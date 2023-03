Conheça 10 séries turcas para assistir na Netflix em 2023

Assim como as novelas mexicanas e os doramas coreanos, os seriados turcos fazem sucesso entre o público nas plataformas de streaming. A Netflix resolveu apostar neste mercado ao trazer para o catálogo brasileiro dezenas de filmes e séries realizadas no país eurasiático. Mais do que as novelas românticas turcas já conhecidas mundo afora, como Amor e Honra ( Globoplay ), o serviço de streaming investiu na produção original de obras dos mais diversos gêneros, como drama, suspense, romance adolescente, terror e ficção científica.

No quesito séries destacam-se na Turquia títulos como Love 101, Ascensão: Império Otomano, Cabeça Quente, Fatma, entre outras produções disponíveis na Netflix. Nesta lista organizada pelo TechTudo, você confere esses e outros seriados que valem a pena maratonar no streaming e conhecer o vasto catálogo de filmes e séries de origem turca.

1 de 11 Cena da série dramática 8 em Istambul. País do continente europeu e asiático tem se destacado nas produções dramáticas em filmes e séries — Foto: Reprodução/IMDb Cena da série dramática 8 em Istambul. País do continente europeu e asiático tem se destacado nas produções dramáticas em filmes e séries — Foto: Reprodução/IMDb

Love 101

Séries teens no colegial são sucesso na Netflix, como Sex Education, Elite, Rebelde e Blood & Water. Para completar a lista de produções de quem é fã do subgênero, vem da Turquia o seriado exclusivo da plataforma Love 101. Criação da diretora Meriç Acemi (Asas da Ambição), lançado em abril de 2020 o título tem duas temporadas com 16 episódios ao todo. Estão no elenco principal Alina Boz (Marsali: O Protetor), Mert Yazicioglu (Jogos Virtuais: O Início), Kubilay Aka (Çukur), Selahattin Pasali (A Escolha), Ipek Filiz Yazici (Segredos de Família) e Pinar Deniz (Yargi).

Localizada no fim da década de 1990, o seriado acompanha a rotina de um grupo de estudantes desajustados em uma escola rigorosa: Osman (Pasali), um garoto privilegiado e soberbo; Eda (Boz), uma garota durona e com problemas financeiros; Sinan (Yazicioglu), que age de forma inconsequente com a vida; e Kerem (Aka), um atleta violento. Entre problemas na escola e fora dela, a jornada do quarteto abarca questões como amor, amizade e inconformismo. Love 101 tem avaliação de 7,4 no IMDb e aprovação de 83% do público no Rotten Tomatoes.

2 de 11 Em Love 101, um grupo de adolescentes inconformados com o rígido sistema da escola enfrentam uma jornada de autoconhecimento e rebeldia contra as normas — Foto: Reprodução/IMDb Em Love 101, um grupo de adolescentes inconformados com o rígido sistema da escola enfrentam uma jornada de autoconhecimento e rebeldia contra as normas — Foto: Reprodução/IMDb

Fatma

Na linha das produções policiais, um dos destaques é a minissérie Fatma. O título foi lançado em abril de 2021 e contém apenas seis episódios com duração entre 39 e 47 minutos - ideal para quem gosta de produções rápidas de maratonar. O exclusivo da Netflix é uma criação de Özer Feyzioğlu (Kesisme: Iyi Ki Varsin Eren) e Özgür Önürme (Akvaryum). Estão no elenco Burcu Biricik (Kuzgun), Mehmet Yilmaz Ak (Halka), Mustafa Konak (Saygi), Aylam Orian (Ford vs. Ferrari) e mais.

