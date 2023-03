Curtiu Dead Space Remake? Veja todos os jogos da série de terror espacial

A história se passa no futuro distante da exploração espacial em 2508 e segue os passos de Isaac Clarke, um engenheiro que se vê envolvido com um artefato alienígena capaz de reanimar os mortos como criaturas conhecidas como Necromorfos. Com a volta do game graças ao remake, o TechTudo traz a seguir todos os títulos já lançados envolvendo o universo de Dead Space. Confira:

A franquia conquistou espaço no mercado de games com inspiração em títulos como Resident Evil 4 e Silent Hill 2, além de um maior foco em terror espacial baseado em filmes como Alien, 2001: Uma Odisseia no Espaço, O Enigma do Horizonte e mais. Apesar de ser apreciado por público e crítica as vendas da série não foram tão altas quanto o desejado pela Electronic Arts.

Após o terceiro título, lançado em 2013, falhar em atingir as expectativas da empresa, a Visceral Games foi fechada e a série entrou em um longo hiato até ser despertada uma década depois com o remake. Vale também mencionar que Glen Schofield criou ainda uma espécie de sucessor espiritual de Dead Space: The Callisto Protocol, que chegou no final de 2022.

Dead Space (2008) - PS3, X360, PC

O primeiro capítulo da saga estabeleceu a fundação sobre a qual Dead Space ficaria conhecido. No jogo somos apresentados ao protagonista silencioso Isaac Clarke, um engenheiro enviado para realizar reparos na nave mineradora USG Ishimura, mas que também está em busca de sua namorada, Nicole Brennan, parte da tripulação. A nave, no entanto, encontrou um artefato alienígena chamado Marker que fez com que todos sofressem de alucinações e se tornassem violentos até matarem uns aos outros. Seus corpos retornam à vida transformados nas criaturas grotescas necromorfos.

Há também uma seita religiosa que idolatra os Markers chamada Igreja da Unitologia, que crê nos artefatos alienígenas como resposta para a vida eterna. A jogabilidade é de tiro em terceira pessoa com visão por cima do ombro, como em Resident Evil 4, e um dos pontos mais interessantes em Dead Space é que os inimigos não morriam com tiros na cabeça. Era preciso cortar seus membros, algo para o qual Isaac estava bem equipado com suas ferramenta de corte de plasma.

Dead Space: Extraction (2009) - PS3, Wii

Na época o Nintendo Wii era um console bastante popular, mas não tão potente quanto o PlayStation 3 e Xbox 360, motivo pelo qual não recebeu o primeiro Dead Space. Após o sucesso do primeiro game, entretanto, ele recebeu Dead Space: Extraction, um jogo de tiro ao alvo em primeira pessoa que usava o controle Wii Remote para mirar na tela. Posteriormente, o título foi lançado também no PlayStation 3 para o controle de movimento PS Move.

O jogo se passa antes dos eventos de Dead Space em uma colônia no planeta Aegis VII, onde a USG Ishimura estava minerando. A história segue vários personagens diferentes enquanto eles tentam sobreviver ao início do surto dos necromorfos e, durante sua jornada, também é possível ver Nicole em alguns trechos, além de trazer um objetivo de tentar descobrir o que aconteceu com ela.

Dead Space: Ignition (2010) - PS3, X360

Antes do lançamento de Dead Space 2 a Electronic Arts decidiu promover o jogo com um título menor, Dead Space: Ignition, desenvolvido pela Visceral Games e Sumo Digital, oferecido grátis como um bônus de pré-venda da sequência. Este game não é tão conhecido entre fãs da série por ser uma espécie de história interativa com minigames e visuais de história em quadrinhos que destoam muito dos outros títulos da franquia.

A história se passa alguns anos após o primeiro game, pouco antes de Dead Space 2, e segue o engenheiro Franco Delille na estação espacial Sprawl, construída na lua Titã de Saturno. Lá, um novo surto dos necromorfos se inicia e ele resgata o protagonista Isaac Clarke para dar início ao segundo jogo.

Junto com Dead Space: Ignition, o game mobile Dead Space, desenvolvido pela IronMonkey Studios, foi projetado para aumentar a expectativa por Dead Space 2 e foi lançado no mesmo dia que o game no iPhone (iOS), mas apenas cerca de um ano depois no Android. Apesar do nome, Dead Space Mobile não é uma versão do primeiro jogo, mas um título original que se passa após o primeiro jogo, mas precede os eventos de Dead Space 2.

No game usuários controlam um personagem intitulado Vandal que auxilia a Igreja da Unitologia a iniciar um novo surto de necromorfos na colônia Sprawl em Titã. Apesar de ser um título de escopo menor, ele ainda conseguiu trazer uma boa atmosfera digna da série com gameplay em tela de toque. Atualmente o game não está mais disponível nas lojas mobile e não pode ser jogado em dispositivos mais recentes.

Dead Space 2 (2011) - PS3, X360, PC

A primeira sequência de Dead Space trouxe de volta Isaac Clarke, 3 anos após os eventos do primeiro games, sem suas memórias e com alucinações que o atormentam constantemente, como de sua namorada Nicole. Este capítulo se aprofundou ainda mais nas raízes de terror da série, mas também amplificou a ação com uma jogabilidade ainda mais rápida, se tornando um dos capítulos preferidos pelos fãs junto ao original.

Um novo surto de necromorfos começa na estação espacial Sprawl em Titã, onde Dead Space: Ignition e Dead Space (Mobile) se passavam, conforme um administrador do governo da Terra decide recriar um Marker com base nas memórias de Isaac. O jogo incluía também um modo multiplayer competitivo que colocava times de seguranças da colônia contra necromorfos e uma história extra por DLC chamada Severed, que seguia os passos de Gabe Weller, um dos personagens de Dead Space: Extraction, tentando sobreviver a esse novo pesadelo.

Dead Space 3 (2013) - PS3, X360, PC

O terceiro capítulo da franquia trouxe um novo personagem ao lado de Isaac, o sargento John Carver, para adicionar a possibilidade de multiplayer cooperativo online, algo que estava em alta na época desde o sucesso de Gears of War. O jogo ficou mais focado na ação e na parte multiplayer, deixando um pouco de lado seus elementos de terror para tentar alcançar um público mais amplo.

A história seguia a dupla de personagens no planeta gelado de Tau Volantis, onde eles poderiam descobrir as origens dos monstros necromorfos e talvez encontrar algo que pudesse impedi-los. Um fator incômodo na época é que o jogo incluía microtransações com dinheiro real no sistema de melhorias de armas, algo que não foi bem-visto em um jogo pago. O jogo também teve um DLC chamado Awakened no qual Isaac e John retornam ao planeta e descobrem que a Terra foi invadida por Necromorfos. Por ora, este foi o final da série Dead Space.

Dead Space Remake (2023) - PS5, XBSX/S, PC

Dez anos após o último capítulo da série, a Electronic Arts lançou o remake de Dead Space desenvolvido pela Motive Studios, de Star Wars Battlefront 2. Os visuais atualizados permitiram que o jogo realizasse ainda mais seu potencial de terror com uma atmosfera sombria e iluminação realista que tornou cada corredor ainda mais assustador. O protagonista ainda é Isaac Clarke, mas uma grande novidade é que ele agora tem voz e conversa com outros personagens - algo que não acontecia no original.

