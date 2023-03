Conhece o drone pintor? Veja este e outros 5 usos curiosos do aparelho

Os drones conquistaram os consumidores – principalmente aqueles com câmera . Filmagens e fotos feitas com este tipo de equipamento estão tão populares que já existe até uma premiação anual da categoria, o Drone Photo Awards . Porém, o que muitos compradores ainda não sabem é que esses dispositivos são capazes de realizar muito mais tarefas. Na área industrial, funções como a entrega de mercadorias e o controle de armazéns já são comuns.

Embora essas outras atividades ainda não sejam tão conhecidas pelo público geral, muitas empresas apostam no poder do pequeno acessório para variadas tarefas. Veja a matéria que o TechTudo preparou com seis coisas interessantes que um drone é capaz de fazer.

1 de 7 Drones são usados comumente para fotos e vídeos; contudo, existem outras funcionalidades que podem surpreender — Foto: Reprodução/Triangula Drones são usados comumente para fotos e vídeos; contudo, existem outras funcionalidades que podem surpreender — Foto: Reprodução/Triangula

1. Inspecionar aeronaves

2 de 7 Drones já são usados pela Airbus para identificar avarias em modelos de aviões — Foto: Divulgação/Amazon Drones já são usados pela Airbus para identificar avarias em modelos de aviões — Foto: Divulgação/Amazon

A multinacional Airbus optou pelo uso de drones para verificar possíveis avarias em jatos comerciais. Ao sobrevoar as aeronaves, o pequeno acessório consegue identificar arranhões, peças danificadas ou qualquer outro tipo de estrago que possa interferir no uso do avião.

É importante ressaltar que os drones não substituem a mão de obra técnica. Ainda existem especialistas por trás desse serviço, que verificam as imagens captadas e analisam as avarias encontradas nos jatos. Não foi desenvolvida, até então, uma inteligência artificial capaz de avaliar a gravidade de qualquer dano nos aviões.

2. Identificar explosivos

3 de 7 Cientistas britânicos estudam o uso de drones para identificar minas explosivas em regiões de conflito armado — Foto: Divulgação/DJI Cientistas britânicos estudam o uso de drones para identificar minas explosivas em regiões de conflito armado — Foto: Divulgação/DJI

Em países onde ainda existe conflito armado ou grande incidência de comércio ilegal de armamentos, drones podem ser usados para identificar possíveis explosivos. As imagens são capazes de verificar se existe alguma mina explosiva em solo, que possam colocar em risco soldados ou até mesmo pessoas comuns.

Cientistas britânicos começaram a realizar testes com esse intuito para ajudar regiões com conflito armado. Isso garante mais segurança para o país, além de ser mais uma ferramenta de proteção tecnológica e simples.

3. Pintar murais ao ar livre

4 de 7 Drones estão sendo desenvolvidos para realizar pinturas em grandes murais — Foto: Divulgação/FoodPanda Drones estão sendo desenvolvidos para realizar pinturas em grandes murais — Foto: Divulgação/FoodPanda

Drones com capacidade artística já estão em uso. Em Montreal, no Canadá, pesquisadores da área de ciência da computação desenvolveram um sistema em que a pequena aeronave reproduz desenhos em grandes murais, assim como grafiteiros e outros artistas do mundo. A técnica usada é conhecida como pontilhismo, muito comum inclusive entre tatuadores.

De modo geral, esses drones possuem braços que seguram uma esponja embebida de tinta, que pintam grandes murais. Os desenhos reproduzidos foram programados pelos cientistas e podem ser feitos pelos pequenos dispositivos voadores.

4. Pulverizar plantações

5 de 7 Através da imagens capturadas pelos drones é possível identificar problemas na fazenda — Foto: Divulgação/Multilaser Através da imagens capturadas pelos drones é possível identificar problemas na fazenda — Foto: Divulgação/Multilaser

O agronegócio também pode ser beneficiado pelos drones. Isso porque as pequenas aeronaves mapeiam toda a área que pertence a uma fazenda, independente do tamanho. Quando se trata de lugares com muitos hectares, esse acessório facilita a identificar problemas de irrigação ou de pragas, por exemplo.

Com as imagens captadas pelo drone fica mais fácil avaliar o estado da fazenda e se é necessário entrar com alguma ação em determinado hectare. Quando essa inspeção é feita pelos próprios trabalhadores locais, pode ser que demore mais ou não seja identificado o problema.

5. Gerenciar estoques

6 de 7 As imagens reproduzidas pelos drones também são usadas para verificar o estado do estoque de um armazém — Foto: Divulgação/Intel As imagens reproduzidas pelos drones também são usadas para verificar o estado do estoque de um armazém — Foto: Divulgação/Intel

Um estoque de grandes proporções precisa ter sua logística bem definida. Embora os sistemas de gerenciamento de armazéns sejam bastante avançados, o uso de drones pode colaborar com o mapeamento de entradas e saídas do local, além de identificar avarias e outros problemas dentro do estoque.

Caixas que foram empilhadas incorretamente, inadequações no ambiente para o armazenamento de mercadorias, entre outras situações podem ser identificadas através das imagens dos drones. Por isso, alguns estoques já usam o dispositivo como braço direito do trabalho.

6. Vigiar casas e condomínios

7 de 7 Drones podem ser usados para vigiar casas e condomínios — Foto: Divulgação/DJI Drones podem ser usados para vigiar casas e condomínios — Foto: Divulgação/DJI

Por fim, os drones podem ser os seguranças ideais para a sua casa. Condomínios em todo o mundo já adotaram essa tecnologia como uma aliada, visto que as imagens aéreas podem ajudar na vigia de diferentes casas dentro de um mesmo conjunto habitacional.

É importante salientar que os drones não funcionam por conta própria. Por isso, é necessário a contratação de uma pessoa para fazer a segurança física e também olhar as imagens do drone para identificar qualquer tipo de risco.

Com informações de Drone Blog e Smithsonian Magazine