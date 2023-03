Como restaurar fotos antigas pelo celular? Veja 3 apps com o recurso

Restaurar fotos antigas pelo celular é possível com alguns apps, que permitem também retocar e colorir as imagens. Opções como MyHeritage e Remini estão disponíveis para Android e iPhone ( iOS ) e melhoram os resultados das fotografias rapidamente. e fazem retoques que deixam os resultados das imagens com mais nitidez e brilho. É possível tirar arranhões, manchas, deformidades, borrões e ainda deixar fotos antigas com aspecto de novas. Essas configurações de edição também resultam na precisão de cores e realismo das imagens. Nas próximas linhas, veja três apps para restaurar fotos antigas.

1. MyHeritage: Árvore de família

O "MyHeritage: Árvore de família", disponível para Android e iPhone, aprimora e colore fotos rapidamente. Nele, o usuário pode selecionar uma imagem da galeria do dispositivo, escanear fotos e documentos e adicionar álbuns novos. Após escolher uma foto, é possível colocar uma legenda com data e local em que ela foi capturada, além de realizar animações e adicionar um nome para outros perfis registrados no aplicativo.

O app permite montar árvores genealógicas e pesquisar informações de parentes registrados em um banco de dados com diversos registros. Essas funções são gratuitas, mas existem opções pagas que contam com árvores genealógicas de tamanho ilimitado, que podem ser configuradas com mais informações e fotografias (o serviço custa R$ 659,99).

2. Remini

O app Remini, também disponível para Android e iOS, é um editor que, além de ajudar a melhorar fotos borradas, pixeladas e danificadas, também melhora a qualidade das imagens. O aplicativo é gratuito, mas, para ter acesso aos recursos premium oferecidos, - como remoção de anúncios e mais filtros disponíveis - é preciso assinar o serviço por R$ 15,99 semanais.

Para realizar o aprimoramento, basta tocar na imagem selecionada e, em seguida, em “Aprimorar”. O app mostra um antes e depois da foto após o procedimento. Também é possível tocar em “Embelezador facial” para que o rosto da pessoa seja embelezado, assim como alterar cores, realizar melhorias no fundo da foto e ainda fazer avatares de IA.

3. Colorize Images

O aplicativo Colorize Images também possui compatibilidade com Android e iOS e usa inteligência artificial para colorir as imagens em preto e branco. Ele está disponível de forma gratuita, com anúncios. Para que os resultados fiquem ainda melhores, o Colorize Images recomenda que os usuários submetam imagens com boa qualidade, bom foco, bom contraste e na orientação correta. Porém, mesmo sem essas propriedades o app consegue funcionar bem.

Para usar, basta abrir o aplicativo, tocar em “Escolher imagem da galeria” e aguardar o anúncio para a foto ser colorida com cores vibrantes de maneira automática. Depois disso, basta ir em “Salvar” para que a fotografia seja salva no próprio dispositivo. Não há limitação da quantidade de restaurações.