Fatma Yılmaz (Biricik) é uma faxineira considerada suspeita de um assassinato. Antes do crime, a protagonista estava em busca de informações sobre o paradeiro do marido, Zafer (Ferit Kaya), que desapareceu após deixar a prisão. Aos poucos, é mostrado como a "mulher da limpeza", como era chamada, chegou tão longe para reencontrar o companheiro. Na avaliação do público, Fatma tem nota 7,4 no IMDb e 88% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

3 de 11 Fatma é uma faxineira que embarca numa investigação violenta para descobrir onde está seu marido — Foto: Reprodução/IMDb Fatma é uma faxineira que embarca numa investigação violenta para descobrir onde está seu marido — Foto: Reprodução/IMDb

50M2

Crime, drama, suspense e um leve tom de comédia integram o enredo de 50M2, série de ação dirigida e escrita por Burak Aksak (Isler Güçler) e Selçuk Aydemir (Kara Bela). O título exclusivo da Netflix tem até o momento uma temporada, que foi lançada em janeiro de 2021, com oito episódios. Estão presentes no elenco principal Engin Öztürk (O Último Guardião), Cengiz Bozkurt (Busca Implacável 2), Aybüke Pusat (Söz), Tolga Tekin (Entre Irmãos), Yigit Kirazci (O Amor Adora Coincidências 2) e Jolene Andersen (A Rainha do Sul).

O assassino de aluguel Sombra (Engin Öztürk) está confuso sobre sua real identidade e passa a investigar seu passado. A curiosidade do criminoso incomoda o chefão do crime Servet (Kürşat Alnıaçık), que age de forma paternal com Sombra para que ele seja seu serviçal. Destinado a deixar o mundo do crime e se autoconhecer, Sombra assume uma alfaiataria cujo dono morreu e faz amizade com os vizinhos do estabelecimento. 50M2 tem nota 6,9 no IMDb e aprovação de 89% da audiência no Rotten Tomatoes.

4 de 11 Sombra é um assassino que está em busca do seu passado em 50M2 — Foto: Reprodução/JustWatch Sombra é um assassino que está em busca do seu passado em 50M2 — Foto: Reprodução/JustWatch

Ascensão: Império Otomano

Para quem gosta de épicos históricos, uma boa pedida é a série Ascensão: Império Otomano, lançada em janeiro de 2020. O drama documental histórico narra os conflitos militares do Império Otomano na região da Constantinopla (atual Istambul) durante o século XV.

Dividida em duas temporadas com seis episódios cada, a produção media cenas de batalhas com entrevistas de historiadores acerca do período. Estão no elenco principal Cem Yigit Uzümoglu (O Último Guardião), Tommaso Basili (Leonardo), Daniel Nuță (Watcher), Ali Gözüşirin (Her Yerde Sen), Tuba Büyüküstün (Dinheiro Sujo e Amor) e Osman Sonant (Cabeça Quente).

5 de 11 Drama documental narra os conflitos militares na região da Constantinopla durante o Império Otomano — Foto: Reprodução/IMDb Drama documental narra os conflitos militares na região da Constantinopla durante o Império Otomano — Foto: Reprodução/IMDb

A primeira temporada de Ascensão mostra em detalhes a conquista da Constantinopla por Maomé II (Üzümoğlu) em 1453, quando o território ainda fazia parte do Império Bizantino (330 a.C. - 1453 d.C). Já na segunda temporada, que se passa quase 10 anos depois, o império de Maomé II invade a Valáquia, província romena liderada por Vlad, o Empalador (Nuță), após o tirano romeno trucidar tropas turcas no campo de batalha. Ascensão: Império Otomano tem nota 7,9 no IMDb e 86% de aprovação da audiência no Rotten Tomatoes.

A Lenda de Shahmaran

Romance e fantasia sombria estão unidos na trama de A Lenda de Shahmaran, produção lançada em janeiro deste ano e com direção de Umur Turagay (Cabeça Quente). A produção tem oito episódios onde lendas folclóricas da região do Oriente Médio fazem parte da trama, de forma similar ao seriado brasileiro Cidade Invisível (Netflix). Estão no elenco Serenay Sarikaya (Fi), Burak Deniz (Marasali: O Protetor), Mustafa Ugurlu (Agir Roman), Mahir Günsiray (Kaybolan Yillar), entre outros.

