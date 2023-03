Como esconder aplicativos em celular Android? 5 truques para você saber

Esconder aplicativos em celular Android é algo muito útil para quem deseja manter os dispositivos mais seguros. Ao ocultar um app, ele fica invisível na tela inicial do dispositivo e na biblioteca, sendo acessível apenas via senhas cadastradas previamente pelo usuário. Isso pode ser utilizado para tirar bancos digitais e também redes sociais da "vista" de alguém indesejado - principalmente em casos de perda, roubo, furto ou até empréstimo do smartphone. A medida pode ser feita via recursos nativos ou baixando apps específicos. Confira, a seguir, a lista do TechTudo com cinco formas diferentes de esconder aplicativos no celular Android.

1. Esconder com um Launcher

Uma das opções para ocultar apps é usando um launcher. Um exemplo é o Nova Launcher, que pode ser baixado gratuitamente pela Google Play Store. Ao abri-lo, o app sugere opções do que pode ser customizado, como tema de tela, visualização e tamanho dos ícones, formato de janela de pesquisa e ainda a barra de busca na área de trabalho.

Todas elas podem ser selecionadas ou modificadas com toques simples. É no momento da customização que você pode esconder os apps, bastando inseri-los no menu “Gaveta de Aplicativos”. Para isso, é só apertar no botão de concluir para a tela inicial ser alterada.

2. Esconder pela ‘gaveta’

É possível também ocultar de forma simples em dispositivos Samsung. Para escondê-los, basta acessar as configurações do celular e tocar em “Tela inicial”. Após isso, vá em “Ocultar aplicativos”. Ao abrir uma nova guia, selecione os aplicativos que deseja ocultar e confirme. Depois, pressione “Aplicar” para que os apps não fiquem visíveis na tela inicial e na biblioteca.

Para desfazer o processo, o procedimento é o mesmo: basta retirar a seleção do aplicativo para que ele possa ser visto facilmente assim como os demais. É válido reforçar que, quando um app fica oculto no celular Samsung, apenas é possível acessá-lo através da busca do aparelho.

3. Esconder pelo app Files

Com o app Files do Google, além do gerenciamento de arquivos no dispositivo, os usuários conseguem utilizar o recurso de Pasta Segura esconder apps e mídias. O recurso está disponível para o Android 8.0 e versões mais recentes do sistema operacional. A pasta é configurada com uma senha inicial e pode ser acessada com um PIN.

Para realizar o procedimento, é preciso acessar o app Arquivos do Google e ir até o arquivo que deseja ocultar. Em seguida, toque nos três pontos ao lado do arquivo que deseja ocultar e aperte em “Mover para a pasta segura”. Digite o PIN e imediatamente o app será movido para a Pasta Segura. Além disso, ainda é possível ocultar a Pasta Segura para que ela não fique disponível no Files.

4. Desabilitando apps

Aplicativos nativos do próprio celular também podem ser ocultados sem a presença de aplicativos terceiros no Android. Para isso, é preciso desativar/desabilitar os aplicativos selecionados. Isso pode ser aplicado, por exemplo, ao Google Chrome e outros apps do Google.

Ao escolher pela desabilitação, o aplicativo é rapidamente ocultado. O procedimento pode ser feito abrindo as configurações do dispositivo e seguindo até aplicativos. Selecione um dos nativos e toque em “Desativar” ou “Desabilitar” e confirme o procedimento.

5. Esconder pelo AppLock

Como uma espécie de cofre digital, o AppLock oculta aplicativos vi senha numérica, impressão digital ou padrão de desenho nos casos de Android 5.0 ou superior. Todos os apps desaparecem da página inicial e ficam bloqueados com um PIN, sendo uma medida interessante para quando os usuários emprestarem os seus celulares. O aplicativo ainda permite que o seu ícone fique oculto na página inicial do celular.

Para ativar a proteção, é preciso abrir o aplicativo, criar uma senha e escolher quais apps serão bloqueados. Ao selecionar, basta tocar no cadeado cinza aberto - que, depois, deverá ficar fechado e verde. Por fim, os apps apenas poderão ser acessados por quem tiver a senha cadastrada.

