Como saber se a TV é smart? Veja cinco dicas

Dentro do segmento de smart TVs, é possível encontrar desde aparelhos básicos que oferecem acesso a poucos serviços online, até modelos que com suporte a aplicativos smart como o Google Home, que permite controlar a TV por meio do celular. A seguir, o TechTudo explica cinco formas fáceis para descobrir se um equipamento de TV é smart ou não, e te dá mais algumas informações sobre o que o seu televisor pode oferecer.

1 de 5 Smart TVs são uma ótima opção para quem gosta de assistir a filmes e séries por serviços de streaming — Foto: Divulgação/LG Smart TVs são uma ótima opção para quem gosta de assistir a filmes e séries por serviços de streaming — Foto: Divulgação/LG

1. Confira o manual e o nome do equipamento

Sem dúvidas, o método mais simples de descobrir se seu equipamento é smart ou não é observar o seu manual. Caso você não possua mais o documento, verifique se, no menu de configurações de sua TV, não existe uma opção de manual virtual, que apresenta os dados referentes ao seu aparelho diretamente na TV — em alguns casos, a função aparece como "e-manual".

Pesquisar na internet pelo nome do seu dispositivo, também é uma boa forma obter mais informações sobre ele. O nome do modelo por vezes aparece no controle remoto, mas também deve estar presente em etiquetas (normalmente posicionadas atrás do display) e até mesmo no menu de configurações do televisor, que por sua vez pode ser acessado por meio do controle remoto.

2 de 5 O controle remoto da Smart TV TCL C635 traz botões de atalho para diversos serviços de streaming — Foto: Letícia Merotto/TechTudo O controle remoto da Smart TV TCL C635 traz botões de atalho para diversos serviços de streaming — Foto: Letícia Merotto/TechTudo

2. Observe o controle remoto

O controle remoto de uma TV também pode facilmente indicar se ela é ou não smart, uma vez que muitos fabricantes colocam botões de atalho para acesso aos principais serviços de streaming e demais serviços online nos controles.

Portanto, se no controle da sua TV, existirem botões de atalho para serviços como Globoplay, Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e outros, isto é um sinal de que o equipamento pode ser uma TV smart. Apenas para confirmar, é interessante pressionar algum desses botões para ver se a TV inicia o serviço ou mesmo apresenta uma mensagem para configuração da rede, uma vez que alguns modelos distintos de TV podem compartilhar um mesmo tipo de controle remoto.

3 de 5 O painel traseiro da Smart TV pode apresentar portas específicas para conexões a cabos de rede — Foto: TechTudo (Foto: Divulgação) O painel traseiro da Smart TV pode apresentar portas específicas para conexões a cabos de rede — Foto: TechTudo (Foto: Divulgação)

3. Verifique se há conexão com a internet

Toda smart TV requer conexão com a internet para funcionar. Desse modo, se no menu de configurações de seu equipamento existem opções de configurações de rede e acesso ao Wi-Fi, isso também é um sinal de que o aparelho é smart.

Outra forma simples de identificar esta característica é procurar na parte de conexões do aparelho por uma porta RJ-45, que é destinada a conexão de cabos de rede, Ethernet. Em muitos casos, é possível que a TV traga uma porta Ethernet e não conte com Wi-Fi integrado, por isso, além de verificar o menu de configurações do aparelho, é interessante procurar pela porta Ethernet.

4 de 5 As smart TVs Samsung tem loja própria para baixar apps — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes As smart TVs Samsung tem loja própria para baixar apps — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Procure por uma loja de apps

Se no menu da TV, ou mesmo no controle, aparece alguma aba ou botão de acesso a uma loja de aplicações, isto é mais um indicativo de que se trata de um aparelho smart. Enquanto alguns modelos mais simples oferecem compatibilidade com um número menor de aplicativos, oferecendo lojas próprias que apresentam apenas as opções de apps compatíveis, modelos modernos como as Android TV, oferecem acesso quase que completo a lojas como a Google Play Store.

Alguns modelos mais antigos de TVs smart, não contam, necessariamente, com uma loja de apps, mas apresentam apenas a possibilidade de download e instalação de aplicações pré-definidas. De qualquer modo, o acesso a elas normalmente é feito por um hub que pode ser acessado no menu do seu equipamento.

5 de 5 Com interface familiar, o sistema Android TV é intuitivo e fácil de usar — Foto: Divulgação/Google Com interface familiar, o sistema Android TV é intuitivo e fácil de usar — Foto: Divulgação/Google

5. Observe o menu, a tela principal e a interface

A interface da sua TV também pode apresentar diversos indícios de que seu modelo é smart. Mesmo não estando configurada ou conectada à internet, ao mudar de canal ou ligar o aparelho, a interface de televisores inteligentes costuma exibir blocos e ícones de suas aplicações, o que pode ser uma informação essencial para concluir que se trata de um modelo smart.

Evidentemente, se a TV não está conectada ou não foi configurada, ao tentar acessar um desses apps ou links disponíveis no menu, pode ser que seja exibida uma mensagem de erro ou de solicitação de configuração. Em outros casos, a interface da TV pode sinalizar qual o sistema operacional do equipamento, como Android TV, webOS, Google TV, Tizen e outros.