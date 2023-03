Dia do Consumidor 2023: cinco smart TVs com desconto para comprar

Além de televisores 4K das mais variadas linhas como OLED, QLED, NanoCell e outras, a semana de promoções também traz diversas soluções como monitores para quem pretende fazer um upgrade em seu setup ou mesmo televisores mais simples com preço ainda mais acessível. A seguir, o TechTudo apresenta cinco opções de smart TVs com resolução UHD e boa oferta de recursos que aparecem com descontos durante a Semana do Consumidor.

1 de 5 55NANO85 é uma TV NanoCell da LG com taxa de atualização de 120 Hz e qualidade UHD — Foto: Divulgação/LG 55NANO85 é uma TV NanoCell da LG com taxa de atualização de 120 Hz e qualidade UHD — Foto: Divulgação/LG

1. LG NanoCell 55NANO85SPA – a partir de R$ 3.125

A TV da LG de 2021 é uma solução para quem procura um modelo de tamanho intermediário que apresente mais recursos. O aparelho tem resolução 4K e conta com suporte a uma taxa de atualização de até 120 Hz, o que é um diferencial para quem procura uma TV para jogos. O modelo traz, ainda, o sistema operacional webOS 6.0, que promete ser uma solução intuitiva, além de compatibilidade com comandos de voz via Alexa e Google Assistente.

O aparelho também apresenta suporte às tecnologias Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR e tem conectividade HDMI 2.1, que é um dos requerimentos em consoles modernos para uma taxa de quadros maior. Além disso, a TV conta com Wi-Fi e Bluetooth integrados e tem um sistema de som em dois canais com 20 W de potência. Quanto ao design, o televisor da LG conta com um visual moderno, com destaque para a espessura diminuta da tela.

Para quem é mais exigente quanto à qualidade de imagem, uma TV OLED com pixels que se autoiluminam como a LG OLED55CX, pode ser uma boa opção, já que oferece contrastes mais profundos e cores mais vivas em conteúdos compatíveis. A TV com 55 polegadas de resolução 4K, assim como outras TVs da fabricante, conta com sistema webOS 5.0 e traz integração com Amazon Alexa e Google Assistente.

O modelo conta, ainda, com quatro portas HDMI 2.1, o que pode ser um diferencial para quem busca mais desempenho explorando os 120 Hz de atualização do display. Outro diferencial da LG OLED55CX, além de seu design extremamente fino, é o seu sistema de som com 40 W de potência, o dobro do que a maioria dos televisores disponíveis no mercado brasileiro.

2 de 5 LG OLED CX tem visual moderno e promete alta qualidade de imagem — Foto: Divulgação/LG LG OLED CX tem visual moderno e promete alta qualidade de imagem — Foto: Divulgação/LG

Outro modelo em oferta é a TV de 75 polegadas da TCL 75P725. Com um display maior de resolução 4K, a TV da TCL oferece também um visual muito moderno, com destaque para as bordas do display, que são praticamente imperceptíveis.

A TV da TCL traz o sistema operacional Google TV, que é uma solução versátil e capaz de oferecer acesso a uma grande variedade de apps e possibilitar uma integração maior com outros dispositivos Android. A taxa de atualização da 75P725 é de apenas 60 Hz, o que pode não ser o ideal para jogos em consoles modernos. Em contrapartida, o equipamento conta com suporte a Dolby Vision e HDR10, o que pode trazer mais imersão e oferecer cores mais vivas em conteúdos compatíveis.

3 de 5 75P725 é a TV de 75 polegadas da TCL com sistema Google TV — Foto: Divulgação/TCL 75P725 é a TV de 75 polegadas da TCL com sistema Google TV — Foto: Divulgação/TCL

A TV Neo QLED da Samsung é mais um modelo grande que conta com uma vastidão de recursos. Sua versão de 65 polegadas com resolução 4K é a que aparece em oferta. O sistema operacional da TV, assim como em outros modelos da fabricante sul-coreana é o Tizen, que apesar de não ser tão versátil quanto o Android ou o Google TV, promete oferecer suporte aos principais serviços de streaming e uma usabilidade intuitiva.

O display, apesar de grande, oferece taxa de atualização de até 120 Hz e tem suporte à tecnologia FreeSync Premium Pro, um recurso que inibe as quebras de imagens conhecidas como tearing. A TV da Samsung traz, também, a Amazon Alexa integrada e conta com um processador de alto desempenho e um sistema de som que promete mais imersão.

4 de 5 Neo QLED da Samsung chega ao Brasil — Foto: Reprodrução/Samsung Neo QLED da Samsung chega ao Brasil — Foto: Reprodrução/Samsung

5. LG OLED OLED65E9PSA – a partir de R$ 8.999,00

A TV OLED da LG é um equipamento com 65 polegadas que conta com recursos como HDR10 Pro, compatibilidade com Dolby Vision e taxa de atualização de até 120 Hz, uma combinação que pode agradar quem busca uma TV para jogos ou mesmo para ter uma experiência de cinema em casa.

O sistema de som com 60 W RMS promete trazer mais imersão e qualidade com tecnologias como Dolby Atmos em um sistema 4.2 Ultra Surround. O processador da TV, que é um dos mais avançados dos equipamentos LG, é capaz de realizar o upscaling de imagens em modo inteligente, para sempre oferecer a melhor qualidade de imagem. Assim como outros modelos da marca, o sistema operacional é o webOS.