Curtiu Sons of the Forest? Veja 7 jogos parecidos para conhecer

Sons Of The Forest , da Endnight Games e da Newnight, é um jogo de terror e sobrevivência. Como era de se esperar, para se proteger e continuar vivo, é necessário coletar recursos, fabricar armas e ferramentas, lidar com uma variedade de inimigos e procurar por comida. O título utiliza essas mecânicas já conhecidas pelos jogadores do gênero para proporcionar desafios durante a jogatina. Se você curte games desse estilo, o TechTudo elaborou uma listagem com sete jogos que valem a pena dar uma chance. Confira a seguir.

1. The Forest

Lançado em 2014 em acesso antecipado, The Forest é o antecessor de Sons Of The Forest. Na trama, após sobreviver a um acidente de avião, o jogador deve se manter vivo em uma floresta misteriosa cheia de canibais. Para isso, é preciso explorar o ambiente, procurar por comida, construir um abrigo, colocar armadilhas, enfrentar inimigos e se defender. O título está disponível para comprar no PlayStation 4 (PS4) e PC (via Steam).

2. Green Hell

Situado na Amazônia, Green Hell tem como protagonista um sujeito que não sabe como foi parar na floresta. Para descobrir o motivo, ele deve se manter vivo utilizando técnicas de sobrevivência reais. A descrição do título no Steam deixa claro que, além dos desafios físicos, os jogadores enfrentam também as armadilhas da mente humana.

Assim como em outros games do gênero, é preciso criar armas, procurar por comida, acender fogueiras, acampar, caçar, colher e tratar ferimentos e doenças. É possível comprar o jogo nas plataformas PlayStation 4 (PS4), rodando também no PlayStation 5 (PS5), Xbox One (compatível com Xbox Series X e Xbox Series S), Nintendo Switch e PC (Steam).

Saindo das florestas, Raft é um jogo de sobrevivência no oceano. Seguindo a mesma fórmula de outros nomes da lista, é preciso coletar recursos, procurar por comida e água, lutar contra ameaças e se proteger. É necessário expandir sua embarcação e explorar ilhas em busca de novos materiais para completar objetivos. Atualmente, o jogo está disponível para compra apenas no PC (Steam), mas a desenvolvedora afirmou estar trabalhando em versões para consoles.

Misturando elementos dos clássicos de RPG com o gênero de sobrevivência, Ark: Survival Evolved também se passa em uma ilha misteriosa. No entanto, há uma diferença: o local está cheio de criaturas, que vão desde os dinossauros até a uma Fenix. Você pode domar essas criaturas enquanto luta pela sobrevivência coletando recursos, comida e explorando o ambiente.

O título está disponível para compra no PS4 (com reprodução no PS5), Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store). Porém, é possível jogar de graça com as versões para celulares Android e iPhone (iOS).

Inspirado pela cultura viking, o título é sobre um guerreiro que morreu em batalha e foi levado pelas Valquírias até Valheim, um décimo mundo isolado dos nove reinos da mitologia nórdica. Uma vez no local, o jogador deve batalhar contra diversas criaturas e antigos inimigos de Odin a fim de restabelecer a ordem.

No mundo do jogo, que é gerado de forma procedural, o player deve construir e navegar em navios, forjar armas e armaduras, buscar alimento, explorar cenários distintos e enfrentar adversários perigosos. O game está disponível para compra no PC (através da loja digital Steam), mas chega ainda este mês para os consoles Xbox One e Xbox Series X/S.

6. Grounded

Em Grounded, acompanhamos a história de quatro jovens que foram misteriosamente encolhidos no quintal de casa. Eles logo partem em uma jornada para descobrir o que de fato aconteceu e como reverter a situação. Ao longo da jogatina, o jogador aos poucos desvenda o mistério.

Com uma proposta diferente, o título coloca os players para sobreviverem em um local cheio de insetos como escaravelhos, formigas e aranhas. Inicialmente, você deve procurar por água e comida, mas eventualmente é preciso criar ferramentas para se defender ou coletar novos recursos. É possível comprar Grounded para Xbox One, Xbox Series X/S e PC ( via Steam e Microsoft Store).

7. Dying Light 2 Stay Human

A história do jogo se passa 15 anos após os acontecimentos do primeiro Dying Light. Os jogadores desempenham o papel de Aiden Caldwell, um viajante assombrado por seu passado e em busca da verdade. Em um mundo devastado por um vírus, o protagonista deve sobreviver não só a monstros, mas também a diversos conflitos humanos.

Durante a jogatina, as ações feitas podem mudar o futuro da "Cidade", um dos principais locais do jogo. Além disso, o game promete um "vasto mundo aberto", com muitos ambientes e caminhos para explorar. O título está disponível para compra no PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Steam e Epic Games Store).

