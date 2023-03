Como sair dos 'melhores amigos' de alguém no Instagram? Saiba truques

Sair dos "melhores amigos" (ou close friends) de alguém no Instagram não é uma opção possível de forma nativa, mas há alguns truques que você pode usar caso queira fazer isso. O recurso permite compartilhar stories somente com pessoas selecionadas, e a lista de usuários é feita por cada indivíduo. A ideia da função é adicionar apenas contas com quem você tem afinidade, mas nem sempre isso acontece. Nesse sentido, é possível que alguém te adicione no close friends sem que você queira estar ali. Para esses momentos, veja nas próximas linhas dicas de como sair dos "melhores amigos" de alguém no Instagram pelo Android ou iPhone ( iOS ).

2 de 7 Melhores amigos é uma importante função do Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Melhores amigos é uma importante função do Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Silenciar o usuário

Silenciar o usuário é uma das formas mais práticas de sair dos 'melhores amigos' de alguém. Desse jeito, você não fere os sentimentos da pessoa e ainda assim deixa de ter acesso aos stories indesejados. Aqui, você continua seguindo o usuário, mas não verá nenhum conteúdo nem receberá mensagens dele.

Para silenciar o usuário, basta pressionar e segurar o stories da pessoa e tocar na opção “Silenciar” que aparecerá na tela.

3 de 7 Você pode silenciar notificações de usuários específicos no Instagram Direct — Foto: Reprodução/Tais Carvalho Você pode silenciar notificações de usuários específicos no Instagram Direct — Foto: Reprodução/Tais Carvalho

2. Restringir o usuário

Restringindo o acesso do usuário ao seu conteúdo, você também perde o acesso ao conteúdo dele. Além de não visualizar mais o close friends, os comentários dessa pessoa nas suas postagens serão visíveis apenas para ela.

Existem duas maneiras de restringir alguém. No Android, vá até o bate-papo no direct e selecione a pessoa que deseja restringir. Abra a conversa e toque no nome da pessoa. Agora, selecione a opção "Restringir" e em "Restringir conta” para confirmar a ação.

4 de 7 Instagram permite silenciar ou restringir contas — Foto: Reprodução/Maira Soares Instagram permite silenciar ou restringir contas — Foto: Reprodução/Maira Soares

Já nos celulares iPhone (iOS), abra a conversa no direct com a pessoa que deseja restringir e toque no nome da pessoa. Toque em "Opções" e "Restringir”. Para confirmar a ação, clique em "Restringir conta”.

3. Dar unfollow no usuário

Ao dar unfollow em alguém, você automaticamente deixa de fazer parte dos seus 'melhores amigos'. Parar de seguir o usuário também faz você perder o acesso às demais publicações da pessoa. Então, uma dica, nesse caso, é dar o unfollow e seguir de novo depois. Assim, você não perde o acesso à conta, sai da lista de melhores amigos e evita o famoso “climão”.

Para executar essa ação abra o perfil do usuário e toque em “Seguindo”. Depois selecione a opção “Deixar de seguir”. Para voltar a seguir o usuário, vá até o seu perfil e pressione “Seguir".

5 de 7 Unfollow ou "Deixar de seguir" é a opção do Instagram para deixar de ver os posts de alguém — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Unfollow ou "Deixar de seguir" é a opção do Instagram para deixar de ver os posts de alguém — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

4. Conversar com a pessoa

Pode parecer óbvio, mas dependendo do seu nível de intimidade com o usuário, você pode entrar em contato com a pessoa para solicitar educadamente que ela remova o seu perfil do close friends. Caso ela execute essa ação, você irá parar automaticamente de ver as publicações direcionadas a esse grupo de amigos. Essa é uma ótima alternativa caso você considere silenciar, restringir ou dar unfollow opções muito radicais.

6 de 7 Pedir educadamente pelo Direct também pode ser uma forma de sair dos melhores amigos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Pedir educadamente pelo Direct também pode ser uma forma de sair dos melhores amigos — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

5. Bloquear o usuário

Realizar o famoso soft block - em que você bloqueia e depois desbloqueia o usuário - também oferece um excelente resultado quando se trata de sair dos melhores amigos do Instagram. Lembrando que, ao bloquear uma pessoa, ela perde totalmente o acesso ao seu perfil, não encontrando a sua conta na rede social.

Bloquear alguém é muito simples: você só precisa acessar o perfil da pessoa e tocar na opção dos três pontinhos (Android), ou na opção de seta, para IPhone (iOS). Em seguida, selecione “Bloquear usuário”.

7 de 7 Como bloquear Instagram: veja como bloquear pessoas indesejadas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Como bloquear Instagram: veja como bloquear pessoas indesejadas — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

