Casa Inteligente: 6 produtos em oferta no Dia do Consumidor 2023

A Semana do Consumidor na Amazon oferece descontos para montar sua casa inteligente. Apelidado pelos compradores e sites como a Black Friday do 1º semestre, o evento começa nesta segunda-feira (13) e vai até 20 de março, promovendo o aquecimento do comércio com ofertas de diferentes departamentos e produtos no site oficial da varejista, onde os públicos podem aproveitar descontos de até 60%, incluindo o setor de casa conectada.

Empresas como Intelbras, Positivo, WAP e Amazon oferecem preços especiais em aparelhos como a iM3, câmera inteligente Intelbras, com um desconto de R$ 28, ela pode ser comprada por R$ 215. O acessório é capaz de armazenar gravações em alta definição com resolução em até 1080 pixels em um campo de visão de 130 graus. Já para quem procura facilidade na limpeza, o Positivo Smart Robô Aspirador Wi-Fi pode ser uma boa opção. Ele varre, aspira e passa pano, além de possuir uma sucção de 2000Pa, maior que os convencionais. Ele está disponível de R$ 1.049 por R$ 954 na Semana do Consumidor. Outras ofertas podem ser conferidas na página dedicada ao evento. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de março de 2023.

1. Câmera Inteligente Intelbras iM3 - de R$ 243 por R$ 215

A câmera Intelbras IM3 é uma câmera smart que armazena gravações em alta definição com resolução em até 1080 pixels. O modelo possui inteligência artificial com alarme sonoro integrado, que pode ser disparado em casos de invasão. O modelo ainda conta com sensor de ruídos e envia alertas para o celular quando identifica barulhos e sinais de calor no ambiente. Durante a Semana do Consumidor, ela é vendida de R$ 243 por R$ 215, tendo um desconto de R$ 28.

O modelo tem campo de visão de 130 graus, base magnética que funciona como um ímã para facilitar a instalação em superfícies, áudio bidirecional e visão noturna com alcance de até dez metros. O acessório ainda é compatível com as assistentes Alexa e Google Assistente. As imagens capturadas podem ser salvas em um cartão microSD, na nuvem ou em DVR/NVR. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, a câmera se destaca pelo custo-benefício e pelo visual discreto.

Prós: envia alertas para o celular quando identifica barulhos

Contras: campo de visão poderia ser maior

2. Positivo Smart Câmera Bot Wi-Fi - de R$ 289 por R$ 199

A Smart Câmera Bot, da Positivo, é um modelo com lente rotacional de 360 graus, indicada para o uso em ambientes internos. As filmagens são feitas em alta resolução em 1080p Full HD, com zoom de até seis vezes e ângulo de 135 graus. O modelo conta com infravermelho para a gravação em ambientes escuros e áudio bidirecional para comunicação com o lugar monitorado.

A câmera pode ser configurada para emitir notificações para o celular ao detectar movimentos e todos os ajustes podem ser feitos por meio do aplicativo Positivo Casa Inteligente, disponível na Google Play Store e App Store. A conexão é via rede Wi-Fi. No site da Amazon está avaliada com nota 4,2 de 5, com elogios à qualidade da imagem. Duranta as promoções, ela pode ser encomendada de R$ 289 por R$ 199, tendo um desconto de R$ 90.

Prós: lente rotacional de 360 graus

Contras: não há

3. Fechadura Digital FR 201 Intelbras - de R$ 789 por R$ 686

A FR 201, da Intelbras, é uma fechadura digital que fornece um alarme sonoro durante tentativas de burlar o dispositivo. O diferencial é a possibilidade de usar um cartão magnético, que abre a tranca por aproximação, e um ícone digital, que mostra o status da bateria. Este modelo também traz dez algarismos e dois símbolos para a digitação de senhas. A fabricante promete um design com iluminação eficiente, avisos sonoros para bateria fraca ou em caso de superaquecimento, além de alimentação por quatro pilhas AA.

