Caixas de som residenciais são uma boa opção para quem procura uma experiência de cinema ao assistir filmes e séries em casa. Empresas como JBL , Edifier , Yamaha e KEF oferecemos modelos por a partir de R$ 309 , como é o caso da JBL CI6SA, que é uma opção para quem busca som potente sem investir muito. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Já a Edifier R1000T4 deve agradar quem busca um dispositivo para reprodução e também mixagem de som. Feita para uso em home studio e pode ser encontrada por R$ 759. Outra opção é o par de caixas KEF Q150 é uma opção para quem busca um som poderoso e de qualidade por cerca de R$ 3.502. Veja a seguir sete modelos de caixas de som residenciais para comprar no Brasil.

1 de 2 Caixa de som residencial: 7 modelos para melhorar o áudio em casa — Foto: Divulgação/KEF Caixa de som residencial: 7 modelos para melhorar o áudio em casa — Foto: Divulgação/KEF

1. JBL CI6SA - a partir de R$ 309

A caixa de som JBL CI6SA é uma opção que deve agradar quem busca aumentar a potência dos dispositivos multimídia sem investir muito. O aparelho é do tipo coaxial, o que significa que o som emitido pelo tweeter e pelo woofer é projetado de um único ponto. Ela conta com dois alto-falantes - um woofer com cone de Kevlar de 6 ½ polegadas e um tweeter de 1 polegada em seda que prometem som natural e cristalino e agudos suaves. Segundo informações do fabricante, a caixa possui potência de 60 W RMS. Seu design na cor branca com bordas ultrafinas oferece descrição e até a possibilidade de pintura para combinar melhor com o ambiente. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 309.

A JBL CI6SA possui 30 avaliações de compradores na Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os usuários destacaram como pontos positivos a qualidade sonora da caixa e o seu tamanho compacto. Para instalar a CI6SA, é preciso comprar fios calibre 18-20 e conectá-los ao dispositivo de áudio ou aos seus alto-falantes. A caixa de som mede 23 x 23 x 12 cm (A x L x C) e pesa 1,3 kg.

Prós: qualidade de som, design discreto e customizável

qualidade de som, design discreto e customizável Contras: não acompanha os fios para instalação

2. JBL 6CO2R - a partir de R$ 344

Outra opção da JBL é o par de alto-falantes 6CO2R que deve agradar quem busca uma opção com design discreto. O modelo é do tipo Arandela, ou seja, feito para ser instalado no teto. Além do ambiente residencial, ela pode ser utilizada para som ambiente em espaços comerciais como lojas, restaurantes e consultórios. Segundo informações do fabricante, ela é do tipo coaxial com woofer de 6 polegadas e potência de 25 W RMS. O kit é visto por cerca de R$ 344.

Com nove avaliações de compradores, a JBL 6CO2R é classificada com 4 estrelas no site da Amazon. Em seus comentários, os usuários destacam a qualidade do som e a facilidade de instalação dos alto-falantes no teto. As dimensões informadas do produto são 20,5 x 20,5 x 7 cm (A x L x P). A caixa conta com bornes para sua instalação em dispositivos de áudio.

Prós: qualidade sonora e fácil instalação

qualidade sonora e fácil instalação Contras: não há

3. Edifier R1000T4 - a partir de R$ 759

As caixas Edifier R1000T4 são destinadas para quem gosta de realizar trabalhos com áudio. O modelo é feito para uso semi-profissional e é do tipo flat, que não modifica as frequências do áudio e proporciona mais fidelidade ao som reproduzido, recurso adequado para a equalização de instrumentos. Além dos bornes, a caixa conta com dupla entrada para cabos AV, o que permite sua instalação em computadores e notebooks com mais versatilidade. A caixa também conta com ajuste de volume e de graves embutidos. Sua construção em madeira MDF promete melhor acústica e resistência à ressonância. Elas são comercializadas por cifras que partem de R$ 759.

Segundo informações do fabricante, as caixas possuem potência de 24 W RMS, woofers de 4 polegadas e tweeters com ¾ de polegada. Cada caixa mede 14,8 x 19,8 x 23,3 (Cx P x A) e pesa 1,8 kg. A Edifier R1000T4 conta com 415 avaliações de clientes e classificação de 4,9 estrelas no site da Amazon. Os compradores elogiam a qualidade sonora, seu bom desempenho como home studio e qualidade do acabamento. O fato dos controles de áudio ficarem na parte de trás da caixa é um ponto negativo, de acordo com algumas avaliações.

