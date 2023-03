Como pesquisar no Google usando imagem e texto ao mesmo tempo

O Multisearch do Google está disponível pelo app para Android e iPhone ( iOS ) e permite fazer buscas dinâmicas de maneira rápida, utilizando inteligência artificial que reconhece fotos e textos ao mesmo tempo. O recurso possibilita inúmeros tipos de pesquisas e traduções de texto que combinam formatos múltiplos de buscas. Ele também serve para fazer compras, já que consegue buscar por produtos similares aos vistos em imagens, e também resolve problemas matemáticos e de outras disciplinas. Nas próximas linhas, aprenda a usar a pesquisa múltipla do Google para fazer buscas dinâmicas.

results-about-you-google

Como usar o Multisearch do Google para fazer buscas dinâmicas

Passo 1. Abra o aplicativo do Google no seu dispositivo. Em seguida, ao lado do campo de “Digitar um URL ou pesquisar”, toque no ícone de câmera para ser direcionado para o Google Lens;

O acesso ao Google Lens pode ser feito através do widget do buscador

Passo 2. Ao abrir o Google Lens, escolha uma imagem da galeria do celular no ícone de galeria, ou toque no ícone do obturador, representado por uma lupa, para tirar uma foto e realizar a pesquisa;

Captura de imagens no ícone de lupa do Google Lens

Passo 3. Após escolher a imagem, o Multisearch do Google fornecerá resultados de buscas diretamente em cada uma das seleções possíveis, a exemplo de “Lugares” ou “Jantar”. Na aba de “Pesquisa”, deslize a tela para cima para ter acesso a todos os resultados. Dentro dos resultados, serão apontadas correspondências visuais com itens iguais ou similares para vendas, além de informações disponíveis;

Busca na aba "Pesquisa" com o Multisearch do Google

Passo 4. Na mesma aba “Pesquisa”, é possível realizar a busca por assuntos relacionados à imagem escolhida anteriormente, como cor e local para comprar;

Busca no Multisearch do Google através do ícone de lupa

Passo 5. Ainda no campo “Pesquisa”, ao deslizar a tela para cima e verificar todas as correspondências visuais, será possível tocar na parte “+ Adicionar à sua pesquisa”, presente na parte superior da tela, para complementar a pesquisa com texto. A medida serve para aprimorar as pesquisas e conseguir outras correspondências que tenham relação com o item da imagem;

Ação de adicionar elementos à pesquisa no Multisearch do Google

Passo 6. Há também a opção da aba de “Texto”, em que é possível tirar uma foto de alguma palavra ou texto para copiar ou pesquisar. É possível pesquisar todos os textos presentes na imagem, ou tocar e selecionar apenas uma pequena parte textual que desejar. Além disso, o texto pode ser copiado e ouvido pela voz do Google Assistente;

Realização de pesquisa no Multisearch do Google através de textos

Passo 7. É possível ainda traduzir um texto de uma imagem. Para isso, após selecionar a foto desejada, basta tocar no campo “Traduzir” e escolher a seleção do conteúdo presente na imagem que deseja alterar o idioma;

Alteração de idioma de textos no Multisearch do Google a partir do campo "Traduzir"

Passo 8. Caso queira resolver algum problema matemático ou de outra disciplina escolar, é possível tocar em “Dever de casa” para que seja fornecida a resolução da questão apresentada ou mais informações acadêmicas;

O Multisearch do Google realiza deveres de casa de forma interativa

Passo 9. É possível procurar por preços e opções de itens via imagens. Basta tocar no campo “Compras” e efetuar a captura. Assim, o Multisearch exibirá resultados de itens similares que estejam disponíveis para venda em lojas online;

É possível encontrar itens para compras a partir de imagens com o Multisearch do Google

Passo 10. As correspondências visuais também se estendem para a busca de locais. O usuário deve selecionar “Lugares” e, em seguida, escolher a foto de interesse para que o Google consiga fornecer uma maior precisão do local onde se encontra a foto e também exibir capturas similares;

Pesquisa de locais diferentes com a função "Lugares" no Multisearch do Google

Passo 11. No caso do campo “Jantar”, o Multisearch sugerirá opções de pratos. Além disso, após fazer a captura da imagem de um prato específico, é possível adicionar as palavras "próximo de mim" para encontrar restaurantes próximos a você que vendam aquele alimento específico.

Opção "Jantar" no Multisearch do Google fornece opções de pratos

Com informações de Google

