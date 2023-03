Conheça 10 filmes de animação para assistir online em 2023

Os filmes do gênero de animação têm presença garantida nas plataformas de streaming, seja no tradicional formato 3D das produções da Disney ou em versões alternativas. Obras como Gato de Botas, A Fera do Mar, Red: Crescer é Uma Fera e Pinóquio de Guillermo del Toro foram destaques na categoria de Melhor Animação do Oscar 2023 e fazem parte do catálogo de diversos serviços online.

A seguir, o TechTudo elenca filmes de animação recentes que valem a pena assistir. Todos foram bem pontuados pela crítica, mesmo que a avaliação do público não concorde sempre, e estão disponíveis nas plataformas Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e Telecine. Se você gosta desse gênero e ficou curioso em saber quais filmes estão na nossa lista, confira mais informações a seguir.

2 de 12 Pinóquio de Guilhermo del Toro foi vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2023 — Foto: Divulgação/Netflix Pinóquio de Guilhermo del Toro foi vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2023 — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Franquia Gato de Botas

No primeiro filme da franquia, que se passa antes do protagonista conhecer o Shrek, Gato (dublado por Alexandre Moreno) e a dupla Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa (todos com voz de Miriam Ficher) estão à caça da famosa gansa que bota ovos de ouro. Já no segundo filme, o protagonista felino está em uma enrascada: sua paixão pelo perigo lhe deixou com apenas uma vida. Para recuperá-las, ele terá que pedir ajuda da sua ex-parceira Kitty (Miriam Fischer) e do vira-lata tagarela Perrito (Marcos Veras) para encontrar a Estrela dos Desejos, que pode restaurar as vidas do personagem principal.

Gato de Botas (2011) está disponível na Netflix e tem como diretor Chris Miller (Tá Chovendo Hambúrguer). Já a sequência Gato de Botas 2: O Último Pedido (2022) está no Amazon Prime Video sob direção de Joel Crawford (Trolls: Dias de Festa). A primeira animação pontua 6,6 e a segunda 7,9 no IMDb. Enquanto no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 86% e 95%, respectivamente. Ambos são baseados no personagem de mesmo nome que estreou no segundo filme da saga Shrek (2001 - 2010).

3 de 12 A franquia Gato de Botas, spin-off de Shrek, é uma animação produzida pela DreamWorks — Foto: Reprodução/IMDb A franquia Gato de Botas, spin-off de Shrek, é uma animação produzida pela DreamWorks — Foto: Reprodução/IMDb

Red: Crescer É uma Fera

Essa história traz a jornada de amadurecimento de uma jovem menina de forma divertida e inusitada. Quando Meilin Lee (Nina Medeiros) fica nervosa, ou sente emoções intensas, ela se transforma em um urso vermelho gigante. Filha de imigrantes chineses, Lee convive com a pressão da mãe de se encaixar aos padrões. Agora, ela precisa aprender a controlar seus sentimentos ao mesmo tempo que vive a puberdade e entende seus relacionamentos com amigos e família.

A produção disponível no Disney+ foi indicada ao Oscar de Melhor Longa de Animação, mas perdeu para Pinóquio. A diretora Domee Shi já tem sucesso na premiação com Bao, que ganhou na categoria Melhor Curta-Metragem de Animação em 2019. O elenco original conta com um nome bem conhecido, Sandra Oh (Greys Anatomy), que interpreta a mãe de Meilin. Na dublagem brasileira, Flávia Alessandra é quem a interpreta. O filme possui avaliação 7 no IMDb e 95% no Rotten Tomatoes.

4 de 12 Disponível no Disney+, Red: Crescer é uma Fera destaca a cultura chinesa — Foto: Reprodução/IMDb Disponível no Disney+, Red: Crescer é uma Fera destaca a cultura chinesa — Foto: Reprodução/IMDb

Pinóquio

Com inúmeras versões do clássico, essa produção traz uma proposta diversificada da história. Neste cenário, Pinóquio (Pedro Burgarelli) é feito de madeiras por Geppetto (Carlos Silveira), mas ao invés de ser uma criança inocente e criativa, o boneco tem uma personalidade arteira e maldosa. No filme, sua jornada é de aprendizado e encontros com personagens como a Morte, que o faz entender as consequências de suas ações. Com uma narrativa diferente do conto tradicional, o final é surpreendente.