Decidida a encontrar seu avô, a professora Şahsu (Sarikaya) vai até a cidade onde ele mora para saber porque ele abandonou a família anos atrás. Mas ao chegar lá, a protagonista dá de cara com uma comunidade religiosa que adora Shahmaran, uma criatura mística de origem persa. No mesmo ambiente, Şahsu conhece Maran (Deniz), um misterioso homem que pode mostrar que a criatura não é tão folclórica quanto a professora pensa. A Lenda de Shahmaran tem nota 5,1 no IMDb e aprovção do público de 91% no Rotten Tomatoes.

6 de 11 Romance e fantasia sombria se misturam em A Lenda de Shahmaran — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Romance e fantasia sombria se misturam em A Lenda de Shahmaran — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

8 em Istambul

Apesar de ter poucos episódios, o conteúdo de 8 em Istambul não se difere das novelas vistas no Brasil. A obra do diretor e roteirista Berkun Oya (Quatro Gerações) é repleta de núcleos dramáticos protagonizados por diferentes atores em ambientações variadas. A minissérie foi lançada em novembro de 2020 e tem no elenco principal Öykü Karayel (Dust), Fatih Artman (Behzat Ç. Ankara Yaniyor), Funda Eryigit (Aden), Defne Kayalar (20 Dakika), Settar Tanriögen (O Bandido) e Bige Önal (Bozkir).

Em Istambul, capital da Turquia, pessoas de diferentes realidades socioeconômicas se reúnem em situações adversas. O foco da trama está em Meryem (Karayel), uma jovem faxineira que vive com a família na periferia da capital. Ela faz consultas com a psiquiatra Peri (Kayalar), cuja experiência de vida é totalmente diferente de Meryem. Aos poucos, as histórias da faxineira se conectam com outros personagens da série. 8 em Istambul tem nota 8,5 no IMDb e 100% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

7 de 11 A protagonista Meryem é uma faxineira que repensa sua vida após fazer consultas numa psiquiatra — Foto: Reprodução/JustWatch A protagonista Meryem é uma faxineira que repensa sua vida após fazer consultas numa psiquiatra — Foto: Reprodução/JustWatch

O Segredo do Templo

Outra série que usa dos ritos e tradições turcas num enredo de suspense e fantasia é O Segredo do Templo. O título lançado em dezembro de 2019 tem até o momento três temporadas, com a última estreada em junho de 2021. O Segredo é uma adaptação do best-seller turco Dünyanın Uyanışı (Despertar do Mundo, em tradução livre), da autora Şengül Boybaş. Integram o elenco Beren Saat (Amor Proibido), Mehmet Günsür (O Amor Adora Coincidências), Melisa Senolsun (LCV), Metin Akdülger (Medcezir), Civan Canova (Fatmagül: A Força do Amor), Basak Köklükaya (Küçük Kiyamet), e mais.

A artista plástica Atiye (Saat) insere constantemente em suas obras um símbolo enigmático formado por dois círculos conectados. Ao investigar sobre a origem deste símbolo, ela conhece uma pesquisa arqueológica que encontrou registros históricos com o mesmo desenho. Agora, resta saber porque Atiye tem uma conexão mística com essa arte. O Segredo do Templo tem nota 7,0 no IMDb e aprovação da audiência de 86% no Rotten Tomatoes.

8 de 11 O Segredo do Templo une romance e fantasia com lendas típicas da região turca — Foto: Reprodução/JustWatch O Segredo do Templo une romance e fantasia com lendas típicas da região turca — Foto: Reprodução/JustWatch

Cabeça Quente

Séries distópicas são conhecidas pelas produções realizadas nos Estados Unidos e Reino Unido, como O Conto de Aia (Star+) e Ruptura (Apple TV+). Ao descentralizar o local dessas produções, a série Cabeça Quente mostra que na Turquia há espaço para o subgênero no país. Mert Baykal (Fi) e Umur Turagay (A Lenda de Shahmaran) estão na direção do seriado, que tem no elenco Osman Sonant (A Ascensão do Império Otomano), Hazal Subasi (Halka), Sevket Çoruh (Usta) e Kubilay Tunçer (O Conto das Três Irmãs).

