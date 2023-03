Daisy Jones & The Six: conheça os personagens da nova série do Prime Video

A minissérie Daisy Jones & The Six está em destaque no Amazon Prime Video e já é uma das principais estreias de março. Misto de drama musical com documentário falso, a produção transporta o espectador até os anos 1970 para mostrar o auge e queda da banda de rock que dá título ao seriado. O show é uma adaptação do livro best-seller da autora americana Taylor Jenkins Reid, que por sua vez se inspirou livremente na trajetória da banda americana Fleetwood Mac.

Integram o elenco principal os atores Riley Keough (Ao Cair da Noite), Sam Claflin (Jogos Vorazes: Em Chamas), Camila Morrone (Desejo de Matar), Tom Wright (Uma Turma do Barulho), Timothy Olyphant (O Mandaloriano), Will Harrison (Madam Secretary), Josh Whitehouse (Poldark - Herói de Guerra) e a atriz brasilo-jamaicana Nabiyah Be (Pantera Negra). Para conhecer mais sobre os personagens da trama e diferenças com a obra original, confira mais informações a seguir.

Riley Keough é Daisy Jones

A protagonista é co-vocalista do The Six e, por isso, tem seu nome ao lado do da banda. Sonhadora e independente, ela almejava ser uma cantora famosa quando foi descoberta pelo produtor musical Teddy Price (Tom Wright). Ao entrar no The Six, logo surge em Daisy um interesse amoroso por Billy Dunne (Claflin). Na série, seu nome verdadeiro é Margaret, mas a personagem adota Daisy como seu codinome artístico. Já no livro, Daisy é seu nome verdadeiro.

Como Taylor Jenkins se inspirou na banda Fleetwood Mac na criação do livro, a protagonista é vagamente inspirada em Stevie Nicks, vocalista do grupo de hard rock dos anos 1970. Vale lembrar que Riley Keough é filha da cantora Lisa Marie Presley (que faleceu em janeiro deste ano) e neta do Rei do Rock Elvis Presley.

Sam Claflin é Billy Dunne

O vocalista e guitarrista do The Six é líder da banda que mantém junto com o irmão Graham (Harrison). Ele é casado com Camila (Morrone), uma jovem que ele conheceu em uma lavanderia. Com ela, o músico tem uma filha, a bebê Julia. É de Billy a autoria da composição "Look at Us Now (Honeycomb)", canção que faz o grupo bombar nas rádios. A interação vocal entre Billy e Daisy na música cria entre o restante do grupo (e até entre Camila) a ideia de que os dois tenham um caso.

Camila Morrone é Camila Dunne

Esposa de Billy e mãe de Julia. A personagem conheceu o músico em uma lavanderia de Los Angeles, quando o grupo ainda estava em busca do sucesso; já no livro, o primeiro encontro foi em um casamento onde o The Six estava tocando.

Camila sempre apoia as decisões do guitarrista no que diz respeito ao trabalho na estrada junto do The Six, não se importando com o assédio dos fãs e a rotina atribulada do grupo. A maior dificuldade de Camila, no entanto, é aceitar a proximidade cada vez mais suspeita entre seu marido e Daisy Jones, a nova vocalista do The Six.

Will Harrison é Graham Dunne

Irmão mais novo de Billy e guitarrista base da banda. É ele quem dá suporte ao irmão em momentos pessoais difíceis, e está desde o começo no The Six. Tem um interesse amoroso em Karen Sirko (Waterhouse), tecladista e primeira integrante feminina da banda.

Josh Whitehouse é Eddie Roundtree

O baixista entrou no grupo pois é amigo de Graham desde os tempos de escola. Por ser mais opinioso, não tem medo de bater de frente contra o líder Billy quando o assunto é impor seus interesses dentro da banda. Eddie também é um tanto imaturo e não apresenta tanta credibilidade em relação aos outros integrantes como pensa ter. Possui uma paixão secreta por Camila, esposa de Billy.

O personagem sofreu uma alteração na adaptação para a TV. No livro, o músico se chama Eddie Loving e é guitarrista ao invés de baixista. Eddie também tem um irmão integrante na banda, Peter, que entrou para substituir o ex-guitarrista Chuck Williams, morto em batalha no Camboja.

Suki Waterhouse é Karen Sirko

Karen é tecladista do The Six e foi a primeira integrante mulher a entrar na banda. Apesar do seu sobrenome ser Sirko, ela usa o codinome Karen Karen. Aos poucos, a tecladista desenvolve uma paixão pelo guitarrista Graham, algo que é retribuído pelo músico.

Sebastian Chacon é Warren Rojas

O membro mais descontraído e desencanado do grupo é o baterista Warren Rojas (Rhodes, no livro). O músico não parece sentir as pressões do sucesso que o grupo sofre. Por não desanimar facilmente, é visto entre os integrantes como a "espinha dorsal" do The Six. O músico é interpretado por Sebastian Chacon (Emergência).

Tom Wright é Teddy Price

Produtor musical do Daisy Jones & The Six e a voz profissional do grupo. Teddy topa produzir os trabalhos da banda após um pedido emocionado de Billy, afirmando que o produtor "era sua maior influência a tocar guitarra".

Teddy tem uma mudança significativa em relação ao livro. Na obra original, ele é descrito como feio, gordo, baixo e com sotaque britânico visto como "aristocrático" pelos demais. Já na série, ele é um homem negro, de cabelo afro, de estatura mediana e sem sotaque britânico.

Timothy Olyphant é Rod Reyes

Empresário da turnê do Daisy Jones & The Six pela América. No livro, Rod é responsável por intercambiar o encontro da banda com o produtor Teddy Price. Já na série, seu papel está em vender datas de shows do grupo pela América.

Nabiyah Be é Simone Jackson

Amiga de Daisy e cantora de música Disco, Simone é o apoio emocional da cantora sempre que ela está com problemas. Ainda que sua história no livro tenha menor destaque, na série ela é mais abrangente, destacando também a personagem Bernie (Ayesha Harris), namorada de Simone.

Assim como Riley Keough, Nabiyah Be tem parentesco na música. A atriz e cantora é filha do cantor jamaicano Jimmy Cliff (autor do hit "I Can See Clearly Now") com a psicóloga paulista Sônia Gomes.