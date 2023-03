Confira 8 hábitos comuns que detonam a bateria do seu celular

Ficar sem bateria no celular pode ser um pesadelo para pessoas super conectadas. Ainda que hoje em dia esteja afastado o risco de vício de bateria é normal que com o passar do tempo o componente perca parte de sua capacidade e passe a entregar menos que o valor nominal descrito para o aparelho. Mas esse não é o único motivo para a bateria do celular acabar mais rápido que o comum.

É importante enfatizar que os problemas apresentados no artigo independem de marca. caso não sejam corrigidos, esses problemas podem acabar até se intensificando. Por isso, o TechTudo preparou uma lista com soluções para evitar que você fique sem bateria. Veja nas linhas a seguir.

2 de 10 A redução da capacidade da bateria pode acabar forçando o uso de carregadores portáteis — Foto: Elson de Souza/TechTudo A redução da capacidade da bateria pode acabar forçando o uso de carregadores portáteis — Foto: Elson de Souza/TechTudo

1. Colocar a tela no brilho máximo

O brilho da tela tem grande efeito no consumo da bateria. Quanto mais intenso, maior o uso da carga. Independente do tipo de tela utilizado, seja ela de LCD, Amoled ou Retina, há situações em que o brilho intenso é necessário, a exemplo do uso sob a luz do sol.

3 de 10 Brilho da tela no máximo pode ser um vilão do consumo de bateria — Foto: Reprodução/Samsung Brilho da tela no máximo pode ser um vilão do consumo de bateria — Foto: Reprodução/Samsung

Apesar disso, o uso prolongado do brilho máximo pode esgotar a bateria antes do esperado. Assim, sempre que possível, abaixe o brilho da tela ou utilize a função de "Brilho adaptável", que irá identificar a quantidade de luz necessária e adaptar o brilho para garantir a leitura da tela. No caso de telas OLED, pode ser uma boa ideia além de abaixar o brilho utilizar o modo noturno para diminuir a quantidade de luz emitida.

2. Rodar games muito pesados

Quanto mais exigente for o aplicativo, maior será o gasto de bateria, e os jogos não são exceção. Jogos mais pesados são executados na maior qualidade possível e tendem a aumentar o consumo da energia do aparelho. Portanto, a recomendação, nesses casos, é a conscientização do usuário, de que caso utilize o celular em excesso, longe de pontos de recarga, pode ficar sem energia e sem contato.

4 de 10 Jogos que utilizam a qualidade máxima no celular também podem consomir bastante energia — Foto: Divulgação/Epic Games Jogos que utilizam a qualidade máxima no celular também podem consomir bastante energia — Foto: Divulgação/Epic Games

É possível verificar quais aplicativos são os vilões do consumo de energia do celular por meio de apps que são voltados para essa finalidade, ou por meio das configurações do celular, que exibe quanto cada aplicativo exigiu do smartphone.

3. Depender de uma de telefonia inconsistente

5 de 10 Aplicativo da Vivo sinaliza a falta de conexão às redes — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues Aplicativo da Vivo sinaliza a falta de conexão às redes — Foto: Reprodução/Willian Rodrigues

A instabilidade da rede de dados pode ser mais do que um simples inconveniente e afetar também o consumo da bateria. Essa instabilidade pode ser causada em função da busca do sinal das torres de telefonia, quando o smartphone não encontra o sinal. É possível descobrir o motivo da instabilidade com passos simples nas principais operadoras do país (Vivo, Claro e Tim). Caso o problema persista, é possível conectar o celular ao Wi-Fi com o VoLTE ligado --- tecnologia que permite a comunicação por voz via sinal de rede 4G, mas que pode fazer uso de redes Wi-Fi comuns para fazer ligações.

4. GPS sempre ativo

6 de 10 Para economizar, GPS deve ser ligado apenas quando for utilizado — Foto: Reprodução/Freepik Para economizar, GPS deve ser ligado apenas quando for utilizado — Foto: Reprodução/Freepik

Diversos aplicativos, quando instalados, solicitam uma permissão para acessar a localização do smartphone, entre eles, mapas, delivery ou apps de namoro. Esses programas utilizam a localização do celular em tempo real, o que pode reduzir o tempo de bateria do aparelho. Por isso, pode ser necessário desativar o GPS quando não tiver intenção de usar aplicativos que necessitam dele. No Android, basta abrir a barra de notificações e desativar o ícone de localização. No iPhone, a opção fica em privacidade, dentro de ajustes.

5. Muitos programas em segundo plano

7 de 10 Aplicativos que rodam em segundo plano também podem contribuir para o consumo exagerado da bateria — Foto: Reprodução/Make Use Of Aplicativos que rodam em segundo plano também podem contribuir para o consumo exagerado da bateria — Foto: Reprodução/Make Use Of

Diversos aplicativos tem funções de monitorar ou controlar atividades em segundo plano, tais como calendário e antivírus. O inconveniente, porém, é que esses aplicativos também necessitam de energia para funcionar e acabam aumentando o consumo da energia do celular. Para evitar isso, basta colocar o celular em modo de economia de energia, que impede que aplicativos sejam executados em segundo plano. O inconveniente é que no modo de economia as notificações podem demorar um pouco mais para serem recebidas pelo celular.

6. Usar uma bateria antiga

8 de 10 A bateria deve ser trocada apenas em lojas autorizadas — Foto: TechTudo A bateria deve ser trocada apenas em lojas autorizadas — Foto: TechTudo

O óbvio também precisa ser dito. A bateria dos smartphones pode sofrer desgaste e ter sua saúde comprometida com o passar do tempo, sofrendo uma perda gradual da capacidade de carga. A condição pode ser comprovada com o uso de apps que vão medir a carga total e indicar ao usuário qual é hora de substituir a bateria. Mas lembre-se de realizar a troca apenas em lojas autorizadas pela marca do telefone, ou o barato pode sair caro com um componente defeituoso que pode acabar deteriorando todo o aparelho.

7. Deixar Bluetooth sempre ativo

9 de 10 Bluetooth pode se tornar um vilão, quando mantido sempre ligado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Bluetooth pode se tornar um vilão, quando mantido sempre ligado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O uso de conexões como o Bluetooth e o NFC é comum em smartphones. O Bluetooth, em geral, se conecta a dispositivos como controles, fones de ouvido e outros aparelhos, enquanto o NFC é popular no uso em pagamentos por aproximação. O motivo do Bluetooth ser um vilão da bateria é que ao ativá-lo ele buscará constantemente dispositivos para se conectar. Por isso, a recomendação é que ele só seja ligado no momento em que for usado. Assim, a bateria pode ser poupada.

8. Esquecer o sistema desatualizado

10 de 10 Atualizações de sistema podem ajudar na economia de bateria — Foto: Reprodução/TechTudo Atualizações de sistema podem ajudar na economia de bateria — Foto: Reprodução/TechTudo

A maioria das empresas de tecnologia mantém um cronograma para liberação de atualizações do sistema dos seus smartphones. Essas atualizações podem, muitas vezes, trazer melhorias no gerenciamento da bateria. Google, Apple, Samsung, entre outras, recomendam que o software esteja sempre atualizado para evitar consumo excessivo da carga e também corrigir bugs.

🎥 Celular caiu na água? Saiba o que fazer no vídeo abaixo