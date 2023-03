Como funciona o inDrive? App deixa usuário definir preço das corridas

No fim, fica a cargo do usuário decidir pelo motorista que oferece não apenas o melhor preço da corrida, mas também outras vantagens, como um menor tempo de espera e um carro mais confortável, por exemplo. O app está disponível para download grátis em celulares Android e iPhone (iOS) . Nas linhas a seguir, entenda o que é inDrive, como funciona e outras curiosidades.

1 de 10 inDrive é o aplicativo de transporte que permite ao usuário escolher o preço de uma corrida — Foto: Reprodução/Helito Beggiora inDrive é o aplicativo de transporte que permite ao usuário escolher o preço de uma corrida — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Como saber a minha nota no Uber? Confira no Fórum do TechTudo!

O serviço, que foi criado na Sibéria em 2012 e só chegou ao Brasil no final do ano passado, tem como objetivo descentralizar a oferta de corridas de táxi, flexibilizando os valores tanto para o motorista quanto para o consumidor. O inDrive está disponível apenas para algumas cidades do país e as únicas formas de pagamento disponíveis atualmente são: dinheiro, maquininha de cartão ou Pix.

Como funciona o inDrive? Confira 9 curiosidades

O TechTudo reuniu abaixo nove perguntas e repostas o sobre inDrive. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista. Vale lembrar que o app pode ser baixado na página do TechTudo Downloads.

O que é e como funciona? Como usar o inDrive? Onde o inDrive está disponível? Quais as diferenças entre o inDrive e serviços como Uber e 99? Quais são os métodos de pagamento? Quanto ganha o motorista do inDrive? Como o app foi criado? Como funcionam as viagens pelo inDrive para os passageiros? Como funciona o inDrive para os motoristas?

2 de 10 Como funciona o inDrive? Confira 7 curiosidades — Foto: Reprodução/App Store Como funciona o inDrive? Confira 7 curiosidades — Foto: Reprodução/App Store

1. O que é e como funciona?

O inDrive é uma plataforma de transporte particular que se assemelha ao Uber e ao 99. Disponível em mais de 47 países e 700 cidades, o serviço disponibiliza a solicitação de motoristas para a realização de viagens entre trechos de curta, média e longa distância.

Conhecido por ser mais econômico do que o atendimento de aplicativos tradicionais, o inDrive se diferencia de outros serviços da categoria por possibilitar ao usuário a definição do valor a ser pago pela corrida e escolha do motorista que irá transportá-lo.

3 de 10 inDrive permite que o usuário ofereça um valor a ser pago pelo corrida — Foto: Reprodução/Maria Dias inDrive permite que o usuário ofereça um valor a ser pago pelo corrida — Foto: Reprodução/Maria Dias

Viagens com critérios específicos também podem ser feitas por meio do inDrive. Solicitação de veículos para transporte de mais de quatro passageiros ou locomoção de animais, por exemplo, são recursos disponíveis para o usuário do aplicativo. Outras funcionalidades, como o transporte de bagagens ou a possibilidade de adicionar paradas durante o trajeto, também podem ser encontradas na plataforma.

2. Como usar o inDrive?

Para utilizar o serviço do inDrive, o usuário deve fazer o download do aplicativo e se cadastrar a partir do número de telefone, além de informar alguns dados pessoais, como nome e CPF. Também é necessário conceder ao app acesso à localização do dispositivo.

Para solicitar uma viagem, o usuário deve informar a rota e inserir os endereços de origem e destino. A seguir, ele pode oferecer uma tarifa aos motoristas pela corrida — como não existe valor mínimo, o aplicativo sugere a oferta de um preço razoável para que o pedido seja mais atraente aos profissionais. No campo “Observações”, o usuário pode dar informações ao motorista sobre a quantidade de passageiros que será transportada, por exemplo.

