Como vender milhas aéreas? Veja os melhores sites para negociar

1 de 4 Plataformas online permitem vender e comprar milhas pela Internet; conheça os melhores sites para negociar — Foto: Reprodução/Unsplash/JESHOOTS Plataformas online permitem vender e comprar milhas pela Internet; conheça os melhores sites para negociar — Foto: Reprodução/Unsplash/JESHOOTS

1. MaxMilhas

MaxMilhas (maxmilhas.com.br) é um dos sites mais conhecidos para vender milhas Smiles (Gol), Tudo Azul (Azul) e Latam Pass (da Latam). A plataforma também compra milhas aéreas de companhias estrangeiras, como a TAP. Para vender seus pontos, é preciso primeiro fazer um cadastro no site: clique em "Entrar" na página inicial e, em seguida, em "Criar uma nova conta". Na próxima tela, insira o seu e-mail e CPF. Depois, preencha todas as suas informações pessoais e finalize em "Cadastrar".

Uma vez logado na plataforma, clique em "Vender Milhas", na barra superior do site, selecione o programa de fidelidade e a quantidade de milhas e pressione o botão "Cotar agora". Para continuar com a venda, é preciso optar entre duas modalidades: a "rápida", na qual o vendedor informa quantas milhas deseja vender e a MaxMilhas define o preço, e a "convencional", na qual é possível escolher os detalhes da venda.

Em seguida, sua oferta será analisada pela equipe da MaxMilhas. Em caso de aprovação, você receberá o pagamento dois dias após a oferta ou em até 45 dias após a emissão da passagem, dependendo da modalidade da venda escolhida no momento do cadastro.

2 de 4 MaxMilhas é site para vender milhas e encontrar passagens com desconto — Foto: Reprodução/Kátia Moura MaxMilhas é site para vender milhas e encontrar passagens com desconto — Foto: Reprodução/Kátia Moura

A MaxMilhas também permite comprar passagens com descontos, além de bilhetes para hotéis, resorts e outras acomodações. Os usuários ainda conseguem encontrar planos promocionais com pacotes com passagens, hospedagens e passeios.

No Reclame Aqui, a empresa apresenta nota geral 7,7, e o índice de solução das reclamações é de 85,5%. Além disso, 69,8% dos consumidores disseram que voltariam a fazer negócio com a plataforma.

2. HotMilhas

HotMilhas (www.hotmilhas.com.br) é um site para comprar e vender milhas aéreas dos programas LATAM Pass, Smiles e Tudo Azul — ou seja, apenas clientes dessas companhias aéreas podem vendê-las. Para negociar os pontos, é preciso fazer uma cotação usando o formulário disponível no site.

O processo é simples: acesse o site, insira o seu e-mail, selecione o programa e a quantidade de milhas que deseja vender. Em seguida, clique em "Cotar agora". Feito isso, você receberá um e-mail com o botão "Cadastre-se agora", pelo qual será possível criar uma conta na plataforma.

3 de 4 HotMilhas é um intermediador para a venda de milhas. — Foto: Reprodução/Kátia Moura HotMilhas é um intermediador para a venda de milhas. — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Após o envio dos dados, o usuário receberá a uma proposta comercial pelo correio eletrônico e, caso a aceite, precisará escolher entre as formas de pagamento. É possível decidir entre "agendado" (na qual o comprador pode usar as milhas a qualquer momento) e antecipado (na qual as milhas só podem ser usadas depois do pagamento).

É difícil determinar o valor unitário de cada milha na HotMilhas, já que o preço pode variar de acordo com a demanda pelos pontos e com a cotação das moedas estrangeiras. A plataforma apresenta nota de 8,3 no Reclame Aqui, além do selo "RA1000", que destaca empresas com excelentes índices de atendimento. O índice de solução das reclamações é de 90,4%, e 75,9% dos consumidores disseram que voltariam a fazer negócio.

3. BankMilhas

O BankMilhas (bankmilhas.com.br) é um intermediador para a venda de pontos dos programas Latam Pass, Smiles, Tudo Azul e TAP MIles & Go. Para utilizá-lo, basta acessar o site e preencher as informações com a quantidade de milhas dos programas de que você faz parte. Depois, deve-se inserir o seu e-mail, clicar em "Li e concordo com os termos de uso" e, por fim, em "Cotar Agora". Na sequência, aparecerá a cotação, com as duas opções de recebimento: antecipado e agendado.

4 de 4 BankMilhas pode mostrar em minutos a cotação para a venda de milhas. — Foto: Reprodução/Kátia Moura BankMilhas pode mostrar em minutos a cotação para a venda de milhas. — Foto: Reprodução/Kátia Moura

Depois de clicar em "Continuar com a venda", aparecerá uma tela para preenchimento de informações pessoais. Caso já tenha se cadastrado, basta clicar em "Eu já me cadastrei" e entrar com seu e-mail e senha para concluir o processo de venda. A BankMilhas apresenta uma nota de 7,9 no Reclame Aqui, com índice de solução das reclamações de 76,9%. Além disso, 69,2% dos consumidores disseram que voltariam a fazer negócio.

Com informações de MaxMilhas, HotMilhas e BankMilhas

