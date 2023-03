É possível usar o ChatGPT para diversas finalidades diferentes - entre elas, para puxar assunto no Tinder ou em outros apps de relacionamento. Conversando com o chatbot pelo navegador do celular, em alguns passos simples, você pode conseguir uma ajuda rápida para quebrar o gelo e iniciar conversas. Vale lembrar que a ideia aqui não é usar a inteligência artificial da OpenAI para conduzir a conversa toda, nem mesmo enganar seu match: o robô deve ser usado apenas como um auxiliar. Ainda, vale lembrar que ele tem algumas limitações, como banco de dados até 2021. Nas próximas linhas, aprenda a usar o ChatGPT para puxar assunto no Tinder.

1 de 7 Como usar o ChatGPT para puxar assunto no Tinder — Foto: Getty Images Como usar o ChatGPT para puxar assunto no Tinder — Foto: Getty Images

Para criar assunto a partir da bio do match

A bio do Tinder é a parte do perfil em que a pessoa se descreve, e você pode usá-la a seu favor no momento de puxar assunto com alguma ajudinha do bot da OpenAI. Para isso, abra o ChatGPT e fale com ele sobre a conversa que está tentando iniciar. Depois, cole a bio do seu match e peça ao chat que faça alguma brincadeira relacionada a ela.

Outra opção é destacar alguma característica que você e o seu match tenham em comum e, então, pedir ao chatbot para iniciar uma interação baseada nisso. Também é possível solicitar que a inteligência artificial faça sugestões gerais de como iniciar a conversa baseada naquela bio.

2 de 7 Usando o ChatGPT para explorar a bio do seu match no Tinder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Usando o ChatGPT para explorar a bio do seu match no Tinder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Ao encontrar a resposta que você deseja, é só enviar para o crush. Mas lembre-se: ao obter uma reação, não se esqueça de deixar o match ciente de que o tópico foi gerado pelo chatbot. Assim, uma opção é dizer: “Eu não sabia direito como puxar assunto, então pedi algumas dicas para o ChatGPT usando a sua bio”. A partir daí, o papo pode inclusive ser sobre inteligência artificial.

Fazer perguntas sobre times de futebol, música ou outros assuntos

Uma dica interessante é perguntar ao ChatGPT sobre assuntos que possivelmente interessem o seu match. Repare, por exemplo, se a pessoa que você curtiu tem algum time de futebol ou música preferida. Então, vá no chatbot da OpenAI e faça perguntas sobre esse tópico - como qual é o melhor jogador da equipe em questão ou qual é a maior torcida do Brasil. Depois, leve as respostas ao match e pergunte o que ele achou.

Outra possibilidade é pedir ao ChatGPT para elaborar perguntas sobre diferentes assuntos para você. Veja abaixo um exemplo disso.

3 de 7 Perguntas interessantes para fazer ao crush feitas pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Perguntas interessantes para fazer ao crush feitas pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Pedir para o ChatGPT fazer rankings

Quando a conversa já está mais avançada e você está planejando um encontro com o seu match, encontrar boas opções que ambos gostam é fundamental para tornar esse momento ainda mais especial. Nesse sentido, você pode pedir ao chatbot que faça listas para ajudar nessa parte da conversa, como restaurantes interessantes em determinada cidade, filmes para assistir com o crush, melhores praias para visitar perto etc.

Mostre as opções para o seu match e diga que pediu algumas ideias para o ChatGPT. Aponte o que você gosta ou não gosta na lista e peça a opinião da outra pessoa para que vocês consigam planejar o melhor passeio juntos.

4 de 7 ChatGPT dá dicas de filmes para assistir com o crush — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves ChatGPT dá dicas de filmes para assistir com o crush — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Escrever uma música ou um poema

Uma possibilidade divertida do ChatGPT é usá-lo para fazer músicas e poemas. Assim, se o seu crush tem interesse nesses assuntos, essa pode ser uma interação proveitosa, que vai fazer a conversa render. Peça ao ChatGPT para produzir esse tipo de conteúdo levando em consideração algo que a outra pessoa goste - por exemplo: “escreva um poema para o meu crush sobre uma viagem ao Egito”, caso ela tenha uma foto no local.

Na hora de apresentar a criação, você já pode explicar sua origem. Uma ideia é: “pedi ao ChatGPT para criar esse poema. O que você achou?”.

5 de 7 Poema para o crush escrito pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Poema para o crush escrito pelo ChatGPT — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Pedir dicas de assuntos para puxar

Se você simplesmente não tem ideia do que dizer para o seu match, o ChatGPT é excelente para sugerir tópicos extremamente variados. Peça a ele para criar uma lista de assuntos interessantes para interagir com o crush, e escolha as opções que fizerem mais sentido para você. No momento da conversa, diga que o ChatGPT sugeriu que vocês conversassem sobre determinado tema, e que você gostou muito da ideia.

6 de 7 Dicas do ChatGPT para puxar assunto com o crush no Tinder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Dicas do ChatGPT para puxar assunto com o crush no Tinder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Perguntando fun facts sobre temas aleatórios

Outra forma de fazer uma conversa fluir é trazendo fatos curiosos sobre temas diversos. As pessoas costumam ter muito interesse em curiosidades aleatórias, e isso pode se tornar o assunto para uma boa conversa. Peça ao ChatGPT para fazer uma lista com perguntas e respostas sobre tópicos curiosos de diversas áreas.

Fale para o seu match que usou o chat para descobrir algumas coisas incríveis e queria compartilhar com ele. Uma opção é fazer as perguntas sem dizer as respostas e desafiar a pessoa a tentar responder. Vale lembrar de conferir a veracidade das informações em uma fonte confiável.

7 de 7 Fun Facts feitos pelo ChatGPT para perguntar ao match no Tinder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Fun Facts feitos pelo ChatGPT para perguntar ao match no Tinder — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Com informações de Insider e Showmetech