4 de 10 No inDrive, é o usuário quem define o valor da corrida, com a possibilidade de aumentar a tarifa e tornar a oferta mais atraente — Foto: Reprodução/Maria Dias No inDrive, é o usuário quem define o valor da corrida, com a possibilidade de aumentar a tarifa e tornar a oferta mais atraente — Foto: Reprodução/Maria Dias

Após a solicitação da viagem, o inDrive oferece a corrida para os motoristas mais próximos à localização do usuário. Assim, ele pode visualizar no app quem está disponível a realizar o trajeto e quais os preços cobrados pelos condutores — que podem aceitar o valor proposto ou oferecer uma contraproposta. É possível ver informações como classificação do motorista, marca do carro e número de viagens concluídas para ajudar na escolha.

Durante a viagem, o inDrive possibilita o compartilhamento de dados do condutor e localização atual do carro com amigos e contatos por meio de redes sociais, e-mail e SMS.

3. Onde o inDrive está disponível?

O serviço está disponível em mais de 700 cidades e em 47 países, entre eles EUA, México, Chile, Colômbia, Peru e Brasil. Por aqui, a plataforma chegou primeiro na cidade de João Pessoa e agora também está disponível em outros locais. Confira, na lista a seguir, algumas cidades onde o InDrive está funcionando:

Belo Horizonte (MG);

Macapá (AP);

Belém (PA);

Teresina (PI);

Natal (RN);

Recife (PE);

Caruaru (PE);

Aracaju (SE);

Curitiba (PR);

Londrina (PR);

São Paulo (SP);

Santos (SP);

Sorocaba (SP);

São José do Rio Preto (SP);

Porto Alegre (RS);

Florianópolis (SC);

Goiânia (GO);

Cuiabá (MT).

5 de 10 Veja cidades onde o inDrive está disponível — Foto: Divulgação/InDrive Veja cidades onde o inDrive está disponível — Foto: Divulgação/InDrive

A empresa incentiva os usuários a pedirem pelo serviço em suas cidades por meio de uma solicitação direta ao suporte da empresa, no e-mail support@indrive.com.

4. Quais as diferenças entre o inDrive e serviços como Uber e 99?

De forma geral, inDrive, Uber e 99 oferecem o mesmo serviço: uma plataforma em que é possível solicitar um carro e um motorista para realizar trajetos de média distância. Nesse contexto, o inDrive se diferencia por permitir que o usuário possa negociar o valor da corrida diretamente com o condutor.

Em um esquema muito parecido com leilão, ele deve oferecer a quantia que acha justa para pagar pelo trajeto. Em contrapartida, os motoristas podem aceitar a oferta ou fazer uma contraproposta. Assim, fica a cargo do usuário escolher o motorista e qual proposta é mais vantajosa para ele. No Uber e 99, é o próprio aplicativo que seleciona um condutor com base na disponibilidade e localização dos motoristas, além de o preço ser calculado pelos apps.

Ao permitir esse modelo de negociação entre condutor e passageiro, o inDrive evita que seus usuários sejam pegos de surpresa com o “preço dinâmico”, um valor variável usado pelo Uber e 99, adicionado ao preço total da corrida quando há muita procura pelo serviço. Por outro lado, enquanto o inDrive ainda oferece apenas o dinheiro ou transferência bancária como opção de pagamento das viagens, Uber e 99 possibilitam o uso de cartões de crédito, débito, dinheiro e PayPal.

6 de 10 O Uber é uma das plataformas rivais do inDrive e cobra um valor variável pela corrida por meio do preço dinâmico — Foto: Reprodução/Barbara Mannara O Uber é uma das plataformas rivais do inDrive e cobra um valor variável pela corrida por meio do preço dinâmico — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

5. Quais são os métodos de pagamento?

Atualmente, dinheiro ou transferência são os únicos métodos de pagamento disponíveis no inDrive, característica que o coloca em desvantagem em comparação aos outros serviços da categoria, como o Uber, 99 e Cabify.

Dinheiro;

Maquininha de cartão;

Pix.

Nestes últimos apps, é possível pagar por uma corrida por meio de cartão de crédito cadastrado, cartão de débito, dinheiro e PayPal. No caso do Uber, as formas de pagamento se ampliam, uma vez que é possível utilizar o Uber Cash, que são os créditos pré-pagos oferecidos pela empresa.

