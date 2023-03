Como usar o Bing com ChatGPT

O novo Bing com ChatGPT é o buscador com inteligência artificial da Microsoft . Baseado na IA da OpenAI, o sistema otimiza a ferramenta de busca, fornecendo respostas contextualizadas em experiência de bate-papo. Diferentemente do ChatGPT puro, que tem conhecimento limitado ao ano de 2021, a plataforma consegue acesso a dados atuais. Os usuários podem enviar feedback e consultar as fontes das respostas com seus respectivos links, na seção “Saiba mais”. O chatbot do buscador ainda sugere conteúdos dentro da mesma temática para quem deseja se aprofundar no assunto.

Confira, no passo a passo a seguir, o guia completo de como acessar e utilizar o novo Bing com ChatGPT.

1 de 16 Bing com ChatGPT: veja guia completo e aprenda a usar o buscador 'tunado' — Foto: Divulgação/Pexels Bing com ChatGPT: veja guia completo e aprenda a usar o buscador 'tunado' — Foto: Divulgação/Pexels

Bing com ChatGPT: como utilizar o buscador com inteligência artificial

Passo 1. Para utilizar o Bing com ChatGPT, acesse "www.bing.com" (sem aspas). Em seguida, cadastre-se na plataforma por meio do botão “Entrar”, no menu superior direito do navegador;

2 de 16 Acesse www.bing.com e faça login na plataforma — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Acesse www.bing.com e faça login na plataforma — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 2. É possível fazer o cadastro utilizando os dados da sua conta da Microsoft, entrar com o Windows Hello ou, ainda, com a sua conta do GitHub. Caso não queira criar o login com uma conta já existente, toque em “Criar uma conta”;

3 de 16 Faça cadastro por meio de uma das opções disponíveis ou crie uma nova conta — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Faça cadastro por meio de uma das opções disponíveis ou crie uma nova conta — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 3. De volta à página inicial, é possível realizar uma pesquisa digitando os termos no campo de busca convencional, ou optar por um dos recursos localizados no menu superior, como imagens, vídeos e mapas. Para utilizar o buscador com inteligência artificial, toque em “Bate-papo”;

4 de 16 Clique na opção “Bate-papo” no menu superior — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Clique na opção “Bate-papo” no menu superior — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 4. Escreva na caixa de textos e “dê Enter” para fazer perguntas para a inteligência artificial e obter respostas personalizadas;

5 de 16 Digite a pergunta na caixa de textos e pressione o botão “Enter” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Digite a pergunta na caixa de textos e pressione o botão “Enter” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 5. Para utilizar o bate-papo, o usuário pode incluir detalhes em suas perguntas como se estivesse falando com uma pessoa. Além disso, é possível escolher o estilo de conversa entre mais criativo, mais equilibrado ou mais amplificada. Essa escolha influencia na maneira como serão dadas as respostas;

6 de 16 Escolha um estilo de conversa: criativo, equilibrado ou amplificada — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Escolha um estilo de conversa: criativo, equilibrado ou amplificada — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 6. Ao gerar a resposta, a inteligência artificial permite que o usuário decida quando a conversa pode ser interrompida. Para isso, basta tocar em “Parar de Responder”. Caso queira a resposta completa, é só aguardar a sua conclusão;

7 de 16 Clique em “Parar de responder” se quiser interromper a resposta — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Clique em “Parar de responder” se quiser interromper a resposta — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 7. É importante lembrar que o Bing cita as fontes da resposta com os respectivos links em uma seção “Saiba mais”, ao final da caixa de diálogo. Dessa forma, você pode clicar e conferir de onde vêm aquelas informações;

8 de 16 Consulte as fontes da resposta na seção “Saiba mais” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Consulte as fontes da resposta na seção “Saiba mais” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 8. Além disso, o chat sugere novos questionamentos dentro da mesma temática para dar sequência a conversa;

9 de 16 O usuário pode optar por dar sequência a conversa por meio das sugestões da IA — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O usuário pode optar por dar sequência a conversa por meio das sugestões da IA — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 9. Também é possível avaliar, por meio dos botões “Curtir” e “Não Curtir”, as informações fornecidas pela IA. Essa opção de feedback é importante para aprimorar a ferramenta. Além disso, você também pode compartilhar a resposta com o botão “Compartilhar”;

10 de 16 Avalie a resposta através dos botões “Curtir” e “Não Curtir” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Avalie a resposta através dos botões “Curtir” e “Não Curtir” — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 10. É possível solicitar respostas a instruções mais complexas, como “Estou planejando uma viagem de lua de mel em maio. Liste possíveis destinos que ficam a menos de 2 horas de Jaú-SP”;

11 de 16 Solicite instruções complexas, como dicas de viagens — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Solicite instruções complexas, como dicas de viagens — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 11. A plataforma também pode fornecer explicações para assuntos atuais. Neste caso, solicitamos informações sobre o projeto de criação de uma moeda comum entre Brasil e Argentina anunciado em janeiro de 2023;

12 de 16 A plataforma fornece informações sobre assuntos atuais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre A plataforma fornece informações sobre assuntos atuais — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 12. O Novo Bing é capaz de realizar tarefas complexas, por exemplo, solicitamos que ele criasse uma tabela com os estados dos EUA, suas capitais e IDH;

13 de 16 O Novo Bing é capaz de criar tabelas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O Novo Bing é capaz de criar tabelas — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 13. Você também pode pedir para o chatbot resumir materiais extensos ou audiovisuais, como artigos, livros ou até mesmo filmes. Aqui, pedimos para ele resumir os filmes de Star Wars;

14 de 16 O usuário pode solicitar o resumo de materiais extensos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O usuário pode solicitar o resumo de materiais extensos — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 14. O chat pode ajudar na criação de conteúdos para blogs. No exemplo a seguir, solicitamos que escrevesse sobre a temporada 2023–24 da NBA;

15 de 16 O Novo Bing pode ajudar na criação de conteúdos para blogs — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre O Novo Bing pode ajudar na criação de conteúdos para blogs — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Passo 15. Por fim, solicitamos ajuda para escrever um e-mail para vaga de emprego e a plataforma forneceu dicas — e exemplos — pertinentes.

16 de 16 A plataforma pode ajudar a criar um e-mail profissional para vaga de emprego — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre A plataforma pode ajudar a criar um e-mail profissional para vaga de emprego — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Com informações de Bing.

