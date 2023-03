Cinco editores de vídeo gratuitos para Windows 10

O WeVideo é um editor de vídeo gratuito para Windows . Mas existem outras opções de graça, desde aplicativos simples até versões gratuitas profissionais. Na lista a seguir, o TechTudo reúne cinco editores de vídeos gratuitos para Windows 10 para quem deseja caprichar nos vídeos para um canal do YouTube até aos que apenas querem fazer cortes secos nas gravações domésticas. Descubra qual editor de vídeo gratuito para Windows é a mais indicado para as suas necessidades. Alguns softwares também estão disponíveis para outros sistemas operacionais ( Mac e Linux ).

1 de 6 Windows 10 — Foto: Divulgação/Microsoft Windows 10 — Foto: Divulgação/Microsoft

Qual é o melhor editor de imagens gratuito? Comente no Fórum do TechTudo.

O editor de vídeo da Microsoft não é oficialmente suportado no Windows 10 e não está mais disponível para download na edição mais recente do sistema operacional — embora ainda funcione em sistemas mais antigos. O Windows Story Remix é o editor de vídeo que substitui o Movie Maker no Windows 10.

Com interface simples e recursos acessíveis, o Windows Movie Maker é uma ferramenta interessante para quem precisa editar material simples.

2 de 6 Windows Movie Maker funciona normalmente no Windows 10 e permite edições simples de vídeo — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Windows Movie Maker funciona normalmente no Windows 10 e permite edições simples de vídeo — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Com um processo de edição que envolve arrastar e soltar mídias para compor um vídeo, o Movie Maker não “assusta” com timelines e outros recursos de edição associados com programas mais profissionais, como o Adobe Premiere Pro ou Sony Vegas Pro. Na versão mais recente, o aplicativo permite edição e upload automático em sites, como YouTube e Facebook.

Com versões para Mac e Linux, o Lightworks é um editor gratuito para quem precisa de uma ferramenta com recursos mais elaborados do que os presentes no Movie Maker. Os criadores do software o classificam como uma ferramenta de edição profissional aberta para todos.

3 de 6 Versão Pro do Lightworks é usada por estúdios de cinema — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Versão Pro do Lightworks é usada por estúdios de cinema — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

O WeVideo oferece a perspectiva de edição de vídeo via nuvem e, no modelo gratuito, oferece recursos simples que podem satisfazer as necessidades de quem precisa cortar um vídeo, diminuir resolução e outras funções simples.

O WeVideo não pode ser visto como uma alternativa completa, ao menos na versão gratuita. Sem pagar nada por mês, o usuário precisa conviver com algumas restrições severas: limite de 5 GB de armazenamento, até cinco minutos de vídeo publicado em redes como o YouTube e limite de 720p nos vídeos editados na plataforma.



4 de 6 WeVideo funciona na nuvem e pode ser ideal para quem não quer instalar nada no PC — Foto: Reprodução/Filipe Garrett WeVideo funciona na nuvem e pode ser ideal para quem não quer instalar nada no PC — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Com recursos intermediários e interface um pouco confusa durante os primeiros projetos, o Avidemux permite unir vídeos, fazer cortes em clipes sem necessidade de recodificar os arquivos, além de suportar uma série de filtros, como marca d’água, logo, redimensionar, remoção de ruído, ajustes de brilho, nitidez e cor.

5 de 6 Avidemux é um editor simples e com bons recursos, mas com interface desafiadora — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Avidemux é um editor simples e com bons recursos, mas com interface desafiadora — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Com versões para Mac OS e Linux, além da edição para Windows, o Avidemux é o tipo de editor que resolve a maioria dos problemas que um usuário doméstico pode encontrar ao mexer com vídeos, mas exige dedicação para se adaptar à interface e aprender a usar os recursos do programa.

Famoso pelas ferramentas poderosas de correção de cor e pelo uso em Hollywood, o DaVinci Resolve 12 é a versão grátis de um dos aplicativos de edição de vídeo mais conhecidos entre os profissionais.

6 de 6 Não se engane pelo gratuito: DaVinci Restore é um poderoso editor de vídeos que vai exigir dos seus conhecimentos e da sua máquina — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Não se engane pelo gratuito: DaVinci Restore é um poderoso editor de vídeos que vai exigir dos seus conhecimentos e da sua máquina — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

A diferença entre as versões gratuitas e pagas do DaVinci Resolve são mínimas. Entre as limitações, o DaVinci gratuito não suporta edição de materiais coletados por várias câmeras simultaneamente ou em 3D, necessidades que passam bem longe da grande maioria dos usuários.

Veja também: Como baixar vídeo do TikTok de três formas diferentes