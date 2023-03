Capa para notebook é um acessório essencial para quem procura transportar com segurança seu laptop para o trabalho, faculdade ou até mesmo em viagens. Isso porque o produto pode proteger o computador contra arranhões, quedas acidentais e até mesmo do contato com poeira ou líquidos. Na Amazon , é possível encontrar diversos modelos em cores e forros diferentes, de marcas como Multilaser , Lenovo , Dell , Vinik, UGREEN e Taber. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

Opções de entrada, como modelo Taber 14, podem ser adquiridas por cifras a partir de R$ 24. Já a Dell Essential é contra derramamentos, impactos e arranhões devido ao revestimento interno de Nylex por R$ 109. Outra opção é a Lenovo Urban Sleeve, que conta com forro com poliéster e é impermeável por cerca de R$ 149. Veja a seguir oito capas para notebook para comprar no Brasil.

1 de 1 Capa para notebook: 8 modelos para transportar o laptop em segurança — Foto: Unsplash/Oliur Capa para notebook: 8 modelos para transportar o laptop em segurança — Foto: Unsplash/Oliur

Quais são os melhores notebooks? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Taber 14 polegadas - a partir de R$ 24

A bolsa Taber é um dos modelos de abertura da lista. Indicada para computadores com tela até 14 polegadas, ela é fabricada em neoprene, uma forma de borracha sintética, prometendo ser contra quedas, arranhões e calor. O acessório pode ser encontrado por preços que partem de R$ 24.

Ela conta com bolso externo para acessórios eletrônicos e mouse, além de uma alça de mão em nylon para facilitar na hora do transporte. Seu fechamento é em zíper e a marca promete uma costura reforçada. Tendo uma avaliação de 4,3 de 5 estrelas, os compradores pontuam o custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é uma bolsa rígida

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 14'' Taber 14 polegadas R$ 24 IR À LOJA

Todas as ofertas de Taber 14 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 14'' Taber 14 polegadas R$ 24 IR À LOJA

2. Vinik 107064 - a partir de R$ 59

A bolsa Vinik 107064 pode ser interessante para quem procura uma bolsa clean com um visual mais direto. O modelo é revestida em nylon e conta com forro interior aveludado para uma proteção maior durante o uso. O produto pode ser visto por cifras a partir de R$ 59.

Indicado para computadores com tela até 13 polegadas, a bolsa possui um visual clean na cor preto acinzentado com interior cinza claro. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores pontuaram que seu tamanho é compacto para mochilas. No entanto, relatam que ela não possui alça para transporte.

Prós: tamanho compacto

tamanho compacto Contras: não possui alça de transporte

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 13'' Vinik 107064 R$ 60 IR À LOJA

Todas as ofertas de Vinik 107064 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 13'' Vinik 107064 R$ 60 IR À LOJA

3. Multilaser BO400 - a partir de R$ 63

A capa Multilaser BO400 pode ser interessante para quem procura um modelo básico para levar na mochila. De acordo com a fabricante, ela é fácil de lavar e limpar, além de ser dobrável, o que pode ser interessante para o transporte e armazenamento, por ser compacta quando vazia. A case BO400 é lavável e está disponível nas cores preto com detalhes em cinza. Ela aparece por valores que partem de R$ 63.

As especificações do produto apontam que suas dimensões são de 39,5 x 31,5 x 2 cm, podendo armazenar tranquilamente notebooks com até 15,2 polegadas de tamanho. Ela ainda conta com bolsos extras para acessórios e cabos para uma fácil organização durante a rotina. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, os últimos compradores pontuaram que ela é um modelo básico, mas cumpre com a proteção.

Prós: tamanho ideal

tamanho ideal Contras: não possui alça para transporte

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 15,6'' Multilaser BO400 R$ 63 IR À LOJA

Todas as ofertas de Multilaser BO400 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 15,6'' Multilaser BO400 R$ 63 IR À LOJA

4. Oex Office Sl100 - a partir de R$ 71

A bolsa Oex Office Sl100 é capaz de suportar computador até 15,6 polegadas. Ela é produzida em neoprene e borracha sintética. De acordo com a fabricante, o acessório pode ser lavado e facilmente higienizado. Ela possui proteção isotérmica, preservando o aparelho da temperatura externa, mantendo uma segurança maior durante o transporte e armazenamento. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 71.

Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram que a bolsa possui um tamanho maior do que esperado, prometendo um conforto maior durante o transporte. Até o momento, não existem comentários contras.