A obra é dirigida pelo cineasta mexicano Guillermo del Toro (A Forma da Água). Produzido e disponível na Netflix, o longa se destaca por ter vencido o Oscar de Melhor Animação em 2023 e mantém uma boa média nos sites agregadores. No IMDb, sua avaliação está em 7,6 e possui 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Entre os demais dubladores que se destacam no elenco estão Felipe Grinnan (My Little Pony: O Filme) como o Grilo e Marcelo Pissardini (Bob Esponja) como Conde Volpe.

5 de 12 Pinóquio de Guillermo del Toro apresenta uma versão alternativa do conto tradicional — Foto: Divulgação/Netflix Pinóquio de Guillermo del Toro apresenta uma versão alternativa do conto tradicional — Foto: Divulgação/Netflix

A Fera do Mar

O filme apresenta um mundo diferente do que conhecemos, com caçadores de monstros que se jogam ao mar para derrotar as feras. A protagonista Maisie Brumble (Nina Medeiros) entra escondida no navio de Jacob Holland (Thiago Longo) e encontra um dos bichos. No entanto, ele não parece ser do mal, mas, sim, uma criatura amigável que contraria os estereótipos em relação à aparência dos monstros. O caçador logo cria um vínculo com o bicho e começa a questionar se deve continuar com a profissão.

O longa indicado ao Oscar de Melhor Animação 2023 pode ser encontrado na Netflix. A direção do filme é de Chris Williams (Operação Big Hero), que no roteiro conta com a parceria de Nell Benjamin (Moana: Um Mar de Aventuras). No site IMDb, o filme está pontuado com 7,0. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica é de 94%. Fábio Azevedo (A Bela e a Fera) e Zeca Rodrigues (How I Met Your Mother) são outros dubladores no elenco.

6 de 12 Disponível na Netflix, A Fera do Mar destaca a importância da beleza interior — Foto: Reprodução/IMDb Disponível na Netflix, A Fera do Mar destaca a importância da beleza interior — Foto: Reprodução/IMDb

Os Caras Malvados

A obra conta a história de cinco animais que têm a fama de serem agressivos: Senhor Lobo (Romulo Estrela), Senhor Cobra (Sergio Guizé), Senhor Tubarão (Babu Santana), Senhor Tarântula (Nyvi Estephan) e Senhor Piranha (Luis Lobianc). Eles ganham a vida cometendo crimes, mas o grupo quer mudar essa visão. Eles farão várias boas ações para tornarem-se cidadãos dignos, mesmo que a sociedade demore para aceitar.

Baseado na saga de 16 livros best-sellers de mesmo nome, do escritor Aaron Blabey, a produção de comédia e aventura é produzida pela DreamWorks Animation. Com direção de Pierre Perifel (Bilby), o filme está disponível no streaming no Globoplay via Telecine. Apesar de não ir tão bem no site IMDb, com média 6,8 da avaliação do público, possui uma das melhores pontuações da crítica no Rotten Tomatoes, com 93% de aprovação.

7 de 12 Os Caras Malvados é uma adaptação para o cinema do best-seller de Aaron Blabey — Foto: Reprodução/Aaron Blabey Os Caras Malvados é uma adaptação para o cinema do best-seller de Aaron Blabey — Foto: Reprodução/Aaron Blabey

Lightyear

Buzz Lightyear (Marcos Mion) é um personagem que atua em missões espaciais. Em uma das viagens, ele comete uma falha que o leva para um planeta hostil com seus colegas. Buzz tenta a todo custo voltar para a Terra enquanto luta com o vilão Zurg, porém, toda vez que não consegue, anos se passam no planeta. Ao longo da experiência, o astronauta avalia o quanto vale a pena seguir na missão e perder a vivência com seus entes próximos no novo local.

O filme sob direção de Angus MacLane (Procurando Dory) é baseado nas histórias reais do brinquedo Buzz Lightyear, da sequência de filmes Toy Story. Todos podem ser assistidos no Disney+. A produção está na média no IMDb, com 6,1, mas no Rotten Tomatoes atinge 74% da crítica e 84% do público. Um destaque do elenco original está na interpretação da voz de Buzz, realizada por Chris Evans (Capitão América).

8 de 12 No filme solo de Buzz Lightyear, quem dá voz ao patrulheiro é ator Chris Evans, o Capitão América da Marvel — Foto: Divulgação/Disney+ No filme solo de Buzz Lightyear, quem dá voz ao patrulheiro é ator Chris Evans, o Capitão América da Marvel — Foto: Divulgação/Disney+

Tico e Teco: Defensores da Lei

Tico (Fabrício Vila Verde) e Teco (Marcelo Garcia) são dois esquilos que faziam sucesso em uma série de televisão infantil no passado (que realmente existiu em 1989), porém foram esquecidos. No mundo atual, que traz os antigos personagens em live-action, os dois estão brigados desde o cancelamento de sua série nos anos 90. No entanto, eles precisarão voltar a trabalhar juntos para salvar um antigo colega de um sequestro.

