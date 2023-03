ChatGPT em apps: tudo sobre a integração do API da OpenAI em aplicativos

O ChatGPT poderá ser integrado a diferentes aplicativos em breve. Isso porque o API do chatbot foi disponibilizado para desenvolvedores na semana passada. Assim, com o código da OpenAI liberado, será possível, entre outras coisas, integrar as funções de bate-papo e respostas em texto do ChatGPT em diversas plataformas, de diferentes jeitos. Atualmente, alguns aplicativos já estão utilizando o recurso de modo experimental - como é o caso do Snapchat , por exemplo. Nas próximas linhas, veja tudo o que você precisa saber sobre a integração do ChatGPT a apps e o que isso pode significar na prática.

Primeiro: o que é API e por que isso importa para apps?

A sigla API significa, em inglês, Application Programming Interface (API) - ou "Interface de Programação de Aplicativos", em tradução direta para o português. Na prática, é um conjunto de códigos e padrões que permitem a criação e o funcionamento de diferentes aplicativos, programas e outros tipos de plataforma. É utilizando APIs, por exemplo, que um app consegue acesso à sua biblioteca de imagens - isto é, quando concedida essa permissão.

Elas são importantes porque, além de garantirem um funcionamento fluido às plataformas, ajudam no trabalho do programador - que dispensa a necessidade de criar um código único para cada função nos apps.

Como vai funcionar a liberação do API do ChatGPT?

O API do ChatGPT é baseada no GPT-3.5-turbo, versão otimizada do GPT 3.5 e que é a mesma utilizada no chatbot. Esse API custará cerca de US$ 0,002 (R$ 0,0104, em conversão direta) por 750 palavras. Ele também contará com uma versão dedicada, voltada para desenvolvedores que pretendem usar mais palavras do que o esperado. De acordo com o que foi divulgado até o momento, o acesso a esse API será pago, e os desenvolvedores interessados devem entrar em contato com a OpenAI para acessá-lo.

Como esse API pode impactar apps? Por que é importante?

O uso do API do ChatGPT pode impactar positivamente aplicativos de diversas maneiras. Na prática, a adequação dele aos apps automatizaria diversas ações dentro dos próprios apps, além de permitir o uso de inteligência artificial em funções já existentes. Um dos aplicativos que está testando o API, por exemplo, é o Instacart, que permite fazer compras de mercado pelo celular. Durante seus testes de aplicação do ChatGPT, recursos como indicação dos melhores produtos para comprar, entre outros, estão sendo testados.

No Snapchat, foi adicionado um chatbot baseado no código do ChatGPT. Ele foi liberado apenas para assinantes da modalidade paga do app, mas permite conversar e tirar dúvidas diretamente pelo aplicativo, como se fosse algum contato adicionado por lá.

Mas a liberação do API do ChatGPT pode ser usada de outros jeitos também, como para ajudar usuários durante processos de compra, edição de imagens, resolução de problemas e mais. A adequação do código e as suas possibilidades de uso vão variar de acordo com o app e a sua proposta.

Há alguma lista de apps que pretendem utilizar o API?

No momento, os primeiros experimentos da adição do chatbot estão limitados aos aplicativos Instacart, Snap (do Snapchat), Shopify e Quizlet. A tendência, porém, é de que, com a demanda, outros apps também busquem a tecnologia.

As funções de ChatGPT nos apps serão gratuitas?

Não é possível determinar se as funções do ChatGPT serão gratuitas, mas é possível que os recursos sejam pagos. A expectativa geral de especialistas, até o momento, é de que em alguns casos elas sejam gratuitas, e, em outros, façam parte de recursos pagos em planos mensais ou anuais. Porém, por enquanto, isso é apenas uma suposição.