Prós: tamanho ideal e bolsa para acessórios

tamanho ideal e bolsa para acessórios Contras: não há

Gostou do produto? Compre aqui Isotérmico Oex Office Sl100 R$ 71 IR À LOJA

Todas as ofertas de Oex Office Sl100 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Isotérmico Oex Office Sl100 R$ 71 IR À LOJA

5. Dell Essential - a partir de R$ 109

Indicado para computadores de até 15 polegadas, a capa Dell Essential é contra derramamentos, impactos e arranhões devido ao revestimento interno de Nylex. Ela é feita de neoprene, uma combinação de uma camada de borracha expandida sob alta temperatura e pressão, revestida de tecido poliéster dos dois lados ou de apenas um sob medida

Além disso, ela é resistente à água. Suas dimensões ficam por 35,8 cm x 1,1 cm x 25,9 cm. O modelo possui uma abertura superior com 2 zíperes para uma fácil abertura e pode ser encontrada por preços que partem de R$ 109. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da bolsa e a proteção. No entanto, ressaltam que a capa é fina.

Prós: material resistente

material resistente Contras: não é anti-impacto

Gostou do produto? Compre aqui RESISTENTE ÁGUA Dell Essential R$ 101 IR À LOJA

Todas as ofertas de Dell Essential × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RESISTENTE ÁGUA Dell Essential R$ 101 IR À LOJA

A bolsa Sleeve, da UGREEN, se destaca pelo alto nível de proteção. De acordo com a marca, o acessório oferece proteção de 360° para o computador, eliminando efetivamente o choque em caso de queda. O interior da capa é especialmente feito de material sintético de microfibra macia, que em qualquer caso mantém o corpo do computador sem riscos de arranhões. Seu fechamento de zíper com abertura lateral, evite quedas acidentais do seu laptop durante o transporte.

O tecido de poliuretano de alta qualidade e o forro de poliéster prometem proteção efetivamente o seu dispositivo de poeira e arranhões acidentais. Possuindo uma dimensão externa de 33 x 24 x 1 cm, a capa permite um computador de até 13 polegadas. Tendo uma avaliação de 98% de aprovação, o acessório pode ser adquirido por R$ 95 na Amazon.

Prós: feito de material sintético de microfibra

feito de material sintético de microfibra Contras: não possui bolsos externos

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 13,3'' UGREEN Sleeve ‎60985 R$ 95 IR À LOJA

Todas as ofertas de UGREEN Sleeve ‎60985 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 13,3'' UGREEN Sleeve ‎60985 R$ 95 IR À LOJA

7. Lenovo GX40Q17230 - a partir de R$ 127

A GX40Q17230 é outra bolsa da Lenovo que se destaca por conta de sua resistência e material impermeável. Ela oferece um compartimento de até 15,6 polegadas e de acordo com a fabricante, ela cabe confortavelmente em mochilas, malas e outros meios de transporte. Ela pode ser adquirida na Amazon por R$ 127 em três cores, sendo preto, cinza e azul.

O modelo conta com uma variedade de bolsos internos para os acessórios indispensáveis para acessórios e livros. A bolsa ainda é revestida por um tecido resistente a líquidos, prometendo cuidado e resistência maior. Avaliada em 4,8 de 5 estrelas, o produto se destaca pelo material resistente e pelo compartimento para acessórios.

Prós: material resistente e variedade de cores

material resistente e variedade de cores Contras: compartimento para o laptop não é tão espaçosa

Gostou do produto? Compre aqui ATÉ 15,6" Lenovo GX40Q17230 R$ 124 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo GX40Q17230 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ATÉ 15,6" Lenovo GX40Q17230 R$ 124 IR À LOJA

8. Lenovo Urban Sleeve - a partir de R$ 149

O Lenovo Urban Sleeve pode ser uma escolha interessante para quem procura uma bolsa de fácil transporte. Disponível na cor cinza, a bolsa pode ser encontrada por valores que partem de R$ 149. O modelo permite ao usuário transportar o computador de até 15,6 polegadas de tamanho, além de outros acessórios nos compartimentos extras da bolsa. Além disso, por ser forrada com poliéster, a pasta também é impermeável, o que promete mais proteção em dias chuvosos.

Ela conta com um material externo de poliéster, tornando o mais resistente, pois não furam ou desfiam com facilidade, além da resistência contra líquidos. O modelo conta com acabamento interno no zíper é capaz de proteger o notebook contra arranhões. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas, os compradores destacaram o bolso extra para armazenar os acessórios. Porém, destacam que o zíper quebra com facilidade.

Prós: fácil de transportar

fácil de transportar Contras: zíper quebra com facilidade

Gostou do produto? Compre aqui COM ALÇA Lenovo Urban Sleeve GX40Z50942 R$ 149 IR À LOJA

Todas as ofertas de Lenovo Urban Sleeve GX40Z50942 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COM ALÇA Lenovo Urban Sleeve GX40Z50942 R$ 149 IR À LOJA

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?