7 de 10 Dinheiro, ou transferência, como Pix, são aceitos pelo InDrive — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Dinheiro, ou transferência, como Pix, são aceitos pelo InDrive — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

6. Quanto ganha o motorista do inDrive?

No inDrive, os ganhos do motorista dependem diretamente da demanda de corridas e das tarifas propostas pelos usuários. Apesar de poder escolher qual corrida deseja fazer e, dessa forma, aceitar apenas as viagens que são lucrativas, o condutor também depende de o usuário aceitar sua contraproposta caso o valor inicial ofertado seja inferior ao que ele considera justo.

Fatores como cidade de atuação, estimativa de tempo, distância do trajeto e condições climáticas são as variáveis que influenciam no valor final de uma viagem. A ideia é que o preço seja negociado entre usuário e motorista, para que ambos tirem proveito do serviço.

8 de 10 O app inDrive pode ser utilizado tanto por passageiros quanto por motoristas — Foto: Reprodução/Maria Dias O app inDrive pode ser utilizado tanto por passageiros quanto por motoristas — Foto: Reprodução/Maria Dias

7. Como o app foi criado?

O inDrive foi desenvolvido em 2012, na Sibéria, por universitários russos indignados com o aumento da taxa cobrada pelos taxistas em dias de baixa temperatura na cidade. Para amenizar a situação, eles criaram um grupo na rede social VKontakte para reunir usuários que estivessem dispostos a ofertar um valor por uma corrida e motoristas dispostos a aceitá-las ou negociá-las.

Em apenas seis meses, o grupo reuniu mais de 50 mil pessoas interessadas na dinâmica de transporte. Assim nasceu o esquema de “leilão” que, posteriormente, foi incorporado a uma plataforma própria e que, hoje, é o grande diferencial do inDrive frente aos outros serviços da categoria.

8. Como funcionam as viagens pelo inDrive para os passageiros?

Após baixar e instalar o app, o usuário deve fazer o cadastro na plataforma. Em seguida, é necessário adicionar o destino da corrida e escolher qual tipo de trabalho deseja entre as opções abaixo:

Viagens dentro da cidade: corridas diárias, sem aumento de preço. É possível pode definir a tarifa e escolher sua viagem de acordo com a oferta de preço do motorista, classificação, número de corridas completas, modelo de carro e horário de chegada;

Viagens intermunicipais: uma opção interessante para quem deseja viajar entre cidades. Especifique seu destino, data, hora e local de chegada, ofereça sua preço e solicite a viagem;

Serviços de entrega: o app oferece entrega sob demanda. É um jeito rápido de enviar e receber pacotes de até 20 quilos. Sugira seu preço e acompanhe a entrega em tempo real;

Serviços de frete: é possível reservar um caminhão para entrega e mudança. Defina o horário e a tarifa e especifique outros detalhes nos comentários. Aguarde as ofertas e escolha a que você preferir.

9 de 10 Como funcionam as viagens pelo inDrive para os passageiros — Foto: Divulgação/InDrive Como funcionam as viagens pelo inDrive para os passageiros — Foto: Divulgação/InDrive

9. Como funciona o inDrive para os motoristas?

Quem deseja virar motorista do InDrive, deve seguir um cadastro mais detalhado. É necessário disponibilizar dados como CPF, CNH, certidão de antecedentes criminais, informações sobre o veículo e mais. Depois de tudo conferido e validado pela empresa, o motorista pode começar a trabalhar com a inDrive. Além disso, durante o cadastro, a pessoa deve escolher qual tipo de trabalho quer realizar entre duas opções:

Motorista; Entregador.

10 de 10 Como funcionam as viagens pelo inDrive para os motoristas — Foto: Divulgação/InDrive Como funcionam as viagens pelo inDrive para os motoristas — Foto: Divulgação/InDrive

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba como pagar sua corrida no Uber com dinheiro