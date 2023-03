Cidade Invisível: veja personagens e elenco da série brasileira da Netflix

A série brasileira Cidade Invisível teve sua segunda temporada lançada na última quarta (22) e já é um dos destaques da Netflix. Foram liberados cinco novos capítulos da produção de suspense e fantasia baseado no folclore nacional. O seriado do animador e diretor carioca Carlos Saldanha (franquias Rio e Era do Gelo) tem no elenco principal Marco Pigosi (confirmado em Gen V, spin-off de The Boys), Alessandra Negrini (Travessia), Jessica Córes (Brasil Imperial), Fábio Lago (Tropa de Elite) e Wesley Guimarães (Irmandade).