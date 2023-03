Dia do Consumidor 2023: 7 dicas essenciais para escolher seu celular

Nesta quarta-feira (15) ocorre o Dia do Consumidor, com muitas oportunidades comerciais e a expectativa de promoções de celulares . Alguns smartphones devem chegar a preços mais baixos, apesar de o mercado como um todo passar por um momento difícil. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz dicas e orientações para que você faça uma escolha segura – seja hoje, seja no restante da Semana do Consumidor.

É importante mencionar que sempre surgem diversas lojas falsas com a intenção de roubar dados e o dinheiro do consumidor nessas datas de grandes promoções, por isso é importante o alerta para evitar golpes. Você pode conferir algumas dicas de como identificar lojas falsas nesta matéria do TechTudo. Também temos um lista com os celulares mais aguardados do ano.

1. Priorize a internet 5G

O 5G já é uma realidade no Brasil. Algumas cidades contam o 5G NSA – também chamado de “impuro” – , cuja velocidade é até 2,4 vezes melhor que a internet 4G. Mas a real diferença fica por conta do sinal do 5SA (a rede “pura”), que pode chegar a uma velocidade até 50 vezes mais rápida que o 4G tradicional.

E como o Brasil tem avançado na implantação da tecnologia pura, faz sentido considerar a aquisição de um aparelho que conte com essa tecnologia para aproveitar ao máximo do potencial da sua rede de dados móveis.

Para se ter uma ideia, nos testes realizados pelo TechTudo em Brasília, o sinal do 5G alcançou mais de 900 Mb/s. Na prática, um filme em alta resolução ou um jogo complexo demorariam 27 minutos para ser baixados com o 4G e apenas 35 segundos no 5G. Assim, é bom estar preparado para assistir qualquer streaming sem ter que esperar muito pelo download com seu novo celular.

2. Considere celulares de gerações passadas

A tecnologia avança ano após ano. Mas o que nem todo mundo percebe é que celulares de ponta lançados há um, dois ou até três anos ainda podem ser excelentes aparelhos para os dias atuais.

Basta olhar a ficha técnica de smartphones como o Galaxy S20 FE. Lançado em 2020, o celular ainda apresenta bons componentes, com processador Snapdragon 865 5G, de até 2,84 GHz, melhor que muitos intermediários, e tela com atualização de 120 Hz, ótima para jogos. Confira os prós e contras do aparelho.

É importante se atentar a detalhes como o termo "refurbished", que é utilizado por lojas para indicar smartphones que retornaram ao fabricante para concerto ou que estavam no mostruário. Com isso, a aquisição de um smartphone de geração passada pode valer muito a pena.

3. Bateria

Um dos componentes mais importantes em um smartphone é a bateria. O processo de carregar constantemente o aparelho para não ficar sem bateria, e consequentemente, sem o celular, pode ser frustrante.

Portanto, pode ser uma boa ideia adquirir um telefone com uma capacidade mais elevada, na faixa dos 5.000 mAh, para manter o aparelho longe da tomada por até dois dias. O TechTudo fez uma lista com os sete celulares com as maiores baterias do Brasil.

Enquanto um iPhone 14 possui uma bateria de 3.279 mAh e o Galaxy S23, de 3.900 mAh, há opções no mercado com muito mais carga, como o Redmi 9T ou o recém-anunciado Galaxy M14, e sua bateria parruda de 6.000 mAh.

4. Câmera

A câmera é um dos fatores determinantes no momento de compra de um smartphone, e é fácil se perder em meio às siglas e números cada vez maiores. Empresas como Apple e Samsung sabem disso, e investem pesado em câmeras cada vez mais robustas.

O Galaxy S23 Ultra tem uma câmera com 200 megapixels. Já a câmera do iPhone 14 Pro Max conta com tecnologia LiDAR, que enxerga em 3D para detectar a profundidade de campo. Mas nem tudo isso é importante em um smartphone voltado para fotos tradicionais, para redes sociais.

De modo geral, o que vai determinar a qualidade da foto é a tecnologia embarcada, e não a quantidade de megapixels. Tecnologias como zoom ótico — quando lentes especiais realizam a aproximação — e a estabilidade das lentes — digital ou ótica (física) — melhoram bastante a qualidade das fotos. Além disso, câmeras macro — voltada a fotos muito próximas da câmera — e ultra wide — com campo de visão mais amplo — são pontos positivos ao comprar um novo aparelho.

5. Hardware

O processador é o cérebro do smartphone. Um conjunto poderoso irá se refletir em uma boa experiência e sem engasgos. Enquanto a Apple conta com processadores próprios, sendo o último lançado, o A16 Bionic, a Samsung e outras marcas de topo utilizam processadores terceirizados, como o Snapdragon 8 Gen 2. De acordo com sites especializados, ambos apresentam performances excelentes e são o que há de melhor no mercado.

No entanto, é necessário dizer que para um celular utilizado no dia a dia há opções mais em conta. O Galaxy S20 FE tem também um processador Snapdragon com performance até 70% semelhante ao modelo de topo. Já o Galaxy A53 tem processador da própria Samsung, o Exynos 1280, que se mostra até melhor na economia de bateria.

A Xiaomi tem o Redmi Note 11, também equipado com um chip da Qualcomm, porém mais modesto: o Snapdragon 680. Leve em consideração a quantidade de núcleos: números maiores podem significar melhor desempenho sem engasgos, refletindo também na economia de bateria.

Por fim, a memória RAM também deve ser levada em consideração na aquisição de um novo smartphone. E nesse caso, a conta é simples: quanto mais, melhor. Para um celular de trabalho, opte por aparelhos com pelo menos 4 GB de memória RAM.

6. Armazenamento de respeito

Outra dica importante na aquisição de novos celulares diz respeito ao armazenamento. A memória nominal do celular não é a mesma que a memória disponível ao consumidor, uma vez que parte desse valor é ocupado pelo sistema – seja Android, seja iOS.

Um Galaxy A04S tem o valor nominal de 64 GB de armazenamento, mas apenas 48 GB disponíveis para o usuário. É importante ler o anúncio até o fim para não ter surpresas. Marcas como a Apple informam o valor utilizado pelo sistema (de 12 GB a 17 GB).

Por isso, opte por celulares com no mínimo 64 GB de armazenamento, que devem ser suficientes para o uso da maioria das pessoas. Atualmente existem diversos produtos que começam em 128 GB, o que certamente ajuda a não passar perrengue com memória insuficiente no futuro.

Vale a pena checar também se o novo smartphone possui entrada para cartões microSD. Grande parte dos celulares disponíveis no mercado pode fazer uso de cartões de até um 1 TB. Você pode conferir na lista com seis opções de cartão microSD de 128 GB.

7. Ecossistema

Para finalizar, vale a pena observar quais são os outros aparelhos que o consumidor já tem em casa. As principais marcas do mercado têm o costume de facilitar a integração entre dispositivos da mesma marca. Assim, um iPhone conta com integração nativa com outros dispositivos da Apple, como MacBook e AirPods, entre outros.

Samsung, Xiaomi, Motorola/Lenovo e parte das grandes marcas também garantem essa integração, o que torna a escolha mais fácil para quem já têm um dispositivo da marca e quer facilidade no uso em conjunto.

