Os destaques também incluem proteção contra água, característica relevante para aqueles que procuram uma opção resistente a ambientes variados, incluindo praias e piscinas. A ficha menciona conexão Bluetooth para conectar dispositivos, microfone integrado e entrada USB-C para carregamento. O produto conta com 4,6 estrelas na Amazon. As classificações ressaltam, de modo geral, a qualidade sonora e alguns consumidores acrescentam que a caixa é uma boa pedida para quem quer ouvir músicas em ambientes menores.

Prós: tamanho compacto e de fácil transporte

tamanho compacto e de fácil transporte Contras: potência de 5 W

Gostou do produto? Compre aqui IMPERMEÁVEL Philips TAS3505/00 R$ 159 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAS3505/00 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. IMPERMEÁVEL Philips TAS3505/00 R$ 159 IR À LOJA

3 de 4 Philips TAS5505/00 promete autonomia de até 12 horas — Foto: Divulgação/Philips Philips TAS5505/00 promete autonomia de até 12 horas — Foto: Divulgação/Philips

A Philips TAS5505/00 é uma versão otimizada do primeiro modelo e, apesar de ter um design bastante semelhante, ela traz configurações diferentes. Entre as diferenças, estão a potência sonora, que neste caso fica 20 W, e a bateria, que promete autonomia de 12 horas. A ficha técnica também conta com outros atrativos, como a resistência à água, conferida pela certificação IPX7 – que permite aos consumidores usar a caixa em locais como praia e piscina. O modelo é visto por valores que partem de R$ 339.

A recarga é feita em pouco mais de três horas e usa um USB-C para conectar à tomada. A estrutura da caixa de som conta com um revestimento de tecido Kvadrat, um material que permite a passagem de som sem interrupções. O acabamento ainda aloca botões em relevo para controlar volume, reprodução e outras funções. A conexão, por sua vez, é feita via Bluetooth e o microfone integrado permite atender ligações sem precisar desconectar o celular. O produto é avaliado em 4,7 estrelas de 5 na Amazon. Entre os comentários de usuários que já adquiriram o modelo, é possível encontrar relatos positivos em relação ao custo-benefício da caixa e sobre sua autonomia. No entanto, também há alertas sobre uma possível perda de qualidade sonora em níveis mais altos de volume.

Prós: resistência à água e autonomia de 12 horas

resistência à água e autonomia de 12 horas Contras: pode deixar a desejar na qualidade sonora em volumes mais altos

Gostou do produto? Compre aqui BATERIA LONGA Philips TAS5505/00 R$ 349 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAS5505/00 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BATERIA LONGA Philips TAS5505/00 R$ 349 IR À LOJA

3. Philips EB10 - a partir de R$ 399

A Philips EB10 apresenta estrutura compacta, de 10 x 10 x 23 cm, que otimiza o transporte e, por isso, pode ser indicada para que procura um item portátil. Além do tamanho, a autonomia de até 20 horas também possibilita que a caixa seja utilizada em qualquer lugar, sem precisar de uma fonte de energia por perto. O produto é visto por cifras que partem de R$ 399.

Em termos de conectividade, a caixa oferece suporte Bluetooth e entrada USB, que possibilitam tanto o pareamento com celulares quanto com pen drives, por exemplo. Para todas as opções indicadas, a potência sonora é de 20 W, característica que deve proporcionar uma experiência satisfatória em locais intermediários. O modelo, recarregável com cabo USB-C, é classificado em 4,6 estrelas na Amazon. Por lá, clientes do site avaliam a caixa positivamente sobretudo nos sons graves em volumes altos.

Prós: bateria com autonomia de 20h

bateria com autonomia de 20h Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui PORTÁTIL Philips EB10 R$ 399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips EB10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PORTÁTIL Philips EB10 R$ 399 IR À LOJA

4 de 4 Philips TAVS700/10 apresenta design retrô — Foto: Divulgação/Philips Philips TAVS700/10 apresenta design retrô — Foto: Divulgação/Philips

A Philips TAVS700/10 pode ser indicada para quem está em busca de um item com design diferenciado. Isso porque o produto investe em um design retrô, com acabamento em madeira, aspectos que têm como inspiração os anos 50. As proporções do item são de ‎14,6 x 33,5 x 18,3 cm. Ela tem um relógio digital alocado na parte inferior da caixa e pode ser adquirida por cerca de R$ 549.

O campo das funcionalidades equilibra tendências antigas e atuais ao conferir suporte à rádio FM e conexão Bluetooth para conectar dispositivos e ouvir playlists transmitidas pelo celular. A caixa garante 20 W de potência para que usuários aproveitem as músicas. A distinção entre este modelo e a maioria dos itens listados é que ele precisa estar conectado a uma fonte de energia para funcionar – fator que limita a mobilidade e pode soar como desvantagem para alguns. Apesar disso, ele agrega 4,8 estrelas na Amazon e recebe comentários positivos em relação ao acabamento e à potência do som.

Prós: design diferenciado e potência de 20 W

design diferenciado e potência de 20 W Contras: funcionamento depende de fonte de energia

Gostou do produto? Compre aqui VINTAGE Philips TAVS700/10 R$ 549 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAVS700/10 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VINTAGE Philips TAVS700/10 R$ 549 IR À LOJA

A Philips TAX3206/78 é indicada para quem procura potência sonora, já que oferece 80 W. O arranjo interno conta com dois tweeters de duas polegadas para sons agudos e um woofer de oito polegadas para os graves. A estrutura ainda oferece conexão para microfone e guitarra, bem como luzes de LED para animar festas e encontros com amigos ou familiares. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.166 para comprar o produto.

A bateria utilizada para alimentar esta caixa pode oferecer até 14 horas de autonomia, no entanto, o que pode limitar o transporte do produto são as proporções de 35 x 37 x 50,2 cm e peso de 6,95 kg. As avaliações na Amazon conferem cinco estrelas à caixa.

Prós: potência de 80 W entrada para cabos auxiliares

potência de 80 W entrada para cabos auxiliares Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui PARTY SPEAKER Philips TAX3206/78 R$ 1.167 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAX3206/78 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. PARTY SPEAKER Philips TAX3206/78 R$ 1.167 IR À LOJA

Com informações da Philips (1/2/3)

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?