A primeira temporada tem apenas oito episódios e foi lançada em 2022. Na trama, um vírus que afeta a comunicação entre as pessoas se espalha rapidamente pelo mundo. O letrista Murat Siyavus (Sonant) parece ser o único que é imune à doença. Porém, o que deveria ser uma benção se transforma em problema, pois Murat é perseguido por homens estranhos que possuem ligação com o surto. Cabeça Quente tem nota 7,2 no IMDb e aprovação da audiência de 88% no Rotten Tomatoes.

9 de 11 Cabeça Quente é uma surpresa da Turquia para quem gosta de obras distópicas de ficção científica — Foto: Reprodução/IMDb Cabeça Quente é uma surpresa da Turquia para quem gosta de obras distópicas de ficção científica — Foto: Reprodução/IMDb

The Club

Outro drama familiar de destaque na Netflix é The Club, produção de época dirigida por Zeynep Günay (A Noiva de Istambul) e Seren Yüce (Takva). A primeira temporada foi dividida em duas partes: a primeira com seis episódios e lançada em novembro de 2021; já a segunda teve estreia em janeiro de 2022 com quatro capítulos. Estão no elenco Gökçe Bahadır (Dedemin Insanlari), Barış Arduç (Kuzgun), Asude Kalebek, Salih Bademci (Barda) e mais.

A trama se passa em Istambul na década de 1950. Matilda Aseo (Bahadır) é uma mulher judia, que no passado foi impedida de criar a filha Raşel (Kalebek) após ter sido presa. Ao obter liberdade, Matilda conseguiu um trabalho em uma boate e usa do dinheiro para sustentar a filha. Mas certos fantasmas do passado voltam para atormentar a vida da protagonista, ao mesmo tempo em que ela tentar ser uma boa mãe para Raşel. The Club tem nota 7,8 em avaliação do público no IMDb.

10 de 11 Raşel (Asude Kalebek) é uma jovem que perdeu a infância ao lado da mãe Matilda após esta ter sido presa sob circunstâncias misteriosas — Foto: Reprodução/IMDb Raşel (Asude Kalebek) é uma jovem que perdeu a infância ao lado da mãe Matilda após esta ter sido presa sob circunstâncias misteriosas — Foto: Reprodução/IMDb

Meia-Noite no Hotel Pera Palace

O Pera Palace Hotel é um prédio histórico localizado no lado europeu da Turquia, construído em 1892. Sua importância na cultura popular turca é tanta que os diretores Emre Şahin (Ascensão: Império Otomano) e Nisan Dag (Rebel Music) colocaram o hotel como ambiente principal do drama histórico Meia-Noite no Hotel Pera Palace. Lançado em março de 2022 e com oito episódios, a produção tem no elenco Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Pasali, James Chalmers, entre outros.

No aniversário de 130 anos do Pera Palace, a jornalista Esra (Kaya) é chamada para escrever um artigo sobre a data comemorativa. Ela vai até o local e conversa com o atual gerente do prédio, Ahmet (Tansu Biçer). No entanto, a jornalista está curiosa em saber sobre uma tentativa de assassinato ocorrida no mesmo prédio em 1919. Após passar a noite em um dos quartos, ela acorda no mesmo ano do crime, e agora pode investigar o que de fato ocorreu. Meia-Noite no Hotel Pera Palace tem nota 7 no IMDb e aprovação do público de 90% no Rotten Tomatoes.

11 de 11 A jornalista Esra investiga uma conspiração histórica ocorrida no Hotel Pera Palace — Foto: Reprodução/IMDb A jornalista Esra investiga uma conspiração histórica ocorrida no Hotel Pera Palace — Foto: Reprodução/IMDb