Prós: qualidade sonora para multimídia e home studio, bom acabamento, conexão por cabo AV

qualidade sonora para multimídia e home studio, bom acabamento, conexão por cabo AV Contras: controles de áudio ficam na parte de trás da caixa de som

4. Edifier R1080BT - a partir de R$ 819

A Edifier R1080BT é uma opção de caixa de som Bluetooth que deve atender quem busca escutar música com praticidade sem se preocupar com fios. Ela também possui duas entradas auxiliares. A caixa possui um design minimalista, com estilo inspirado na cultura nórdica. Sua estrutura é feita em madeira MDF e conta com portas bass reflex para circulação de ar na parte traseira. Essa combinação promete boa acústica e menor ressonância. No topo da caixa há três botões, um liga/desliga ou para selecionar a entrada, um para aumentar e outro para diminuir o volume. Ela é vista por cifras que partem de R$ 819.

Segundo informações da fabricante, a R1080BT possui potência de 24 W RMS, midwoofer de 4 polegadas e tweeters com ¾ de polegada. Cada caixa mede 12 x 16 x 24 cm (C x L x A) e pesa aproximadamente 2,2 kg. Na Amazon, a caixa possui classificação de 4,6 estrelas, com base na avaliação de 125 usuários. Os compradores elogiam a qualidade e o equilíbrio entre sons graves, médios e agudos oferecidos pela caixa. A falta de um equalizador manual, no entanto, deixou a desejar de acordo com alguns usuários.

Prós: som equilibrado e de qualidade, conexão via Bluetooth e cabo auxiliar

som equilibrado e de qualidade, conexão via Bluetooth e cabo auxiliar Contras: não possui controle de equalização manual

O kit de caixas de som Yamaha NS-P51 é uma opção para quem deseja som com qualidade de home theater. Segundo informações do fabricante, o kit possui potência de 60 W, woofers de 4 polegadas e tweeter ⅞ de polegadas. A caixa central possui dois woofers e um tweet. As caixas da Yamaha NS-P51 possuem design com cantos arredondados que além do design luxuoso, foram pensados para proporcionar maior brilho sonoro. Esse recurso promete intensificar a experiência ao reproduzir áudios de alta resolução como filmes e músicas. O modelo é vendido por cifras que partem de R$ 1.749.

A caixa de som da Yamaha possui seis avaliações de compradores e classificação de 5 estrelas no site da Amazon. Os usuários elogiam a sua estrutura bem elaborada, além da sonoridade equilibrada. Os alto-falantes possuem orifícios de encaixe na parte de trás para serem instalados em paredes com facilidade e segurança.

Prós: design pensado para aumentar a nitidez do som

design pensado para aumentar a nitidez do som Contras: preço elevado

A caixa de som Klipsch Reference R-25C é uma opção para quem deseja assistir filmes e séries com uma sonoridade de cinema. O módulo central de home theater pode atingir até 400 W de potência. O R-25C possui dois alto-falantes woofers de 5,25 polegadas. O módulo promete uma experiência de som precisa, nítida, realista e poderosa. A caixa de som é conectada ao home theater por meio do seu par de bornes na parte traseira. O produto é visto na Amazon por valores a partir de R$ 1.830.

O produto da Klipsch conta com mais de mil avaliações no site da Amazon e classificação de 4,8 estrelas. Nas avaliações dos compradores, os pontos mais destacados do R-25C foram sua qualidade sonora e acabamento. No entanto, alguns usuários avaliam que, pelo preço exigido, o desempenho do módulo poderia ser melhor.

Prós: qualidade sonora e acabamento

qualidade sonora e acabamento Contras: preço elevado

2 de 2 KEF Q150 BL Bookshelf apresenta potência de 10 a 100 W — Foto: Divulgação/KEF KEF Q150 BL Bookshelf apresenta potência de 10 a 100 W — Foto: Divulgação/KEF

O par de caixas de som KEF Q150 é uma opção para quem deseja investir para transformar sua sala ou quarto em uma sala de cinema. As caixas atingem potência de até 100 W e resposta de frequência entre 51Hz-28kHz. Cada caixa possui um alto-falante com dois woofers e um tweeter. De acordo com o fabricante, o design dos drivers na caixa possibilitam sonoridade tridimensional mais detalhada e precisa do que alto-falantes convencionais. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.502 para comprar o produto.

As caixas KEF Q150 possuem 513 avaliações no site da Amazon e são classificadas com 4,8 estrelas. Os compradores elogiam a caixa pela sua boa resolução e separação de canais de áudio e equilíbrio entre graves, médios e agudos.

Prós: som de qualidade para graves, médios e agudos

som de qualidade para graves, médios e agudos Contras: preço elevado