Produção do Disney+, Tico e Teco: Defensores da Lei venceu o Emmy de Melhor Telefilme do ano em 2022. A direção deste filme de comédia e aventura é do cineasta Akiva Schaffer (Lonely Island e os Irmãos Bash). Nos sites de avaliação, atinge média 7 no IMDb e 80% no Rotten Tomatoes. Entre outros nomes do elenco brasileiro de dubladores estão Fernanda Baronne (The Vampire Diares), Mauro Ramos (O Rei Leão) e Jorge Vasconcellos (Carros 2).

9 de 12 Tico e Teco: Defensores da Lei está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/IMDb Tico e Teco: Defensores da Lei está disponível no Disney+ — Foto: Reprodução/IMDb

Franquia Os Minions

Esta sequência de filmes iniciou em 2015 quando os minions estavam tristes à procura de um novo mestre. Então, eles vão para uma convenção e participam de uma seleção para trabalharem para Scarlet Overkill (Adriana Esteves), uma vilã que quer dominar o mundo. Já em Minions 2: A Origem de Gru (2022), nos anos 70, os minions ajudam o malvado Gru (Leandro Hassum), ainda criança, a realizar suas primeiras missões para se tornar um grande líder do mal.

Enquanto o primeiro filme está disponível no Amazon Prime Video, o segundo está no Globoplay via Telecine. Pierre Coffin e Kyle Balda comandaram as duas produções, assim como nos demais filmes da saga Meu Malvado Favorito. Quanto às repercussões nos sites oficiais de avaliação, o primeiro filme alcançou 6,4 no IMDb e 6,5 no segundo. No Rotten Tomatoes, Minions teve um desempenho ruim, com 55% de qualificação pela crítica, enquanto a sequência superou as expectativas, com 70% de aprovação.

10 de 12 Em Minions 2: A Origem de Gru, o malvado favorito começa a realizar suas primeiras missões — Foto: Reprodução/Metacritic Em Minions 2: A Origem de Gru, o malvado favorito começa a realizar suas primeiras missões — Foto: Reprodução/Metacritic

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial

No subúrbio do estado americano do Texas, em 1969, o estudante do colegial Stanley (Cláudio Galvan) é convocado para participar de uma missão espacial antes do emblemático Apollo 11 acontecer, sendo a primeira pessoa a pisar no espaço. Esta versão destaca a jornada da missão de forma exata, mas por uma visão cheia de sonhos e fantasias de um jovem apaixonado pelo universo.

Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial está disponível na Netflix e pode ser diferente do que os consumidores dos desenhos tradicionais estão acostumados. A produção foi desenvolvida em formato que mistura 2D com rotoscopia, método de desenhar animações seguidas de referências reais filmadas, pelo diretor e roteirista Richard Linklater (Antes do Amanhecer). No Rotten Tomatoes, teve aprovação de 91% pela crítica, enquanto no IMDb, foi avaliado em 7,2.

11 de 12 Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial mistura o formato 2D com a rotoscopia — Foto: Reprodução/Netflix Apollo 10 e Meio: Aventura na Era Espacial mistura o formato 2D com a rotoscopia — Foto: Reprodução/Netflix

Belle

Belle (Kaho Nakamura na voz original) é um anime de drama que conta a história de uma jovem chamada Suzu que entra em um mundo virtual chamado U. Diferente da vida real onde é tímida e não consegue falar em público, no mundo virtual ela é uma cantora famosa. A realidade tecnológica, embora a auxilie a soltar sua voz, prejudica a forma que a menina se relaciona com o mundo real.

O filme japonês foi lançado em 2021 no país, mas só chegou ao Brasil pela Netflix em 2022 com legendas. A produção foi dirigida por Mamoru Hosoda (Guerras de Verão, Crianças Lobo) e é uma crítica às dependências dos jovens às redes sociais. No site IMDb, está com nota 7,1, enquanto no Rotten Tomatoes ganha 95% de aprovação da crítica.

12 de 12 O anime japonês Belle, pode ser encontrado na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix O anime japonês Belle, pode ser encontrado na Netflix — Foto: Reprodução/Netflix