Todos que trabalham usando o computador ou o notebook já abriram muitas abas do navegador simultaneamente ou salvaram inúmeros arquivos na área de trabalho. Por mais inofensivos que pareçam, esses pequenos hábitos podem ser prejudiciais à sua produtividade. Isso porque essas ações tendem, respectivamente, a deixar o seu computador mais lento e dificultar a localização de documentos no momento em que mais precisa. Além disso, outras práticas como checar e responder e-mails várias vezes ao dia ou "dar uma olhadinha" nas redes sociais podem prejudicar a sua concentração e diminuir o seu desempenho no trabalho.

O tempo passado em frente à tela é outro fator que afeta a sua produtividade e a sua saúde — podendo causando fadiga ocular, dores de cabeça, entre outros problemas. Por isso, é importante fazer pausas no trabalho e caminhar por alguns instantes antes de retornar às atividades. O TechTudo lista, nas próximas linhas, cinco coisas que você faz no PC que acabam com a sua produtividade. Continue a leitura e descubra como ter hábitos mais saudáveis.

1 de 5 Lista reúne cinco coisas que você faz no computador que acabam com a sua produtividade — Foto: Andrea Piacquadio/Pexels Lista reúne cinco coisas que você faz no computador que acabam com a sua produtividade — Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

📝 Qual o melhor Windows de todos os tempos? Opine no Fórum do TechTudo

1. Abrir várias abas ao mesmo tempo

Abrir uma série de abas ao mesmo tempo pode atrapalhar a sua produção de duas formas: primeiro, isso vai sobrecarregar a memória RAM e deixar o seu computador mais lento, podendo até mesmo travar o navegador. Além disso, tantas guias abertas podem gerar confusão e dificuldade para encontrar as informações de que você realmente precisa.

2 de 5 Abrir várias abas ao mesmo tempo atrapalha a concentração e deixa o computador lento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Abrir várias abas ao mesmo tempo atrapalha a concentração e deixa o computador lento — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Embora determinadas tarefas exijam consultar diferentes sites, limitar o número de abas abertas pode ajudar a melhorar a sua concentração, bem como o desempenho do seu computador. Se estiver usando o navegador Chrome, uma dica é salvar as páginas que deseja ler mais tarde na lista de leitura. O procedimento é bem simples: acesse o site que deseja salvar na lista e clique no ícone de estrela ao lado da barra de endereços. Por fim, selecione a opção “Adicionar à lista de leitura”.

2. Poluir a área de trabalho com muitos ícones e pastas

Um espaço de trabalho limpo e organizado reflete diretamente na sua produtividade — e isso também se aplica ao ambiente digital. O propósito da área de trabalho ou desktop é armazenar arquivos para acesso rápido. Por isso, o recomendado é excluir documentos desnecessários do espaço, desinstalar aplicativos não utilizados e esvaziar sempre a lixeira.

3 de 5 A área de trabalho deve armazenar arquivos para acesso rápido — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre A área de trabalho deve armazenar arquivos para acesso rápido — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para manter a organização, o usuário também pode criar pastas para armazenar arquivos a partir de critérios que facilitem sua localização. Fixar os aplicativos que mais usa na barra de tarefas é outra dica boa. Além disso, é importante se atentar à escolha do papel de parede da área de trabalho, já que imagens muito chamativas ou "poluídas" podem tirar o foco e prejudicar o acesso aos ícones.

3. Passar muito tempo em frente à tela

Hoje em dia é muito difícil pensar em uma vida totalmente desconectada. Afinal, a maioria das nossas atividades diárias envolvem uma tela — seja ela de computador, smartphone, tablet, kindle, videogame, TV etc. No entanto, independente do propósito, o uso prolongado de telas afeta negativamente sua saúde física e mental, além de sua produtividade. A luz emitida pelos aparelhos eletrônicos pode, inclusive, diminuir a produção de melatonina e afetar a qualidade do sono.

Além disso, permanecer muito tempo em frente a telas pode causar sensações de fadiga ocular, peso nas pálpebras, dores de cabeça, olhos secos e lacrimejantes, além de outros sintomas. Para evitar cansaço visual, a recomendação é realizar pequenas pausas ao decorrer do dia, bem como ajustar o brilho ou os filtros da tela. Uma dica é programar lembretes para se afastar da tela a cada hora e fazer uma caminhada ou alongamentos.

4. Checar e responder e-mails imediatamente

O e-mail é uma ferramenta de comunicação muito útil e importante, mas pode prejudicar a produtividade se o usuário quiser responder e-mails no momento em que os recebe. Isso porque, quando você interrompe suas atividades e muda sua atenção para o e-mail, seu cérebro leva algum tempo para voltar a se concentrar no que você estava fazendo inicialmente. Logo, você perde tempo e foco nas tarefas mais importantes.

4 de 5 Defina horários específicos para responder e-mails — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Defina horários específicos para responder e-mails — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Para maximizar a produtividade e manter o controle dos e-mails, o ideal é definir horários específicos do dia para responder às mensagens — como uma vez no período da manhã e outra à tarde. Outra dica é começar o dia organizando a caixa de entrada e sinalizar quais mensagens são importantes ou urgentes e devem ser priorizadas.

5. Distrair-se acessando a versão web das redes sociais

Com tantas redes sociais, é muito fácil se distrair durante o trabalho. Ao acessar as versões web de Facebook, Instagram ou Twitter, o usuário pode perder a noção do tempo, e o que era para ser uma simples checagem pode virar horas nas redes. O resultado é que tarefas simples, realizadas entre visitas nos feeds dessas plataformas, podem levar até o dobro do tempo para serem concluídas.

5 de 5 Tarefas podem levar o dobro do tempo para serem concluídas ao se distrair acessando a versão web das redes sociais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Tarefas podem levar o dobro do tempo para serem concluídas ao se distrair acessando a versão web das redes sociais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além disso, quando você retorna à atividade principal, o seu cérebro não consegue se reconectar rapidamente ao ponto em que parou — e então caímos no mesmo problema do item anterior. A recomendação é também estabelecer horários fixos para acessar as redes sociais, bem como avisar seus amigos e familiares sobre seu turno de trabalho.

Com informações de Make Use Of.

Veja também: Como desativar o Instagram ou excluir definitivamente