O sistema interno também chama atenção, pois permite o registro de até 100 senhas diferentes para manter a segurança da casa. Um dos fatores curiosos da fechadura digital é a função "senha protegida", onde ela dificulta a visualização do padrão de digitação do usuário no teclado, aumentando a segurança da sua residência ou escritório. Avaliado com nota 4,9 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que a fechadura cumpre com o prometido e possui boa autonomia de bateria. Porém, os compradores relatam dificuldade na instalação. Ela está disponível com R$ 103 de desconto, sendo encontrada por preços que partem de R$ 789 por R$ 686.

Prós: senha protegida

Contras: instalação não é fácil

4. Positivo Smart Robô Aspirador Wi-Fi - de R$ 1.049 por R$ 954

O Smart Robô Aspirador, da Positivo, varre, aspira e passa pano. De acordo com a fabricante, o modelo possui uma sucção de 2000Pa, maior que os convencionais, e tanque para líquido, ideal para pisos, tapetes, carpetes e laminados. Devido à conectividade, o usuário pode controlar os horários de limpeza e comandos com praticidade por meio do aplicativo Positivo Casa ou por comando de voz compatível com Alexa e Google Assistente. Fora da tomada, ele promete uma bateria de até 100 minutos.

Seu tanque é de 600ml e o filtro HEPA retém 99,9% das partículas que causam alergias. Os seus sensores anti-queda e anti-colisão que permitem uma limpeza mais eficiente e sem risco do robô cair de uma altura alta ou danificar com batidas. Avaliado em 3,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram que após a limpeza, ele retorna a base programada e seu tanque suporta uma faxina completa. No entanto, relatam que o aparelho não mantém um mapeamento de limpeza. É possível encontrá-lo de R$ 1.049 por R$ 954, tendo uma economia de R$ 95 na Semana do Consumidor.

Prós: é indicado para quem possui animais domésticos

Contras: problemas de conectividade com dispositivos móveis

5. WAP Robot W90 - de R$ 549 por R$ 399

O WAP Robot W90 é uma opção interessante e acessível para quem procura um robô aspirador completo. O modelo conta com três etapas de limpeza (varrer, aspirar e passar pano), sensor anti-queda e impacto, que redireciona a trajetória ao perceber obstáculos na rota programada e uma autonomia de até 100 minutos de limpeza contínua. De acordo com a marca, o aparelho possui três modos de limpeza, permitindo limpar em espiral, cantos e de maneira aleatória. O modelo ainda conta com um reservatório de 250 ml para sujeira e um MOP em microfibra que pode ser removido e lavado.

Ele promete uma autonomia de 1h40 de duração e sua escova giratória é ideal para cantos e MOP em microfibra, que pode ser lavado na máquina. Avaliado com uma nota média de 4,4 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 58% de suas avaliações e também é recomendado pelos usuários para ser utilizado em pisos de madeira e locais com muito pó. O modelo é encontrado de R$ 549 por R$ 399.

Prós: sensores anti queda e impacto e três modos de limpeza

Contras: não é recomendado para limpeza de pelos de animais

6. Echo Dot 3ª Geração - de R$ 349 por R$ 279

A Echo Dot (3ª geração) é indicado para quem quer usar a Alexa. A caixa de som inteligente conta com quatro microfones de alto alcance, permitindo que a assistente ouça o usuário do outro lado do cômodo. Ele permite pedir músicas, por meio de aplicativos de streamings, além de se informar com notícias e informações devidos aos comandos informativos. Durante a semana do consumidor, você pode adquiri-lo de R$ 349 por R$ 279.

Para um conforto maior, é possível usar sua voz para acender as luzes, trancar as portas e mais com dispositivos de casa inteligente compatíveis. Para um alcance maior, também é possível conectar o aparelho aos seus próprios alto-falantes por Bluetooth ou com um cabo de áudio de 3,5 mm. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, o periférico se destaca pelo custo-benefício e pela facilidade de conexão com outros aparelhos automatizados. O TechTudo testou o produto em julho de 2020 e concluiu que ele é uma opção interessante para quem quer começar a deixar sua casa conectada.

Prós: custo-benefício

Contras: o alcance do som não é tão alto

Com informações de Amazon, Positivo e Intelbras

