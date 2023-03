Daisy Jones & The Six: conheça 10 diferenças da série para o livro

A série musical Daisy Jones & The Six estreou na última semana no catálogo do Amazon Prime Video. O seriado é uma adaptação do livro homônimo do autor Taylor Jenkins Reid, que por sua vez se inspirou livremente na trajetória da banda americana Fleetwood Mac — autora dos hits "Dreams" e "The Chain". Já nos três primeiros episódios, a imprensa e os fãs do livro perceberam mudanças incluídas da série em relação à obra original. Se você já leu Daisy Jones & The Six (publicado no Brasil pela Editora Intrínseca) e quer saber quais as diferenças entre obra original e adaptação, acompanhe a seguir nesta lista com spoilers!