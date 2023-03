Como funciona o WhatsApp Business? Saiba tudo sobre a versão profissional

Apesar disso, muitos empreendedores ainda têm dúvidas sobre o funcionamento do app e de como os seus recursos podem auxiliar no gerenciamento de uma empresa. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o WhatsApp Business e como ele pode te ajudar nos negócios.

O que é e para que serve o WhatsApp Business?

O WhatsApp Business é uma versão do WhatsApp convencional que fornece contas comerciais geralmente gerenciadas por lojas e prestadores de serviços. Ele serve, justamente, para diferenciar as empresas dos usuários comuns, o que garante maior segurança e credibilidade. Embora seja parecido com a interface do app tradicional, a versão voltada para negócios tem recursos diferenciados capazes de acelerar o processo de comunicação com os clientes.

Assim como o WhatsApp tradicional, a versão Business também conta com criptografia de ponta a ponta. Ou seja, o conteúdo da mensagem se torna protegido. Nessa versão, uma conta comercial também pode ser bloqueada por qualquer usuário. Além disso, o WhatsApp também oferece a possibilidade de ceder selos de verificação, o que aumenta ainda mais a autenticidade em contas comerciais.

Quais as diferenças entre o WhatsApp Business e o tradicional?

A principal diferença entre as duas versões está na identificação da conta comercial no aplicativo versão Business. No caso de contas de empresas maiores, o mensageiro também oferece um selo verde para mostrar que aquela é uma conta verificada e aumentar a segurança para quem se comunica com ela. Contudo, a versão também se distingue pela presença de recursos exclusivos, como a presença de um catálogo customizável e a possibilidade de ter dados estatísticos que podem ajudar as empresas.

Quais recursos o WhatsApp Business oferece?

O WhatsApp Business possui recursos como as etiquetas, que contribuem para a organização das conversas e mensagens trocadas. Um exemplo de uso delas é a opção de categorizar através da opção “Pagamento Pendente”. Também existem ferramentas de mensagens automáticas, como a de saudação ou a de horário de funcionamento, além das opções de exibição de informações importantes sobre o comércio, como de redes sociais, horário comercial e endereço.

Outras ferramentas são a presença de um catálogo que pode compartilhar todos os produtos e serviços da empresa e a possibilidade de geração de links curtos que permitem conversas com novos clientes. Através do mensageiro comercial, é possível ter acesso a dados relacionados a estatísticas, como a quantidade de mensagens que foram enviadas, entregues, lidas e recebidas.

Já para atingir clientes em potencial, o WhatsApp Business permite a criação de anúncios no Facebook, que direcionam ao mensageiro, e também a possibilidade de adicionar o WhatsApp à página comercial ou perfil no Facebook ou Instagram.

Quem pode ter o WhatsApp Business?

Embora todos possam baixar o WhatsApp Business, o aplicativo é voltado para perfis comerciais, principalmente de pequeno e médio portes. Essas empresas conseguem interagir com os clientes com respostas mais rápidas com a ajuda da automatização e da classificação por meio de etiquetas. O usuário que já tem o WhatsApp regular não precisa baixar a versão Business para se comunicar com empresas dentro do app.

Como mudar a conta do WhatsApp para profissional?

Para alterar a conta do aplicativo do WhatsApp para profissional, o primeiro passo é baixar o app do WhatsApp Business. Na tela inicial, clique em “Concordar e Continuar”. Automaticamente o mensageiro irá detectar que existe uma conta no app ativa no dispositivo do usuário. Basta escolher inserir o mesmo número ou acrescentar um novo número.

Caso o cadastro seja feito com o mesmo número, o WhatsApp irá carregar as mensagens e contatos para a versão profissional. Por fim, é preciso adicionar um nome e uma categoria para a empresa e tocar em “Avançar” para concluir o processo. É válido reforçar que não é possível utilizar o mesmo número ao mesmo tempo nos dois aplicativos do WhatsApp.